Hotéis da Wyndham garantem desconto até 2025 no Mês do Cliente

Mais uma vez o Dia do Cliente (15/9) será celebrado pelos hotéis Wyndham Gramado Termas Resort & Spa e Wyndham Olímpia Royal Hotels. De 02 a 16 de setembro, quem reservar no mínimo duas diárias poderá garantir um desconto de 20% sobre os pacotes com café da manhã para os meses de baixa temporada. Na alta temporada, incluindo o período do Natal Luz de Gramado, as hospedagens ganham 15% off e exigem mínimo de três diárias.

A quinzena que antecede o Dia do Cliente é uma excelente oportunidade para planejar as próximas férias nos resorts e ainda acumular pontos no Wyndham Rewards, o premiado programa de fidelidade da rede, que oferece a mais de 110 milhões de membros inscritos a oportunidade de resgatar pontos em milhares de hotéis, resorts e casas de férias em todo o mundo.

O Wyndham Olímpia está localizado a apenas 50 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto (SJP) e é anexo ao Thermas dos Laranjais, o parque aquático mais visitado da América Latina. Foi o primeiro hotel de bandeira internacional a se instalar em Olímpia, 1º Distrito Turístico do Estado de São Paulo, e vem se consolidando como melhor destino de lazer para famílias no noroeste do estado. Com a maior área de lazer da cidade, o resort conta com 11 piscinas – sendo nove climatizadas e duas cobertas -, oito ofurôs, três quadras esportivas, Arena Beach, Arena de Infláveis, quatro salas de jogos, duas brinquedotecas, duas saunas, dois Spas, duas academias, além de bar molhado, centro gastronômico com restaurantes, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, e uma galeria com lojas de souvenirs, farmácia, moda praia e importados.

O Wyndham Gramado Termas Resort & Spa estáa apenas 6 km do centro de Gramado e é o único hotel da cidade com águas termais. Conta com acomodações para toda a família e estrutura de lazer completa, incluindo piscinas, jacuzzis, fitness center 24h, kids club, recreação infantil, sala de jogos, espaço cyber e spa, além de estar bem pertinho de atrações como Snowland, Acquamotion e Vila da Mônica. O resort conta com 464 apartamentos amplos e confortáveis e oferece transfer de ida e volta do hotel para o centro de Gramado.

Pacotes com duas diárias a partir de 10 X R$ 154,40 para duas pessoas com pensão completa (café da manhã, almoço e jantar) em apartamento de categoria Super Luxo Star.

Pacotes a partir de 2 noites com até 20%OFF:

– 20% para as hospedagens em setembro, outubro e novembro/24 – exceto feriados (Semana da Criança, Proclamação da República e Consciência Negra)

– 15% para as hospedagens de dezembro/24 até junho/2025.

Regime de Alimentação disponíveis: café, meia-pensão e pensão completa

Duas crianças de até 12 anos hospedadas no mesmo apartamento dos responsáveis não pagam!

Tarifa não reembolsável. Após a reserva concluída não se permitem alterações.

Parcelamento em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito emitidos no Brasil

Acrescentar 4% ISS

Para reservas e informações:

WhatsApp: (17) 99665-8856

Site: https://wyndhamolimpia.com/

Telefone: (17) 3280-8101

E-mail: reservas@wyndhamolimpia.com

Pacotes com mínimo de duas diárias a partir de 6 X R$ 132,12 para duas pessoas com café da manhã em apartamento de categoria Super Superior.

Pacotes a partir de 2 noites com até 20%OFF:

– 20% para as hospedagens em setembro, até 20 outubro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho Exceto Grupos e Feriados (mínimo 02 diárias)

– 15% para as hospedagens de Novembro , dezembro e até 19 Janeiro 2025 (mínimo 03 diárias)

Uma criança de até 12 anos hospedada no mesmo apartamento dos responsáveis não paga!

Tarifa não reembolsável. Após a reserva concluída não se permitem alterações.

Parcelamento em até 6 vezes sem juros nos cartões de crédito emitidos no Brasil

Acrescentar 3% ISS

Para reservas e informações:

WhatsApp: (54) 9267-7199

Site: https://www.wyndhamgramadotermas.com

Telefone: (54) 3050-1011

E-mail: reservas@ wyndhamgramadotermas.com

