Plataforma oferece com exclusividade a venda de motorhomes com distribuição online B2B e B2C

A Easy Travel Shop, uma das principais plataformas de experiências turísticas no Brasil, anuncia uma nova e estratégica parceria com a Cruise America, a maior empresa de locação de motorhomes da América do Norte. Pela primeira vez, a Cruise America disponibiliza seus motorhomes para compra imediata em venda livre, e a Easy Travel Shop é a primeira plataforma a oferecer essa opção com exclusividade, tanto para agentes de viagens e empresas conectadas à ETS via API (B2B). A novidade inclui a opção de pagamento em até 10 vezes sem juros nas principais bandeiras de cartão de crédito e via Pix, tornando a locação de motorhomes ainda mais acessível ao mercado brasileiro.

A Cruise America, com mais de 10 anos de presença consolidada no Brasil, sempre foi referência para quem busca explorar a América do Norte de forma independente e confortável. Com esta parceria, a empresa passa a contar com uma solução online, proporcionando aos agentes de viagens muito mais praticidade e agilidade para atender seus clientes.

O Vice-Presidente da Cruise America, Sr. Randall Smalley, comenta a importância desta iniciativa: “Após 10 anos de presença no mercado, finalmente teremos distribuição online através dos operadores parceiros! Agora o agente de viagem terá muito mais praticidade e agilidade para oferecer essa experiência ao seu cliente.”

Barbara, Diretora de Produtos e Operações da Easy Travel Shop, reforça o impacto dessa novidade: “Este é um produto importante para nós. A possibilidade de oferecer os motorhomes da Cruise America diretamente em nossa plataforma amplia significativamente o leque de opções para nossos clientes e parceiros.”

Festival Viagens

O produto será apresentado pela primeira vez aos agentes de viagens durante treinamento Festival de Viagens Multimarcas em Itupeva nos dias 13, 14, e 15 de setembro.

O Festival de Viagens será um marco para a Cruise America, que realizará um treinamento especial para mais de 200 agentes de viagens, capacitando-os com informações detalhadas sobre as ofertas e serviços da empresa. Este treinamento visa garantir que os agentes estejam bem-preparados para atender às necessidades dos viajantes brasileiros interessados em explorar a América do Norte a bordo de um motorhome.

“Estamos entusiasmados em estar no Brasil e reafirmar nosso compromisso com este mercado vital,” concluiu o Sr. Randall Smalley. “Acreditamos que nossa presença aqui e o treinamento oferecido aos agentes de viagens são passos cruciais para expandir nosso alcance e melhorar o serviço aos nossos clientes brasileiros.”

Com esta parceria, a Easy Travel Shop reforça seu papel como uma plataforma inovadora e abrangente, oferecendo aos viajantes brasileiros a oportunidade de explorar o mundo de novas maneiras, agora com os renomados motorhomes da Cruise America.

Entre os roteiros comercializados estão Orlando e arredores, Praias e Ilhas da Flórida e o Melhor do Sul da Califórnia. Você pode conferir mais detalhes sobre as experiências no site.

