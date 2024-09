5 destinos para aproveitar o Dia da Cachaça, na próxima sexta (13) (Vale a pena provar diferentes versões da aguardente durante uma viagem e conhecer mais de suas particularidades em cada região (Foto: kasto))

A cachaça (também conhecida como pinga, marvada, água-que-passarinho-não-bebe, entre outros incontáveis apelidos) é um patrimônio da história e da cultura brasileira, com mais de 1.200 cachaçarias e cerca de 6 mil cachaças registradas atualmente no país. Com diferentes versões sobre o início de sua história, ela é feita a partir da fermentação e destilação do caldo de cana-de-açúcar e produzida e consumida desde o século XVI no Brasil, inicialmente por pessoas escravizadas. Já chegou a ser proibida pela corte portuguesa no século seguinte, preocupada com as vendas de produtos de Portugal em terras brasileiras, o que – após vários episódios – culminou em um protesto de produtores de cana-de açúcar e alambiqueiros chamado de Revolta da Cachaça.

Celebrada todos os anos em 13 de setembro, no Dia Nacional da Cachaça – em referência à data em que sua comercialização foi finalmente liberada no Brasil -, a bebida é muito apreciada e valorizada em terras brasileiras e estrangeiras, tanto em sua forma pura, quanto como ingrediente principal da caipirinha e de muitos outros drinques. Produzida em todos os cantos do país, em destilarias industriais ou de forma artesanal, vale a pena provar diferentes versões da aguardente durante uma viagem e conhecer mais de suas particularidades em cada região. Considerando que quase metade (44%*) dos viajantes brasileiros querem ter uma experiência gastronômica em suas viagens esse ano, a Booking.com – uma das maiores empresas de reserva de acomodação, voos e outros serviços de viagem – compartilha um roteiro no Brasil para quem quer apreciar essa bebida, que é símbolo nacional, nas próximas férias.

Conhecer Minas Gerais é obrigatório para qualquer amante da cachaça, onde está o maior número de estabelecimentos ligados à bebida registrados no país. O estado é famoso por seus alambiques artesanais e oferece a oportunidade de os turistas provarem algumas das melhores cachaças do Brasil. A cidade de Salinas, por exemplo, localizada ao norte do estado, foi reconhecida como a Capital Nacional da Cachaça. Ali existem dezenas de alambiques artesanais, que produzem rótulos premiados. Também é possível visitar o Museu da Cachaça e participar do Festival Mundial da Cachaça de Salinas, que acontece anualmente no local.

Hotel Solar do Rosário, Ouro Preto (Foto: Divulgação)

E há muitos outros destinos mineiros que oferecem experiências relacionadas à aguardente, como visitas a alambiques locais, para conhecer seu processo de produção e fazer degustações de diferentes rótulos, ou mesmo cursos. A cidade histórica de Ouro Preto, com sua arquitetura colonial, igrejas centenárias e ruas de pedra, é um ótimo lugar para conhecer cachaçarias tradicionais e provar produtos de excelente qualidade. Vale também passar nos empórios locais para levar algumas garrafas para casa como souvenir e, claro, provar caipirinhas deliciosas em restaurantes e bares da cidade. Para a estadia no destino, o Hotel Solar do Rosário oferece piscinas na cobertura, além de um restaurante e bar, que serve bebidas destiladas.

Em Alagoas, a cachaça também impulsiona o turismo da região, atraindo viajantes interessados em conhecer mais sobre a bebida e, claro, degustá-la. Existe, inclusive, uma Rota da Cachaça, que passa por engenhos, fábricas e outros estabelecimentos em cinco cidades alagoanas (Arapiraca, Campo Alegre, São Sebastião, Junqueiro e Teotônio Vilela), para promover o turismo gastronômico e que permite conhecer mais sobre a história e a produção da bebida.

Wave Suítes Hotel & Lounge bar, Maceió (Foto: Divulgação)

E há muitos alambiques artesanais no estado para visitar e provar uma boa cachaça (com rótulos premiados no Brasil e no exterior), que oferecem diversos tipos do produto, das mais tradicionais e puras, às envelhecidas por anos em barris de diferentes tipos de madeira, ou mesmo combinadas com mel, limão, cravo, canela e até com banana e açaí! Para os viajantes, uma possibilidade é começar o roteiro pela capital Maceió e depois seguir para o interior alagoano para conhecer os alambiques. Uma boa opção de hospedagem é o Wave Suítes Hotel & Lounge bar, que oferece piscina e apartamentos com cozinha equipada.

O estado do Rio de Janeiro também é reconhecido pela tradição e qualidade de suas cachaças. Para quem quer experimentar a aguardente durante as férias, vale se planejar para conhecer Paraty – que já chegou a ter uma centena de alambiques em funcionamento em séculos passados. Atualmente, apesar de o número ser bem mais reduzido, são muito tradicionais e reconhecidos. Vale a pena fazer uma visita às fazendas, com tours guiados para conhecer mais sobre a história e como é produzida artesanalmente – do canavial à destilação e armazenamento -, fazer degustação de cachaças e outros produtos produzidos localmente, além de comprá-los para levar para casa. E a cidade tem uma cachaça bem famosa chamada Gabriela, produzida com cravo e canela e utilizada para produzir um dos drinques mais conhecidos da cidade, o Jorge Amado, que leva limão e maracujá.

Casas do Pátio Pousada & Bar, Paraty (Foto: Divulgação)

Ali, no centro histórico, também acontece anualmente o Festival da Cachaça, Cultura e Sabores, com uma programação que inclui concurso de drinques, palestras, workshops, apresentações musicais e degustação de cachaças, entre outras atrações. A hospedagem Casas do Pátio Pousada & Bar é uma excelente opção e possui selo Travel Proud da Booking.com, ou seja, se comprometeu a oferecer uma estadia acolhedora a viajantes da comunidade LGBTQ+.

A aguardente de cana-de-açúcar está muito relacionada à identidade cultural pernambucana. Existem algumas versões na história de onde a cachaça começou a ser produzida e uma delas é justamente em um engenho de açúcar no estado de Pernambuco, na então Feitoria de Itamaracá. Com algumas marcas muito reconhecidas no país, e até mesmo com rótulos orgânicos certificados e produzidos de forma ecologicamente correta, os visitantes podem conhecer mais sobre a cultura e tradição locais por meio de tours guiados em engenhos e saber mais sobre as etapas de produção de produtos locais, como cachaça, sorvete e rapadura, incluindo aulas de degustação.

Zili Pernambuco – Hostel Pousada, Recife (Foto: Divulgação)

Para quem começa a viagem pela capital Recife e quer fazer novas amizades, vale se hospedar no Zili Pernambuco – Hostel Pousada, que oferece dormitórios compartilhados e bar.

Apesar de ser muito reconhecida no Nordeste e no Sudeste do Brasil, outros cantos do país também se destacam pela produção da cachaça artesanal. Na região Sul, por exemplo, Santa Catarina é imperdível para os apreciadores dessa bebida tão brasileira. O estado é a casa de rótulos premiados internacionalmente e tem tradição em produzir e armazenar a bebida em barris de carvalho. Para quem está de férias e não quer perder a oportunidade de conhecer mais sobre a cultura da cachaça catarinense, uma boa pedida é se programar para fazer turismo rural e visitar cachaçarias e alambiques abertos ao público, com rótulos de excelente qualidade, provar produtos derivados da cana-de-açúcar, saber sobre curiosidades do processo de produção e levar para casa diferentes rótulos – como a cachaça branca, os blends e os envelhecidos em bálsamo, amburana ou jequitibá.

Villa do Vale Boutique Hotel, Blumenau (Foto: Divulgação)

Uma cidade conhecida pela produção da bebida é Luiz Alves, considerada a Capital Catarinense da Cachaça. Ali existe, inclusive, uma rota temática da aguardente, que passa por cerca de uma dezena de alambiques localizados na cidade. Ela fica localizada a apenas 36 Km de Blumenau – e quem passa por ali pode se hospedar no Villa do Vale Boutique Hotel, que oferece academia, estacionamento privativo, jardim e lounge compartilhado.

