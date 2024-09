Prêmio e Reconhecimento, mais do que uma celebração! (“Embaixadores da Região Europeia de Gastronomia de Saimaa 2024 recebem membros da Plataforma da World Region of Gastronomy para experiência gastronômica: Cozinhando Tortas Karelian” (Foto: Ben Wills))

É comum vermos uma série de iniciativas, prêmios e reconhecimentos para profissionais, empresas, instituições, territórios. Mais do que a visibilidade e apoio a construção de uma imagem positiva, um prêmio, normalmente, é a ponta do iceberg de uma série de iniciativas, projetos, programas, políticas públicas realizadas em prol de uma determinada atividade ou setor econômico. No turismo não é diferente. Para apresentar um dos muitos casos de premiações, destaco o World Region of Gastronomy Award realizado pelo International Institute of Gastronomy, Culture, Arts, and Tourism (IGCAT), para tal, nada melhor do que convidar quem é diretamente responsável pelo tema, Diane Dodd.

Dra. Diane Dodd (Foto: Ben Wills)

Dra. Diane Dodd é presidente do International Institute of Gastronomy, Culture, Arts, and Tourism (IGCAT) e fundadora do prestigioso World Region of Gastronomy Award (Prêmio Região Mundial de Gastronomia), que capacita comunidades por meio da gastronomia, cultura e turismo. Pioneira na área, também liderou iniciativas como o European Young Chef Award (Prêmio Jovem Chef Europeu), o Food Film Menu (Cardápio de Filmes de Gastronomia), o World Food Gift Challenge (Desafio Mundial de Souvenires Gastronômicos) e a lista Top Websites for Foodie Travellers (Top websites para viajantes gastronômicos), todas destinadas a promover a criatividade gastronômica e o desenvolvimento regional. Com quase 30 anos de experiência, Diane fez contribuições significativas para a pesquisa e prática de políticas culturais locais e regionais. A quem agradeço imensamente a disponibilidade e gentileza em compartilhar seus conhecimentos e experiência.

The World Region of Gastronomy Award (Prêmio Região Mundial de Gastronomia) – Por Diane Dodd

Enquanto este artigo vai para a imprensa, me encontro na pitoresca região de Saimaa, Finlândia, a recém-coroada Região Europeia de Gastronomia 2024. Estou acompanhada aqui por representantes de várias regiões premiadas e candidatas.

Saimaa/Finlândia (Foto: Ben Wills)

O International Institute of Gastronomy, Culture, Arts, and Tourism (IGCAT) lançou o Prêmio da Região Mundial de Gastronomia para celebrar regiões que integram com sucesso a gastronomia em iniciativas de turismo sustentável ??e culturalmente enriquecedoras. Mas não se trata apenas de exibir alimentos; trata-se de usar os alimentos como uma lente para entender as culturas locais, regenerar paisagens e promover a biodiversidade, ao mesmo tempo em que apoia os meios de produção de pequenos agricultores, pescadores, artesãos e donos de restaurantes. Em essência, o prêmio destaca regiões que estão na vanguarda do uso da gastronomia como uma ferramenta para o turismo regenerativo — onde o foco muda da simples conservação para melhorar ativamente o meio ambiente local, a economia e o bem-estar da comunidade.

A filosofia por trás do prêmio

O prêmio World Region of Gastronomy Award do IGCAT é baseado em uma compreensão holística da gastronomia e do turismo como campos interdependentes que, quando gerenciados corretamente, podem melhorar significativamente o desenvolvimento regional. A gastronomia não é apenas sustento; é uma narrativa, uma janela para a herança, os costumes e o conhecimento local de uma região. Quando uma região recebe este prestigioso prêmio, significa que ela alcançou um equilíbrio entre celebrar esta herança e promover o desenvolvimento econômico sustentável por meio do turismo.

Critérios de avaliação

Os critérios para o prêmio vão além de simplesmente ter uma comida excelente. As regiões devem demonstrar um compromisso com a inovação na produção de alimentos, sustentabilidade e preservação cultural. Elas são avaliadas em sua capacidade de fortalecer os sistemas alimentares locais, melhorar a biodiversidade e reduzir sua pegada de carbono, ao mesmo tempo em que apresentam aos turistas experiências autênticas e envolventes que fomentam o respeito pela cultura local. Esta abordagem é cada vez mais ressonante no mundo de hoje, onde os turistas estão se tornando mais conscientes de seu impacto ambiental e estão buscando conexões mais significativas com os lugares que visitam.

As regiões que receberam o prêmio IGCAT são exemplos de como a gastronomia pode ser um meio não apenas para o turismo, mas para uma agenda mais ampla de gestão ambiental e cultural regenerativa.

Aprendendo com Saimaa: a Região Europeia de Gastronomia 2024

“Embaixadores da Região Europeia de Gastronomia de Saimaa 2024 recebem membros da Plataforma da World Region of Gastronomy para experiência gastronômica: Cozinhando Tortas Karelian” (Foto: Ben Wills)

À medida que vivencio as ofertas únicas de Saimaa, fica evidente por que essa região foi escolhida como a Região Europeia de Gastronomia para 2024. Aninhada no coração da Lakeland da Finlândia, Saimaa é conhecida por suas paisagens de tirar o fôlego, vida selvagem abundante e ricas tradições culturais que giram em torno de uma profunda conexão com a natureza. No entanto, o que torna Saimaa particularmente excepcional neste contexto é sua abordagem à sustentabilidade e regeneração.

Em Saimaa, a gastronomia está profundamente ligada à terra e à água. Peixes, frutas vermelhas, cogumelos e caça locais são essenciais para a culinária, todos colhidos de maneiras que respeitam o ambiente natural e promovem a biodiversidade. Por exemplo, a região se concentrou em práticas sustentáveis de pesca ??que protegem as populações de peixes locais, ao mesmo tempo em que fornecem um produto fresco e de alta qualidade para moradores e turistas. O mesmo vale para as frutas silvestres e cogumelos que são coletados nas vastas florestas, refletindo uma tradição finlandesa profundamente enraizada de interação com o mundo natural.

A região também é pioneira em novos modelos de turismo regenerativo que visam retribuir com mais do que aquilo que recebem. Os visitantes são convidados a participar de atividades como plantio de árvores, projetos de limpeza de lagos ou workshops sobre técnicas tradicionais de pesca e métodos de preservação de alimentos. Isso não apenas enriquece a experiência do visitante, mas contribui ativamente para a restauração e preservação dos ecossistemas naturais de Saimaa.

Tradicional Torta Karelian (Foto: Misuma/iStock)

Plataforma Mundial de Região de Gastronomia

A atmosfera colaborativa aqui em Saimaa — onde representantes de várias regiões premiadas e candidatas se reúnem para compartilhar conhecimento e melhores práticas — é uma prova do poder do prêmio IGCAT em promover parcerias globais. Estamos aprendendo uns com os outros, não apenas como preservar melhor nossas tradições culinárias e culturais, mas como criar sistemas que regenerem o meio ambiente e sustentem as economias locais.

Hoje, por exemplo, falamos sobre Turismo Regenerativo: que muitas regiões premiadas pelo IGCAT estão adotando porque representa uma mudança significativa em como pensamos sobre viagens e seu impacto em ambientes e culturas locais. Ao contrário do turismo convencional, que geralmente prioriza o lucro em vez da preservação, o turismo regenerativo visa deixar um destino melhor do que era antes. Envolve restaurar ecossistemas, apoiar economias locais e garantir que a integridade cultural e ambiental de um lugar não seja apenas mantida, mas aprimorada.

A gastronomia desempenha um papel central nessa mudança de paradigma. Ao promover sistemas alimentares sustentáveis ??de origem local, as regiões podem reduzir o impacto ambiental do turismo e, ao mesmo tempo, proporcionar aos visitantes uma experiência mais autêntica. O turismo gastronômico, que se concentra na regeneração de ecossistemas locais, vai além da fazenda para a mesa. Ele analisa como a comida é produzida, como a terra e a água são cuidadas e como as práticas culturais que envolvem a comida são preservadas e passadas para as gerações futuras.

As regiões que recebem o prêmio IGCAT World Region of Gastronomy estão na vanguarda desse movimento. Elas usam a gastronomia como um meio de reconectar as pessoas com a terra e entre si. Os visitantes dessas regiões não são apenas consumidores passivos de comida; eles são participantes ativos na história de como essa comida é cultivada, colhida, preparada e compartilhada. Essa imersão promove um respeito mais profundo pela cultura e pelo meio ambiente local e, muitas vezes, inspira os turistas a adotar práticas mais sustentáveis ??em suas próprias vidas.

Histórias de sucesso de regiões premiadas

Várias regiões que receberam o prêmio World Region of Gastronomy servem como exemplos brilhantes de como a gastronomia pode ser aproveitada para o turismo regenerativo.

Catalunha World Region of Gastronony 2025

Esta região recebeu originalmente o prêmio europeu em 2016 e integrou com sucesso práticas agrícolas tradicionais com iniciativas modernas de sustentabilidade. A região se concentrou na preservação de seus antigos olivais e vinhedos, o que não apenas apoia a biodiversidade, mas também aprimora a paisagem cultural que atrai visitantes de todo o mundo.

A colaboração entre o turismo e o setor agrícola tem sido muito forte. Projetos como Welcome to the Farm (Bem vindo à Fazenda) geraram um aumento de 80% na venda de produtos agrícolas.

Da mesma forma, a South Aegean European Region of Gastronony 2019, uma região da Grécia, usou o prêmio como uma plataforma para promover a pesca sustentável e práticas agrícolas tradicionais. O governo local trabalhou com chefs e fazendeiros para criar experiências gastronômicas que destacam os ingredientes únicos da região, garantindo que esses recursos sejam protegidos para as gerações futuras. Esta colaboração ajudou a região a se tornar um modelo de turismo gastronômico sustentável no Mediterrâneo.

No caso da Eslovênia, que foi nomeada Região Europeia da Gastronomia em 2021, o prêmio ajudou a impulsionar a reputação do país como um centro de turismo verde. O foco da Eslovênia em sistemas alimentares locais e orgânicos, combinado com seu compromisso em preservar técnicas culinárias tradicionais, tornou-a um destino popular para viajantes que buscam uma experiência autêntica e ambientalmente consciente.

O Futuro do Turismo Gastronômico

Ao olharmos para o futuro, fica claro que o Prêmio IGCAT World Region of Gastronomy continuará a desempenhar um papel crucial na promoção de sistemas alimentares e turísticos sustentáveis ??e regenerativos em todo o mundo. As regiões que receberam este prêmio não são apenas lugares para visitar; são laboratórios vivos onde soluções inovadoras para os desafios da segurança alimentar, mudanças climáticas e preservação cultural estão sendo testadas e refinadas.

Aqui em Saimaa, cercado por lagos e florestas intocadas, lembro-me do potencial que a gastronomia tem para unir as pessoas — não apenas para desfrutar da comida, mas para tomar medidas significativas em direção a um futuro mais sustentável, equitativo e regenerativo.

O prêmio é mais do que apenas um reconhecimento da excelência culinária; é um chamado à ação para que regiões em todo o mundo abracem o poder transformador da comida e da cultura na construção de um mundo melhor.

À medida que representantes de regiões premiadas e candidatas continuam a se reunir em lugares como Saimaa, compartilhando ideias e aprendendo uns com os outros, fica claro que o futuro do turismo gastronômico está enraizado na regeneração, colaboração e profundo respeito pela terra e seu povo.

O Prêmio IGCAT World Region of Gastronomy não é apenas um prêmio — é uma visão para uma maneira mais sustentável e enriquecedora de vivenciar o mundo. Convidamos Minas Gerais, e o Brasil, a se juntar a esse movimento!

