Costao do Santinho Resort promove pacote de primavera para a terceira idade (Costao Primavera aguarda a turma da Melhor Idade (Foto: Divulgação))

A Primavera começa no próximo dia 22 de setembro e o Costao do Santinho Resort preparou um pacote imperdível para a chegada da estação mais florida do ano. Idealizado para a turma animada da Melhor Idade, o pacote Costao Primavera conta com quatro dias (22 a 26 de setembro) de programação recheada de atrações para todos os gostos, com destaque para o show nacional de Sidney Magal, um ícone da música pop brasileira nos anos 80.

No pacote Costao Primavera, os hóspedes serão recepcionados no domingo (22), com um happy hour Beer Fest, a partir das 16h30min, no Parador Sambaqui. Na sequência, a partir das 21h30min, muita diversão na Festa das Cores com hits da Jovem Guarda no Salão Açores. A segunda-feira (23) começa com a palestra Eco Cultural, sobre as etnias e o povos originários da Ilha da Magia. Um chá de tarde com bingo show no Salão Açores e o Baile do Branco e Prata, com a cantora Bia Barros no Salão Tuguá completam as atrações do dia.

A programação também conta com atividades contemplativas, como a trilha arqueológica e cultural, ou de relaxamento, como a massagem relaxante (mediante agendamento prévio) e o momento de arte e relaxamento (pintura em tela com musicaterapia), ambas na terça-feira (24). A diversão fica por conta da aula Disco Dance anos 70 e a hidroginástica do John Travolta na piscina central. Já o Salão Açores sedia o concurso Rei e Rainha da Primavera com chá da tarde.

Programação contempla oficinas e atividades artísticas (Foto: Divulgação Costao)

O show do cantor Sidney Magal, às 22h, no Salão Tuguá, encerra a programação da terça-feira (24). Com mais de 50 anos de carreira, o cantor já emplacou diversos hits nas paradas de sucessos como “Meu Sangue Ferve Por Você” e “Sandra Rosa Madalena”, incorporando elementos das músicas cigana, disco e latina, se tornando presença constante em programas populares de televisão e cantando canções-tema de novela como “Me Chama que Eu Vou”, em Rainha da Sucata.

Caminhada contemplativa, degustação de chás ao som de violino no Jardim dos Sentidos, aula de dança de salão com elenco artístico, carteado e dominó, workshop de artesanato e Festa à Fantasia também fazem parte da programação do pacote Costao Primavera, que é encerrado na quinta-feira (26) com o espetáculo Broadway no moderno Teatro Fernando Marcondes, proporcionando uma experiência memorável para os hóspedes do Melhor Resort do Brasil, segundo pesquisa da Revista Viagem & Turismo.

