Conheça o mundo fascinante dos azeites e do olivoturismo ((Foto: Uai Turismo))

O episódio do podcast de hoje fala sobre o mundo fascinante dos azeites e sobre como “turistar” em locais que se dedicam a cultura das oliveiras e deste produto que é utilizado pela humanidade desde antes de Cristo.

Para entender mais sobre o tema, Isabella Ricci conversou com Katya Salomão, que é fundadora dos Azeites Kochen e traz consigo uma bagagem de conhecimento e experiência notáveis.

Katya é uma renomada Sommelier Internacional em Azeites, certificada pela Associazione Italiana Conoscere I Olie d’Oliva na Itália, pela Faculdade de Química da UDELAR no Uruguai, e pelo IRVEA na Austrália. Sua busca pela excelência a levou também a se tornar uma Provadora Internacional de Azeite pela O.N.A.O.O na Itália.

Os destinos mais visitados no mundo para conhecer oliveiras e degustar azeites, o que é o azeite extra virgem e o que são azeites saborizados são alguns dos assuntos que estão neste bate papo imperdível.

Na Itália é possível encontrar oliveiras com mais de 2.000 anos de idade (Foto: acervo Katya Salomão)

Como Katya explicou no podcast, ela recebe visitantes em sua fazenda localizada em Lagoa Santa, a 30 minutos de Belo Horizonte e a apenas 8 minutos do BH Airport. Com agendamento é possível realizar visitas com degustações e experiências sensoriais com os azeites sensoriais produzidos por ela.

Na fazenda que fica em Lagoa Santa, é possível vivenciar experiências sensoriais únicas (Foto: acervo Katya Salomão)

Confira o episódio completo:

