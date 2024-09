Será o ski (e os destinos de montanha) a nova paixão dos brasileiros? ((Foto: divulgação))

Os brasileiros descobriram o ski e já possuímos esquiadores e snowboarders apaixonados pelos destinos de neve. A Alterra Mountain Company é a principal empresa de operação de destinos de montanha do mundo e anuncia um programa de investimento de mais de US$ 300 milhões (trezentos milhões de dólares americanos), com foco em melhorias nas montanhas para aprimorar a experiência dos hóspedes em seu portfólio de destinos na América do Norte.

A empresa investirá em programas adicionais para a melhoria na produção de neve, em expandir atividades de verão e na infraestrutura de alguns resorts, inclusive com a compra de novos elevadores (lifts) e na reforma dos existentes.

Nos próximos anos o principal destino de luxo da Alterra e exclusivo para esqui, Deer Valley, em Utah, terá uma grande expansão e uma nova área, a Deer Valley East.

Este projeto representa a primeira expansão de terreno de Deer Valley desde 2008 e é uma das mais significativas na indústria de esqui nas últimas quatro décadas.

“Na Alterra, ainda acreditamos que nossos hóspedes merecem uma experiência premium em cada um dos nossos amados destinos, e estamos concentrando nossos investimentos para tornar isso uma realidade,” disse Jared Smith, Presidente e CEO da Alterra Mountain Company. “Durante este significativo ciclo de investimentos, focamos nas melhorias, enquanto reimaginamos e redobramos esforços sobre nossas propriedades mais icônicas, como Steamboat e Deer Valley.”

No ano passado, a Alterra concluiu um projeto de três anos em Steamboat, Colorado, o Full Steam Ahead (A Todo Vapor), com a abertura de 2,65 km² de terreno para níveis avançados de esquiadores nas áreas de Mahogany Ridge e Fish Creek Canyon. O projeto também incluiu a Wild Blue Gondola, tornando-a a mais longa da América do Norte e a gôndola de 10 pessoas mais rápida dos Estados Unidos.

“É importante frisar que a Alterra está comprometida com o mercado brasileiro, estreitando o relacionamento com os esquiadores e snowboarders já existentes no país, e expandindo com os que estão apenas iniciando nos esportes de neve. Nossas operações são tão variadas quanto o público, com soluções para todos, de todas as idades e níveis esportivos. Assim como nossos resorts oferecem várias outras atividades para quem não pratica esportes, mas quer viver a magia do inverno com outras experiências” comenta Patton Murray, Gerente de Vendas Internacionais da Alterra.

Conheça mais detalhes dos investimentos da Alterra Mountain Company

A empresa que também possui na Holding o serviço de aluguel de equipamentos e FIT personalizado, Ski Butlers; e o passe de temporada Ikon Pass, que dá acesso a mais de 50 destinos de montanhas no mundo detalha seus investimentos para os apaixonados por neve.

Expansão do Terreno de Deer Valley e East Village

A expansão de terreno de Deer Valley começará a ganhar vida neste inverno, quando os primeiros elevadores (lifts) começarem a operar a partir da nova Deer Valley East Village.

Serão três novos elevadores, adição de mais de 1,20km² de terreno esquiável e de diversas pistas de ski, assim como mais de 500 vagas adicionais para estacionamento avulso. Uma nova porta de entrada para o resort oferecerá opção alternativa de chegada a Deer Valley via Rota 40, ajudando a reduzir o tráfego em Park City.

O Keetley Express é um dos elevadores que deverá abrir em dezembro de 2024 caso as condições climáticas permitam. Será o primeiro com cadeira coberta para até 6 pessoas e acesso direto da nova área de Deer Valley East Village ao terminal Sultan Express, na base de Bald Mountain. Os outros dois elevadores, Hoodoo Express e Aurora, atenderão novas trilhas de esqui para iniciantes.

Para a temporada 24/25, Deer Valley East Village terá mais comodidades para “Day Use”, incluindo lojas de aluguel de roupas, armazenamento gratuito de equipamento e transporte gratuito que levará do estacionamento à base da montanha.

Quando todas as fases da expansão estiverem concluídas, serão adicionados 14,97 km² de terreno esquiável, dobrando o tamanho atual e tornando Deer Valley um dos maiores resorts de esqui da América do Norte.

Comodidades para hóspedes nos destinos de montanha e neve

Com o objetivo de oferecer a todos os hóspedes opções que atendam às suas necessidades, a Alterra comprometeu-se em investir na transformação de suas áreas base e nas comodidades oferecidas nas montanhas, incluindo opções de alimentação e serviços através de uma variedade de projetos programados para a temporada 24/25.

Mammoth Mountain é uma das montanhas que compões esses destinos de aventura (Foto: divulgação)

? Mammoth Mountain, na Califórnia, terá aumento da área para descanso e reabertura da montanha-russa Mountain Coaster, com pistas adicionais de tubing para o verão.

? O Steamboat Grand Hotel, no Colorado, reabrirá em novembro após uma reforma completa na infraestrutura, compra de móveis e renovação na decoração dos quartos e outras melhorias em todo o edifício.

? No resort Winter Park, no Colorado, o Sundog Taproom será o novo ponto de encontro no coração da base da montanha. Este restaurante e bar informal adicionará mais de130 assentos e 30 torneiras de cerveja, proporcionando um novo local de encontro para esquiadores, ciclistas e famílias.

? O Crystal Mountain, em Washington, abriu oficialmente seu Mountain Commons Lodge durante o verão e estará totalmente disponível para a temporada de inverno 24/25. Esta nova instalação de 2.300 m² inclui comodidades completas para esquiadores e uma variedade de opções de alimentos e bebidas para os hóspedes, incluindo o novo Brew 62 Café, uma área exclusiva com incríveis vistas cênicas.

Novos e reformados elevadores (“Lifts”)

Visitantes se movimentarão de forma mais eficiente em vários destinos da Alterra no próximo inverno.

Chegam mais sete lifts visando aumentar a capacidade e a velocidade dos esquiadores em MammothMountain e Big Bear Mountain Resort, na Califórnia e em Sugarbush, Vermont.

Haverá também reformas nos elevadores de Mammoth Mountain (Califórnia), Steamboat (Colorado) e Stratton (Vermont), com o objetivo de oferecer maior confiabilidade operacional.

Produção de neve mais eficiente em destinos de montanha

Para ajudar a garantir uma duração consistente da temporada e uma experiência de qualidade, a Alterra está investindo em programas robustos e anuais de melhoria na produção de neve, projetados para trazer equipamentos de maior eficiência para os resorts.

Winter Park (Colorado) recebe US$ 37 milhões para reconstruir completamente a infraestrutura de fabricação de neve em dois anos, investimento que visa melhorar a capacidade e a eficiência do sistema.

Outras atualizações incluem cobertura aumentada em Mammoth Mountain, Palisades Tahoe, Big Bear Mountain Resort (Califórnia), Stratton e Sugarbush (Vermont).

Esses novos sistemas priorizam maior eficiência energética e menor uso de água, permitindo que nossos destinos melhorem a experiência dos hóspedes enquanto reduzem nosso impacto ambiental.

