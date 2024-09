Nova atração do Seaworld Orlando simula voo pelo Àrtico (A aventura deslumbrará os visitantes, que se sentirão imersos nas cenas empolgantes do Polo Norte. (Foto: Divulgação Seaworld Orlando))

O SeaWorld Orlando, considerado a Capital das Montanhas-Russas de Orlando e reconhecido por sua vasta seleção de atrações únicas, acaba de revelar seus planos para o próximo ano: um simulador imersivo que levará visitantes de todas as idades para sobrevoarem o Ártico. Essa será a primeira atração de seu tipo e tem inauguração prevista para o segundo trimestre de 2025.

A novidade convidará as famílias a embarcarem em uma expedição que passará por paisagens impressionantes e águas congeladas, chegando bem perto de alguns dos animais mais impressionantes do planeta, desde beluga a orcas e morsas gigantes. A aventura deslumbrará os visitantes, que se sentirão imersos nas cenas empolgantes do Polo Norte. Além disso, a atração será totalmente interna, garantindo uma fuga refrescante e emocionante para todos, faça chuva ou faça sol.

A nova atração proporcionará experiências inesquecíveis a todos os membros da família, pois acomodará visitantes com altura a partir de 99 cm. Os participantes embarcarão em uma jornada inesquecível de quatro minutos e meio em uma das duas salas de teatro com vários níveis, cada uma com capacidade para até trinta pessoas por sessão. Todos sentirão uma emoção inigualável ao observar cenários de tirar o fôlego, tanto no ar quanto debaixo d’água, incluindo até auroras boreais e áreas remotas do Ártico.

Somente no SeaWorld Orlando os visitantes terão a oportunidade de viver uma experiência como essa ao explorar desde a vida marinha até a atmosfera desta região incrível por uma perspectiva inédita. A atração reforça o compromisso do SeaWorld em combinar educação e entretenimento, oferecendo uma visão abrangente da imensidão do ecossistema do Ártico.

Graças a um equipamento de filmagem desenvolvido especificamente para este projeto, a equipe de produção conseguiu captar imagens em algumas das partes mais remotas do Ártico com detalhes impressionantes. De paisagens verdes exuberantes que desafiam a percepção comum sobre o Ártico, até montanhas cobertas por neve e águas cristalinas repletas de vida marinha, os visitantes serão transportados para locais praticamente inacessíveis para a maioria.

“Estamos emocionados em apresentar essa novidade no SeaWorld Orlando”, disse Jon Peterson, Presidente do SeaWorld Orlando. “Esta experiência de voo imersiva reforça nosso compromisso com a educação, cuidado animal e pesquisa. Ao desembarcar da atração, os visitantes se encontrarão cara a cara com alguns dos animais que vivem no Ártico, como belugas e morsas. Ao trazer as maravilhas desta região para o parque, oferecemos às famílias uma vivência incomparável que será lembrada para sempre.”

Com este anúncio, o SeaWorld Orlando permanece inovando e expandindo seu portfólio de atrações de classe mundial, destacando seu status como um destino imperdível para todas as idades.

