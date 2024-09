The FRIENDS™ Experience chega em São Paulo para comemorar os 30 anos da série (The FRIENDS™ Experience chegará a São Paulo em novembro, oferecendo aos fãs a oportunidade de reviver momentos inesquecíveis e explorar cenários autênticos, recriando a magia da série de forma interativa. (Foto: The Friends Experience – The One in Boston))

Este ano, a icônica série completará 30 anos, consolidando-se como uma das produções mais assistidas de todos os tempos. E para celebrar esse momento, a Warner Bros. Discovery Global Experiences, a Warner Bros. Television Group e a Original X Productions têm o prazer de anunciar que a The FRIENDS™ Experience chegará a São Paulo em novembro, oferecendo aos fãs a oportunidade de reviver momentos inesquecíveis e explorar cenários autênticos, recriando a magia da série de forma interativa.

LEIA TAMBÉM: Qatar Airways se torna a parceira aérea oficial da UEFA Champions League

Com sedes principais em Nova York e Londres, e em breve em Las Vegas, e tendo percorrido mais de 20 cidades nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa e Austrália, a The FRIENDS™ Experience desembarca pela primeira vez na América do Sul e promete transportar o público diretamente para as cenas e memórias que vivem na imaginação dos fãs da série.

A experiência acontece no Shopping Cidade São Paulo, localizado na Avenida Paulista, o coração da cidade. Repleta de recriações interativas de cenários nostálgicos, a The FRIENDS™ Experience oferece aos visitantes inúmeras oportunidades de explorar a história da série e recriar algumas de suas cenas favoritas, como posar em frente à porta roxa de Rachel e Monica, relaxar nas poltronas de Chandler e Joey, ajudar Ross a mover o famoso sofá “pivot” ou sentar no icônico sofá laranja em uma recriação completa do Central Perk.

Com uma combinação única de interatividade, recriações de cenários icônicos e momentos inesquecíveis, a The FRIENDS™ Experience: The One In São Paulo não só reafirma o legado duradouro da série, mas também oferece uma oportunidade única de nostalgia e diversão em um só lugar. Prepare-se para mergulhar no universo de FRIENDS™ e criar memórias em cenários emblemáticos dessa, que é uma das séries mais conhecidas do mundo.

THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO (Foto: Divulgação)

“Estamos orgulhosos de trazer a The FRIENDS™ Experience para São Paulo, marcando nossa primeira localização na América do Sul. Este ano está repleto de marcos para The FRIENDS™ Experience”, comenta Stacy Moscatelli, CEO da Original X Productions. “É o momento perfeito para comemorar o 5º aniversário da experiência e o 30º aniversário do show icônico. Estamos ansiosos para receber os fãs de São Paulo e de outros lugares.”

LEIA TAMBÉM: Será o ski (e os destinos de montanha) a nova paixão dos brasileiros?

“Conectar o público a memórias afetivas faz parte do DNA da Businessland, e é uma grande satisfação poder trazer à vida algo tão presente no imaginário de muitos brasileiros. Acredito que The FRIENDS™ Experience: The One In São Paulo realizará o sonho de inúmeros fãs da série, permitindo que eles vivenciem sua própria experiência em cenários icônicos de FRIENDS™ e recriem momentos inesquecíveis,” afirma Marcelo Flores, CEO da Businessland.

The FRIENDS™ Experience: The One in São Paulo é apresentada por Ministério da Cultura e Nubank; conta com patrocínio de Sem Parar; tem como media partners Rádio Mix e São Paulo Secreto. Os ingressos custam a partir de R$40,00 e as vendas gerais começam no dia 3 de outubro pelo site da Fever. Clientes Nubank contam com pré-venda entre os dias 30 de setembro e 01 de outubro, além de benefícios exclusivos na compra de ingressos durante a temporada.

“No Nubank investimos muito em conhecer nossos clientes e sabemos que o Friends fez e ainda faz parte da vida de muitos deles. Queremos fazer parte da vida dessas pessoas além das finanças. Queremos facilitar o acesso a descompressão e diversão e, neste caso, ajudá-los a experimentar os conjuntos FRIENDS™ com acesso exclusivo à pré-venda”, afirma Juliana Roschel, CMO do Nubank.

LEIA TAMBÉM: Costa Rica: um presente da natureza no coração da América Central

THE FRIENDS™ EXPERIENCE: THE ONE IN SÃO PAULO

Data: De novembro/24 a 23/032/25.

Horário de funcionamento: Terça a domingo – das 11h às 21h.

Ingressos: A partir de R$40,00 (meia entrada).

Pré-venda clientes Nubank: 30 de Setembro a 01 de Outubro.

15% de desconto durante a pré-venda. Após esse período, o desconto será de 10%.

Limite de compra de ingressos por CPF: 4. Desconto não se aplica para meia entrada.

Os ingressos Combo, o desconto será apenas válido sob o valor do ticket. O desconto não será extensível aos brindes e A&B. Os descontos acima não são válidos para ingresso Popular (conforme estabelecido por Lei Rouanet).

Pré-venda lista de espera Fever: 02 de Outubro.

Venda geral: 03 de Outubro.

Ingressos pelo link.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo