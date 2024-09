5ª edição do Organic Festival Trancoso acontecerá em outubro ( Organic Festival Trancoso irá reunir chefs consagrados e ambientalistas no vilarejo baiano. (Foto: Divulgação))

Pela quinta vez, o Organic Festival Trancoso irá reunir chefs consagrados e ambientalistas no vilarejo baiano. Entre os dias 16 e 20 de outubro uma programação de almoços, jantares, aulas, palestras, degustações e vivências será promovida para moradores e turistas que visitam a região. Idealizado pelo UXUA Casa Hotel & Spa e pelo agitador gastronômico Charles Piriou, o evento tem como propósito difundir o destino de Trancoso como uma referência em sustentabilidade no Brasil e no mundo. Único no país, o festival oferece experiências imersivas dedicadas à conscientização sobre os benefícios do turismo sustentável, e dos seus impactos positivos no meio ambiente e na comunidade local.

Bob Shevlin, cofundador do evento e proprietário do UXUA Casa Hotel & Spa, comenta: “O Organic Festival Trancoso representa perfeitamente os valores dos líderes do turismo de Trancoso. É um evento que une todos, mostrando quanto esforço é feito durante todo o ano para equilibrar conservação e cuidado com a comunidade. Todos merecem esse momento para comemorar junto com nossos parceiros e serem recompensados com um dos luxos mais essenciais que existe: a boa comida”.

A programação se estende por cinco dias e inclui diversas experiências imersivas, piquenique com feira e luau de encerramento com pocket show do cantor Jota Pê. O Organic Festival Trancoso é caracterizado por uma união da comunidade e dos empreendimentos locais ligados ao turismo. Nessa quinta edição, os hotéis UXUA Casa Hotel & Spa, Pousada Capim Santo, Fasano Trancoso, Pousada Tutabel, Na Praça e Alma Ninho se juntam aos restaurantes Floresta, Muru, Almar, São João Batista, Flô e outros.

Os convidados

Ao total, são mais de 30 chefs e ambientalistas reunidos. Entre eles, Oskar Metsavaht (Osklen, Instituto e – Rio de Janeiro), Roberta Sudbrack (Sul, o pássaro verde – Rio de Janeiro), Narda Lepes (El Comedor – Buenos Aires), Janaína Torres (Bar da Dona Onça – São Paulo), Morena Leite (Capim Santo – São Paulo), Sandra Marques (Capim Santo – Trancoso), Gabriela Barretto (Chou e Futuro Refeitório – São Paulo), Vanessa Silva (Bistrot Parigi – São Paulo), Gerônimo Athuel (Ocyá – Rio de Janeiro), Laura Miranda (São Paulo), Onildo Rocha (Espaço Priceless – São Paulo), Ícaro Rosa (Jiló – Salvador), Victoria Fiechter (Almar – Trancoso), Caco Marinho (Instituto Ori – Salvador), Thiago Medeiros (Respiro – Brasil), Paulo Sitolini (São João Batista – Trancoso), Ana Paula Barbosa (Ginger Bar – Trancoso), Ricardo Lapeyre (Le Bulô – São Paulo), Chula Barmaid (São Paulo), José Branco (Fasano Trancoso), Guilherme Balista (Muru – Trancoso), Renata Braune (Masterchef – Brasil), Thiago de Roure (Casa Roure – Trancoso), Aimonna Catarine (Pousada Tutabel – Trancoso), Diego Cartier (Vivente Vinhos – Rio Grande do Sul), Leonardo Andrade e Fernando Goldenstein (Cia dos Fermentados – São Paulo).

Os parceiros

O projeto conta com o patrocínio do UXUA Casa Hotel & Spa, da Dengo, Terra Trancoso e Soubeef, além do apoio de diversas marcas engajadas no tema da sustentabilidade. A agência de viagem Teresa Perez, considerada uma das mais importantes do país, é parceira do projeto. Associa-se também a ONG Conservação Internacional (CI-Brasil) que atua no país promovendo ações de conservação da natureza para o bem-estar humano. Durante o festival, a CI-Brasil irá promover diálogos e experiências relacionadas à sua atuação por mais de duas décadas no extremo sul da Bahia, que passa pela conservação e restauração de florestas, fortalecimento de comunidades de pesca artesanal e turismo regenerativo.

Desde sua fundação, o Organic Festival Trancoso trabalha igualmente em parceria com a Associação Despertar Trancoso no intuito de promover educação sobre a alimentação através de iniciativas como aulas de culinária para crianças e a manutenção de uma horta orgânica educativa. A aliança pelo turismo regenerativo Futuri também é parceira do festival, assim como o evento Trancoso Running que acontece nos mesmos dias.

A agenda

A agenda inicia no dia 16 de outubro às 18h com uma celebração no bar Muru, situado no Quadrado Histórico de Trancoso, com menu dos chefs Thiago Medeiros e Guilherme Balista, e coquetéis da Chula Barmaid. Na quinta-feira dia 17 de outubro. Às 13h, a chef premiada Roberta Sudbrack servirá um almoço no UXUA Maré em parceria com a Vivente Vinhos. Das 14h às 17h, a RPPN Rio do Brasil promove uma imersão sobre preservação ambiental e uma experiência gastronômica assinada pela chefe Aimonna Catarine da Pousada Tutabel. À noite, por volta das 19h, o novo restaurante de praia Almar e sua chef Victoria Fiechter receberão Gerônimo Athuel do restaurante carioca Ocyá para um jantar especial inspirado nos artesãos do mar e na sintropia da floresta. Ao mesmo tempo, o chef local Paulo Sitolini, do São João Batista, receberá amigos chefs para apresentar receitas especiais de pizzas.

A programação da sexta-feira dia 18 de outubro inicia às 11h, quando CI-Brasil e a Casa Organic Festival Trancoso recebem palestrantes e especialistas em sustentabilidade para palestras e aulas gratuitas. Às 13h, a chef paulistana Gabriela Barretto e a barwoman Chula Barmaid se reúnem para uma pool party em uma casa da Terra Trancoso. À noite, a chef premiada argentina Narda Lepes convida Morena Leite e Janaina Torres para o jantar “sul-americanas” no UXUA Quadrado.

No sábado 19 de outubro, a agenda de palestras gratuitas continua entre 11 e 16h no Quadrado histórico, e todos são convidados para participar do grande piquenique tradicional onde os chefs servem seus pratos por 20 reais a partir das 15h. Às 13h, o restaurante Floresta recebe o chef Thiago de Roure para um churrasco em parceria com a marca de carne sustentável Soubeef; e às 19h as chefs Morena Leite e Sandra Marques recebem Janaina Torres, Renata Braune e Caco Marinho para jantares simultâneos no Capim Santo e no Alma Ninho. Para finalizar a noite, a mixologista Ana Paula Barbosa comanda um after dinner em seu charmoso bar Ginger, no beco do Quadrado.

No último dia, domingo 20 de outubro, o Fasano Trancoso e seu chef José Branco recebem Vanessa Silva do Bistrot Parigi para um almoço “da França à Bahia”. Ao mesmo tempo, a Pousada Tutabel promove um almoço “Brasa na Praia” com os chefs Onildo Rocha e Ricardo Lapeyre no recém inaugurado bar Tutabar. Para encerrar o evento, o cantor Jota Pê se apresenta no luau especial do UXUA Praia Bar a partir das 18h, cujo menu será realizado pelo chef Ícaro Rosa.

As inscrições e reservas são realizadas em cada restaurante e hotel parceiro, por telefone ou e-mail. Acesse aqui.

Sobre os convidados e chefs

Oskar Metsavaht (Osklen, Instituto-e)

Empresário, artista e ativista, Oskar Metsavaht é fundador da marca Osklen, que se destaca pela combinação de design inovador e práticas ecológicas. É também fundador do Instituto e embaixador da década dos Oceanos pela Unesco. Morena Leite (Capim Santo, São Paulo) Trancosense, Morena Leite é conhecida por seu compromisso com a sustentabilidade e seu papel em promover a gastronomia brasileira no cenário internacional. No seu restaurante Capim Santo, em São Paulo, a chef serve uma comida brasileira pautada em receitas familiares.

Janaina Torres (A Brasileira, São Paulo)

Eleita como melhor chef do mundo em 2024 pela The World ‘s 50 Best Restaurant, Janaina Torres coleciona prêmios e reconhecimentos internacionais graças ao seu trabalho em prol da gastronomia brasileira. A chef comanda o Bar da Dona Onça, em São Paulo, e está prestes a lançar seu novo projeto, o restaurante À Brasileira.

Roberta Sudbrack (Sud o pássaro verde, Rio de Janeiro)

Célebre nome da gastronomia nacional, Sudbrack é consagrada com vários prêmios nacionais e internacionais. No seu restaurante carioca “Sud o pássaro verde” no Rio de Janeiro, a chef serve uma comida genuína e generosa inspirada em iguarias e produtores locais.

Narda Lepes (El Comedor, Buenos Aires)

Narda Lepes é uma chef originária de Buenos Aires conhecida por sua criatividade e autenticidade. Além da cozinha, participa de programas de televisão e escreve livros. Premiada internacionalmente, Narda dirige atualmente restaurantes na capital Argentina, como El Comedor, onde serve comida comfort.

Gabriela Barretto (Chou, São Paulo)

Fundadora e proprietária dos restaurantes paulistanos Chou e Futuro Refeitório, Gabriela Barretto é uma chef com propósito. Engajada em questões atuais relacionadas ao alimento em geral, ela expressa uma gastronomia brasileira moderna com ingredientes de procedência.

Gerônimo Athuel (Ocya, Rio de Janeiro)

Pescador e mergulhador experiente, Gerônimo Athuel foi buscar conhecimentos em gastronomia na América Central, onde trabalhou em diferentes hotéis. É fundador do restaurante carioca Ocya, especializado em peixes e frutos do mar e considerado como um dos melhores do país.

Onildo Rocha (Espaço Priceless, São Paulo)

Onildo Rocha é de origem paraibana e atualmente dirige o complexo Espaço Priceless em São Paulo. Influente no cenário da gastronomia brasileira, a cozinha de Onildo é armorial e reconhecida por sua alta criatividade e riqueza de sabores.

Chula Barmaid (São Paulo)

Sua carreira começou nas artes performáticas em Córdoba, na Argentina, antes de se mudar para Buenos Aires e se tornar bartender. Combinando técnicas teatrais com coquetelaria, Chula trabalhou em diversos países. Atualmente, é proprietária da Soledad, uma consultoria para bares e restaurantes em São Paulo.

Ricardo Lapeyre (Le Bulô, São Paulo)

Franco-brasileiro, Ricardo Lapeyre é filho de chef e dedica sua vida ao seu ofício de cozinheiro. Idealizador do restaurante carioca Escama, trocou o Rio de Janeiro por São Paulo para abrir o Le Bulô, especialista em peixes e frutos do mar.

Vitória Fiechter (Almar, Trancoso)

Apaixonada pelo mar, seus peixes, mariscos e crustáceos, Vitória Fiechter está à frente do restaurante Almar em Trancoso e traz na bagagem uma jornada de conhecimento e vivências que vão desde do litoral paranaense, região rica em cultura caiçara, história e biodiversidade, até o continente europeu.

Caco Marinho (Instituto Ori, Salvador)

Nascido em São Paulo e residente em Salvador, Caco Marinho se considera um baiano por opção. É presidente do Instituto Ori, um coletivo com objetivo de promover estudos, pesquisas, desenvolvimento social, educacional, cultural e turístico relacionados à ecogastronomia, e proprietário do restaurante DOQ American BBQ em Salvador.

Ícaro Rosa (Jiló, Salvador)

Natural do Rio de Janeiro e residente em Salvador há cerca de 10 anos, o chef tem se destacado no cenário gastronômico da capital baiana à frente do Restaurante Jiló. Para sua primeira participação no Organic Festival Trancoso, o chef assina o cardápio do luau de encerramento no UXUA Praia Bar.

Aimonna Catarine (Pousada Tutabel, Trancoso)

A jovem e talentosa Aimonna Catarine é a chef responsável pelo restaurante da Pousada Tutabel em Trancoso. Seu foco na cozinha local e sazonal se reflete em pratos que capturam a essência da região e expressam sabores autênticos da culinária brasileira.

Sandra Marques (Capim Santo, Trancoso)

Sandra Marques, co-fundadora do hotel e restaurante Capim Santo, está em Trancoso desde 1981, onde cozinha intuitivamente e emana valores profundos conectados à natureza. A gastronomia e a hospitalidade brasileira norteiam a história de sua família até hoje.

Laura Miranda

Com um olhar apurado para tendências de cozinha e lifestyle, Laura Miranda divide com seus seguidores receitas fáceis e ótimas dicas gastronômicas. Sempre com uma abordagem muito autêntica, a mineira também mostra sua paixão por viajar e sua disposição para explorar sabores diferentes.

José Branco (Fasano Trancoso)

José Branco é natural de São Vicente, no litoral de São Paulo, e filho de imigrantes portugueses. José é apaixonado por gastronomia desde cedo e sua trajetória profissional como chef foi pautada pela atuação em diversos empreendimentos do grupo Fasano.

Vanessa Silva (Bistrot Parigi, São Paulo)

Formada em cozinha francesa, Vanessa possui larga experiência ao lado de chefs renomados na França e no Brasil, e trabalhou ao lado do chef e apresentador Erick Jacquin. Desde 2018 dirige a cozinha do Bistrot Parigi, do grupo Fasano, em São Paulo.

Thiago Medeiros (Respiro, Brasil)

Thiago Medeiros é um chef e criador de receitas saudáveis sem ingredientes de origem animal. Thiago é fundador do Respiro, um evento pautado em vivências de bem-estar e consultor do projeto Uxua Vida em Trancoso.

Paulo Sitolini (São João Batista, Trancoso)

Paulo Sitolini é o chef do restaurante São João Batista em Trancoso, onde serve um dos melhores hambúrgueres e as melhores pizza da região. Paulo possui um talento ímpar na cozinha que expressa com jovialidade, humildade e bom-humor.

Thiago de Roure (Casa Roure, Trancoso)

Thiago de Roure é um chef de cozinha e mestre churrasqueiro que, ao longo dos tempos, já preparou seus pratos nos lugares mais incríveis do mundo. É proprietário da pousada Casa Roure e da loja do mesmo nome em Trancoso.

Ana Paula Barbosa (Ginger, Trancoso)

Natural de Janaúba, em Minas Gerais, Ana Paula Barbosa chegou em Trancoso em 2016 para prestar consultorias em bares e hotéis da região. Se apaixonou pelo vilarejo baiano e decidiu criar raízes, abrindo seu próprio bar. O Ginger serve coquetéis e comidas deliciosas ao longo do ano e é ponto de encontro obrigatório dos locais e dos turistas.

Guilherme Balista (Muru, Trancoso)

Formado em economia, Guilherme Balista decidiu mudar o rumo da sua carreira no mercado financeiro para dedicar-se à sua paixão, cozinhar. Formou-se em gastronomia na Hotec em São Paulo e trabalhou no restaurante italiano Cosi antes de assumir a cozinha do bar e restaurante Muru em Trancoso.

Renata Braune (Masterchef, Brasil)

Considerada uma das chefs mais experientes do país, Renata Braune já trabalhou em diversos restaurantes e deu consultorias em todo Brasil. Chef responsável pela implantação do curso de gastronomia da Escola Cordon Bleu em São Paulo, atualmente trabalha na produção do programa de televisão Masterchef.

Leonardo Andrade (Cia dos Fermentados, São Paulo)

Leonardo Andrade é co-fundador da Cia dos Fermentados, marca referência no assunto de fermentação natural no Brasil. Formado em design digital pelo Instituto Europeu di Design, Leonardo dirige os projetos da marca.

Fernando Goldenstein (Cia dos Fermentados, São Paulo)

Fernando Goldenstein é biofísico formado pela Universidade de São Paulo, sócio fundador da Companhia dos Fermentados e responsável pelo setor de produção, pesquisa e desenvolvimento da marca.

Diego Cartier (Vivente Vinhos, Rio Grande do Sul)

Diego Cartier é co-fundador da vinícola Vivente Vinhos no Rio Grande do Sul, cujo os vinhos estão presentes nos melhores restaurantes do país. Durante sua jornada, Diego enaltece a conexão evidente entre viticultura e gastronomia natural.

