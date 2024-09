Turkish Airlines anuncia nova rota: Istambul a Santiago com escala em São Paulo (Essa nova rota proporciona aos brasileiros a oportunidade de viajar de São Paulo para Santiago com a melhor companhia aérea da Europa, segundo o Skytrax. (Foto: Divulgação))

A Turkish Airlines, companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, anuncia nova rota que conectará sua rede global à cultura vibrante e paisagens cativantes de Santiago, no Chile. Este novo trajeto marca o 10º país atendido pela companhia nas Américas.

A partir de 18 de dezembro de 2024, a Turkish Airlines lançará quatro voos semanais de Istambul para Santiago, com uma escala em São Paulo em ambas as direções. Com isso, o número total de destinos atendidos nas Américas sobe para 26, fortalecendo ainda mais a presença da Turkish Airlines na região. Passageiros que desejam conhecer Santiago já podem adquirir suas passagens no site da companhia, aplicativo móvel, escritórios de vendas e agências autorizadas.

Essa nova rota proporciona aos brasileiros a oportunidade de viajar de São Paulo para Santiago com a melhor companhia aérea da Europa, segundo o Skytrax. Com a Turkish Airlines, os passageiros desfrutam de uma culinária premiada a bordo, mais espaço para as pernas e um serviço excepcional nas classes Executiva e Econômica.

A conexão oferece acesso conveniente a Santiago, uma metrópole próspera, conhecida por sua rica história, atrações culturais e deslumbrante paisagem andina, fortalecendo ainda mais os laços entre Turquia e Chile. Para viajantes de todo o mundo, essa conexão facilita o acesso à América do Sul, permitindo explorar as maravilhas do Chile. Além disso, a Turkish Airlines oferece uma variedade de serviços para enriquecer a experiência de seus passageiros, como o “Stopover Istanbul”, com hospedagem gratuita para conexões de 20 horas ou mais, e o “TourIstanbul”, que proporciona tours guiados pelos principais pontos turísticos de Istambul para conexões de seis a 24 horas.

Comentando sobre a nova rota, o Presidente do Conselho e do Comitê Executivo da Turkish Airlines, Prof. Ahmet Bolat, declarou: “Como a companhia aérea que voa para mais países do que qualquer outra, continuamos a conectar continentes e culturas. Com o lançamento dos voos para Santiago, nosso 26º destino nas Américas, reafirmamos nosso compromisso de expandir nossa rede de voos global e oferecer aos viajantes opções de conectividade incomparáveis. Estamos ansiosos para receber os passageiros a bordo e proporcionar nossa hospitalidade turca mundialmente reconhecida, enquanto eles descobrem as belezas cativantes do Chile, da Turquia e além.”

Nicolas Claude, CEO do Aeroporto SCL Nuevo Pudahuel, também comentou sobre a chegada da companhia aérea no Chile: “Estamos encantados com o início das operações da Turkish Airlines entre Istambul e Santiago em dezembro deste ano. Essa nova rota aumentará a conectividade aérea entre os países, facilitando o acesso dos chilenos a Istambul e ao Extremo Oriente. Essa parceria com uma companhia aérea de excelência fortalecerá os laços econômicos e turísticos entre Chile e Turquia. Garantiremos uma recepção calorosa à Turkish Airlines, colocando todos os nossos esforços para garantir o sucesso comercial e operacional dessa nova rota.”

Horário dos Voos:

Número do Voo: TK 215

Data de Início: 18/12/2024

Dias: Segunda, Quarta, Sexta e Sábado

Partida: Istambul (IST) às 20:35

Chegada: São Paulo (GRU) às 04:15

Número do Voo: TK 215

Data de Início: 19/12/2024

Dias: Terça, Quinta, Sábado e Domingo

Partida: São Paulo (GRU) às 05:50

Chegada: Santiago (SCL) às 09:45

Número do Voo: TK 216

Data de Início: 19/12/2024

Dias: Terça, Quinta, Sábado e Domingo

Partida: Santiago (SCL) às 11:40

Chegada: São Paulo (GRU) às 15:15

Número do Voo: TK 216

Data de Início: 19/12/2024

Dias: Terça, Quinta, Sábado e Domingo

Partida: São Paulo (GRU) às 16:50

Chegada: Istambul (IST) às 11:20

