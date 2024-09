52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena divulga a programação completa (Foto: Cláudia Leitte/Divulgação)

A tradicional Festa das Rosas e Flores de Barbacena chega à sua 52ª edição, prometendo encantar moradores e visitantes com uma diversa programação. O evento acontecerá entre os dias 10 e 13 de outubro, no Parque de Exposições Senador Bias Fortes (Rodovia BR 265, Km 05, 0, Grogoto, Barbacena – MG), e contará com atrações para toda a família, incluindo shows de grandes nomes da música brasileira, como, Padre Fábio de Melo, Hungria, Claudia Leitte, Dilsinho e muito mais.

Realizada pela Prefeitura de Barbacena, em parceria com o Sindicato Rural de Barbacena, a festa terá início com a abertura oficial no dia 10 de outubro, seguida por uma série de atividades que incluem exposições, feiras e apresentações musicais. A entrada é gratuita mediante a entrega solidária de 1kg de alimento não perecível ou um brinquedo na portaria do festival.

O Diretor de Cultura, Desporto e Turismo da Prefeitura de Barbacena, Alexandre Braga, destaca a alegria de sua equipe por estar mais uma vez à frente da organização do evento. “É com muito orgulho que damos início à 52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena, um evento que já se consolidou como uma tradição em nossa cidade, celebrando não apenas a beleza das flores, mas também a riqueza cultural e a hospitalidade do nosso povo. Além dos shows que são tão esperados, nossa festa é um espaço de valorização da cultura local, com exposições, feiras e atividades que destacam o talento e a criatividade dos nossos artesãos, agricultores e artistas. É uma oportunidade única para todos que nos visitam conhecerem um pouco mais sobre Barbacena e tudo o que temos a oferecer”, disse.

Confira a programação completa da 52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena

28/09 – Sábado

10h: Apresentação dos projetos sociais “Todas São Rainhas” – Candidatas a Rainha das Rosas e Flores de Barbacena 2024 (Jardim Municipal – Fonte Luminosa)

14h: Eleição das Representantes da 52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena – MG / 2024 nas categorias Baby, Brotinho, Broto, Super Broto, Rainha Sênior e Rainha da Melhor Idade (Jardim Municipal – Fonte Luminosa)

10/10 – Quinta-feira

10h: Abertura Oficial da 52ª Festa das Rosas e Flores de Barbacena (galpão nº 1)

10h às 20h: Stands Ornamentados (galpão nº 1)

10h às 20h: Feira Regional Tô na Trilha (entre os galpões 1 e 2)

10h às 20h: Mostra de Paisagismo (galpão nº 2)

10h às 20h: Mercado de Rosas, Flores e Frutas (galpão nº 4)

10h às 20h: Espaço Agroindustrial (entre os galpões nº 4 e nº 5)

10h às 20h: Feira de Artesanato (galpão nº 5)

10h às 20h: 3º Fest Car Clássico (em cima das arquibancadas – Acesso 1)

11h: Julgamento – Stands Ornamentados (galpão nº 1)

16h: Prova Caixa Surpresa – Decoradores (área de convivência no gramado)

20h: Show Padre Fábio de Melo (palco principal na área de shows)

11/10 – Sexta-feira

08h às 20h: Chegada das Plantas da 3ª Exposição de Orquídeas de Barbacena (galpão nº 3)

14h às 20h: Stands Ornamentados (galpão nº 1)

14h às 20h: Feira Regional Tô na Trilha (entre os galpões 1 e 2)

14h às 20h: Mostra de Paisagismo (galpão nº 2)

14h às 20h: Mercado de Rosas, Flores e Frutas (galpão nº 4)

14h às 20h: Espaço Agroindustrial (entre os galpões nº 4 e nº 5)

14h às 20h: Feira de Artesanato (galpão nº 5)

14h às 20h: 3º Fest Car Clássico (em cima das arquibancadas – Acesso 1)

23h30: Show Cláudia Leitte (palco principal na área de shows)

12/10 – Sábado

09h: Cavalgada Nucave – Festa das Rosas (Clube do Cavalo)

10h às 20h: Stands Ornamentados (galpão nº 1)

10h às 20h: Feira Regional Tô na Trilha (entre os galpões 1 e 2)

10h às 20h: Mostra de Paisagismo (galpão nº 2)

10h às 12h: Julgamento das plantas e montagem do pódio da 3ª Exposição de Orquídeas de Barbacena (galpão nº 3)

13h às 20h: 3ª Exposição de Orquídeas de Barbacena (galpão nº 3)

10h às 20h: Mercado de Rosas, Flores e Frutas (galpão nº 4)

10h às 20h: Espaço Agroindustrial (entre os galpões nº 4 e nº 5)

10h às 20h: Feira de Artesanato (galpão nº 5)

10h às 20h: 3º Fest Car Clássico (em cima das arquibancadas – Acesso 1)

13h às 18h: Tarde de lazer – Dia das Crianças (área de shows)

16h: Concurso Rainha das Rosas e Flores de Barbacena 2024 (palco da Rainha na área gramada)

20h: Edição Especial da Roda Cultura Nova Rota – Batalha Show (Breaking), Demonstração de Freestyle (Rima), Show Nova Rota (palco principal na área de shows)

23h50: Show Hungria (palco principal na área de shows)

01h00: DJ Penna (palco principal na área de shows)

13/10 – Domingo

10h às 15h: 3ª Exposição de Orquídeas de Barbacena (galpão nº 3)

10h às 18h: Stands Ornamentados (galpão nº 1)

10h às 18h: Feira Regional Tô na Trilha (entre os galpões 1 e 2)

10h às 18h: Mostra de Paisagismo (galpão nº 2)

10h às 18h: Mercado de Rosas, Flores e Frutas (galpão nº 4)

10h às 18h: Espaço Agroindustrial (entre os galpões nº 4 e nº 5)

10h às 18h: Feira de Artesanato (galpão nº 5)

10h às 18h: 3º Fest Car Clássico (em cima das arquibancadas – Acesso 1)

11h: Julgamento Alegorias Florais (tenda na área gramada)

12h: Premiação de participação dos Expositores Stands Ornamentados, Mostra de Paisagismo, Alegorias Florais e 3ª Exposição de Orquídeas de Barbacena (área de convivência no gramado)

13h: Momento Festivo com apresentação e participação da Baby, Brotinho, Broto, Super Broto, Rainha Sênior e Rainha da Melhor Idade das Rosas e Flores de Barbacena 2024 (palco da Rainha na área gramada)

14h: Parada das Rosas e Flores – Desfile das Alegorias Florais por propulsão humana, Princesas e Rainha das Rosas e Flores de Barbacena 2024

15h: Show Sunga de Pano e Convidados – Papo de Samba, Tradusy, Simpatia (palco principal na área de shows)

17h30: Show Dilsinho (palco principal na área de shows)

Informações: (32) 3198 1005 ou (32) 99871 8092

