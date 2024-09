Conheça 5 destinos incríveis partindo de Belém (Santa Bárbara do Pará está a 60km de Belém (Foto: Cláudio Lacerda Oliva) )

O Brasil é um país rico de belezas naturais e a Amazônia é uma verdadeira joia, reconhecida no mundo. Sendo assim, a cidade de Belém é um ponto de partida para explorar as maravilhas da região, dentre elas, a cultura, as paisagens e as deliciosas praias de água doce.

Conheça aqui cinco destinos imperdíveis para quem visita a cidade:

Salinópolis (Salinas)

Salinas (Foto: Cláudio Lacerda Oliva)

A cerca de 220 km de Belém, Salinas é um dos balneários mais procurados do Pará, conhecido por suas praias de areias claras e águas mornas. A Praia do Atalaia é o grande destaque, onde é possível dirigir com o carro até a beira do mar e aproveitar a infraestrutura local de bares e restaurantes. Além disso, o destino oferece esportes aquáticos e uma vida noturna animada.

Mosqueiro

A apenas 70 km de Belém, Mosqueiro é uma ilha fluvial famosa por suas praias de água doce com ondas que lembram o mar. A Praia do Chapéu Virado é uma das mais populares, com areia fina e vasta vegetação. É um local ideal para um passeio em família, com quiosques e opções de lazer ao longo da orla.

LEIA TAMBÉM: Costa Rica: um presente da natureza no coração da América Central

Santa Bárbara do Pará

Distante 60 km de Belém, Santa Bárbara do Pará encanta por suas paisagens bucólicas e a tranquilidade do ambiente rural. As praias de rio oferecem um refúgio de paz. O município também é conhecido pela produção de açaí e pelas fazendas que integram o agroturismo, permitindo uma experiência autêntica da vida no campo paraense.

Ilha do Combu

Ilha do Combu (Foto: Bruna Brandão – MTUR)

Localizada a poucos minutos de barco do centro de Belém, a Ilha do Combu é um paraíso de ecoturismo. A ilha é coberta pela densa floresta amazônica e oferece trilhas, além da chance de conhecer a produção artesanal de chocolate com cacau nativo. O restaurante típico às margens do rio é uma parada obrigatória para quem quer saborear pratos tradicionais em um cenário exuberante.

Algodoal

Algodoal (Foto: Cláudio Lacerda Oliva)

Situada a cerca de 180 km de Belém, Algodoal é uma ilha do Arquipélago de Maiandeua, onde o transporte é feito por charretes e a beleza rústica das praias encanta os visitantes. As águas cristalinas e a tranquilidade das praias, como a Praia da Princesa, fazem de Algodoal um refúgio para quem busca sossego e contato com a natureza.

Hospedagem em Belém

Foto: Divulgação/ Vila Rica Belém

Para quem deseja explorar essas belezas a partir de Belém, o Hotel Vila Rica Belém é a escolha ideal de hospedagem. Situado a apenas 5 minutos de carro do Aeroporto Internacional de Val-de-Cans, o hotel combina conveniência e conforto. A ampla piscina rodeada por jardins e um lago de pesca cria um ambiente de relaxamento, perfeito após dias de passeios. O restaurante do hotel oferece pratos típicos da culinária paraense, garantindo uma experiência completa dos sabores locais.

LEIA TAMBÉM: Será o ski (e os destinos de montanha) a nova paixão dos brasileiros?

Além disso, o Vila Rica Belém conta com uma estrutura moderna para eventos e reuniões, como a Sala Piscina, equipada com tecnologia audiovisual e suporte especializado. E com a proximidade dos principais pontos turísticos da cidade, como o Mercado Ver-o-Peso e a Estação das Docas, o hotel é um ponto estratégico tanto para quem deseja explorar Belém quanto para quem planeja conhecer as atrações ao redor.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo