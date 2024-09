Movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul informa: destinos da Serra Gaúcha estão prontos para receber visitantes (Movimento Supera Turismo (Foto: Divulgação))

O Movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul reforça que os destinos turísticos da Serra Gaúcha estão totalmente preparados para receber visitantes, com sua infraestrutura e atrações em plena operação. Em meio a um cenário de recuperação e fortalecimento do turismo local, o movimento convida todos a redescobrirem as belezas e as experiências únicas que a região tem a oferecer.

Até dezembro deste ano as cias aéreas retomarão, no mínimo, 80% da movimentação de voos para o aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Somente uma cia aéreas prevê retomar 100% no mesmo período. A partir do dia 21 de outubro, a LATAM volta operar voos domésticos no aeroporto no Salgado Filho, em Porto Alegre.

A Serra Gaúcha, um dos principais destinos turísticos do Brasil, abrange cidades como Gramado, Canela, Bento Gonçalves e Caxias do Sul, que se destacam por sua hospitalidade, infraestrutura de alta qualidade e uma ampla gama de atrações turísticas. De eventos consagrados como o Natal Luz e o Festival de Cinema de Gramado, a experiências de enoturismo em Bento Gonçalves e festividades tradicionais em Caxias do Sul, a região segue promovendo um turismo seguro e atrativo para todos os perfis de viajantes.

Destinos em Destaque:

Gramado e Canela : Reconhecidas por suas paisagens encantadoras e festivais icônicos, estas cidades oferecem uma infraestrutura hoteleira robusta e variadas opções gastronômicas. Durante o inverno, a região chega a receber entre 300.000 a 400.000 turistas, evidenciando sua importância para o turismo nacional.

: Reconhecidas por suas paisagens encantadoras e festivais icônicos, estas cidades oferecem uma infraestrutura hoteleira robusta e variadas opções gastronômicas. Durante o inverno, a região chega a receber entre 300.000 a 400.000 turistas, evidenciando sua importância para o turismo nacional. Bento Gonçalves : Centro da vitivinicultura brasileira, a cidade atrai visitantes para o Vale dos Vinhedos, proporcionando experiências imersivas nas vinícolas locais. Com uma infraestrutura turística bem desenvolvida, Bento Gonçalves é ideal para o turismo rural e enogastronômico.

: Centro da vitivinicultura brasileira, a cidade atrai visitantes para o Vale dos Vinhedos, proporcionando experiências imersivas nas vinícolas locais. Com uma infraestrutura turística bem desenvolvida, Bento Gonçalves é ideal para o turismo rural e enogastronômico. Caxias do Sul: A maior cidade da Serra Gaúcha combina beleza natural com a estrutura de uma grande metrópole. Conhecida pela Festa da Uva, Caxias do Sul serve como porta de entrada para explorar a região, oferecendo uma ampla rede de hotéis, restaurantes e centros de compras.

Além disso, a região conta com o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, que facilita o acesso aos turistas, com voos regulares das principais capitais brasileiras.

Apoio ao Turismo e à Recuperação do Setor:

O Movimento Supera Turismo Rio Grande do Sul está empenhado em fortalecer o turismo e promover a recuperação econômica da região. Em parceria com o Consórcio Aproveite Campos do Jordão e outras entidades, o movimento lançou a campanha Uma Força pro RS, que visa arrecadar recursos para apoiar a manutenção de empregos, distribuição de cestas básicas e fomento do setor a curto prazo.

A campanha incentiva doações fixas mensais até dezembro ou contribuições esporádicas, e os recursos serão destinados ao Convention Visitors Bureau das cidades participantes para garantir o suporte contínuo ao setor de turismo.

Participe e Apoie:

Faça uma doação: As doações podem ser feitas através do PIX, utilizando a chave: doacao@umaforcaprors.com.br.

As doações podem ser feitas através do PIX, utilizando a chave: doacao@umaforcaprors.com.br. Programe uma viagem ao Rio Grande do Sul: Redescubra as belezas da Serra Gaúcha e apoie a economia local.

Redescubra as belezas da Serra Gaúcha e apoie a economia local. Mobilize sua região: Encoraje organizações e empresários locais a participar da campanha.

Encoraje organizações e empresários locais a participar da campanha. Abra espaço em suas mídias: divulgue anúncios produzidos para campanha de apoio ao Rio Grande do Sul.

Para mais informações, acesse o site ou entre em contato pelo e-mail contato@umaforcaprors.com.br.

