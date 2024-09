Qatar Airways se torna a parceira aérea oficial da UEFA Champions League (Foto: Divulgação / Qatar Airways)

A Qatar Airways acaba de anunciar uma nova parceria com a UEFA Champions League em um acordo que vai até 2030, solidificando ainda mais sua missão de unir pessoas através do poder do esporte. Eleita como “Melhor Companhia Aérea do Mundo” pela Skytrax em 2024, aproveita o sucesso do patrocínio da UEFA EURO 2020 e 2024 em um acordo que inclui direitos de patrocínio para a UEFA Super Cup, UEFA Youth League e UEFA Futsal Champions League.

Conhecida por promover competições eletrizantes e por exibir atletas de alto nível, a UEFA Champions League atrai milhões de fãs de futebol ao redor do mundo a cada temporada. O torneio não apenas representa o ápice do futebol de clubes europeus, mas também valores de excelência, perseverança e unidade internacional – princípios que se conectam com a missão e os valores da Qatar Airways.

Atualmente, a Qatar Airways atende mais de 50 destinos europeus a partir de sua sede no Aeroporto Internacional Hamad em Doha – eleito o Melhor Aeroporto do Mundo pela Skytrax em 2024. Esta nova parceria reforça a dedicação da companhia aérea em oferecer serviços de classe mundial para os fãs de futebol na Europa e em todo o mundo.

Descontos para os fãs da UEFA

Para celebrar o acordo, o Qatar Airways Privilege Club oferecerá aos fãs da UEFA Champions League descontos de até 12% em tarifas aéreas, além de promoções exclusivas de ingressos. Os torcedores também terão acesso a ofertas exclusivas e soluções de viagem personalizadas, como pacotes de viagem para a UEFA Champions League, projetados para celebrar o espírito esportivo enquanto proporcionam experiências exclusivas para os torcedores em todo o mundo.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, celebra: “Estamos entusiasmados em unir forças com a UEFA. Como Parceira Aérea Oficial da UEFA Champions League, a Qatar Airways está dedicada a transportar milhares de fãs para esta renomada competição.

Nossa parceria com a UEFA Champions League não só fortalece nossa conexão com a Europa, mas também se alinha perfeitamente com nossa visão de promover a união e celebrar a excelência. Esta parceria destaca nosso compromisso de conectar pessoas em todo o mundo através de nossa rede de mais de 170 destinos, enquanto apoiamos esta notável competição.”

O presidente da UEFA, Aleksander ?eferin, afirma: “A Qatar Airways e a UEFA estão unidas por sua paixão pelo esporte e pela excelência empresarial global. Este compromisso compartilhado é a base de nossa parceria de longa data, enquanto nos esforçamos para proporcionar aos fãs de futebol em todo o mundo experiências excepcionais. Estamos encantados em expandir nossa parceria para um novo nível enquanto embarcamos em uma nova era da UEFA Champions League.”

A Qatar Airways divulgou um vídeo especial para a campanha com a lenda do futebol brasileiro, Kaká, interpretando o papel de piloto e fazendo um anúncio especial aos passageiros a bordo. No vídeo, Rio Ferdinand, referência do futebol inglês, aproveita a Classe Executiva Qsuite da companhia aérea, enquanto Fabrizio Romano, um dos principais jornalistas de futebol do mundo, exclama sua famosa frase, “Here we go!”. A tripulação de cabine da companhia aérea adiciona um toque de classe à campanha estrelada, que também conta com aparições da estrela do futebol feminino do Paris Saint-Germain, Sakina Karchaoui, e do renomado criador de conteúdo de futebol, OussiFooty.

Parceria para além do futebol

O portfólio de patrocínios da Qatar Airways agora inclui o ápice das competições de futebol de seleções e clubes, com parcerias que abrangem a FIFA, a UEFA e a AFC. Esse nível sem precedentes de envolvimento demonstra o compromisso da Qatar Airways no mundo do futebol.

A parceria ainda permite à companhia aérea nacional do Estado do Catar expandir sua presença na região europeia, exibindo sua marca em partidas da UEFA Champions League ao longo da temporada. Essa dedicação aos fãs de esportes também se reflete em seu extenso portfólio de parcerias esportivas. A companhia aérea nacional do Estado do Catar é a Parceira Aérea Oficial da FIFA, CONCACAF, AFC, Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale de Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), Fórmula 1®, MotoGP, a Série de Triatlo IRONMAN, o United Rugby Championship (URC) e o Rugby Profissional de Clubes Europeus (EPCR), a Equipe de Rugby da França – Section Paloise, a British and Irish Lions Tour of Australia 2025, a Equipe de Basquete Brooklyn Nets da NBA, e diversas outras disciplinas, incluindo futebol australiano, hipismo, kitesurf, automobilismo, padel, squash e tênis.

