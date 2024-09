Controlar a gula em Cabrália é uma missão quase impossível (Prato do Restaurante Gaivota, em Santo André (Foto: Leonardo Resende))

Este é o terceiro texto da série sobre Cabrália. O primeiro texto – É em Santa Cruz Cabrália que começa a temporada junina na Bahia: Conheça o Tonhão – apresentou a festa junina da cidade, dedicada a Santo Antônio. O segundo texto – Cabrália: cidade no sul da Bahia gera encanto à primeira vista – apresentou a sede, com belas praias, centro histórico e rica cultura indígena Pataxó. O município é dividido pelo Rio João de Tiba, sendo necessário realizar uma travessia de balsa para chegar ao outro lado. É esse outro lado que você conhecerá hoje, nos distritos de Santo André, Guaiú e Santo Antônio. No primeiro texto você conheceu um pouco sobre a viagem gastronômica que é possível realizar em Cabrália. Caso você ainda não veja a cidade como um destino gastronômico, é melhor começar a ver, pois será muito difícil controlar a gula por lá.

Santo André

Ao cruzar o rio, você irá desembarcar na ilha de pescadores de Santo André. O destino é extremamente pacato, ideal para quem quer repor as energias enquanto aprecia paisagens de tirar o fôlego e, claro, se delicia em uma maravilhosa gastronomia.

Campo Bahia

A vila ficou mundialmente conhecida após ser escolhida pela delegação alemã para sediar seu centro de treinamento, durante a Copa do Mundo de 2014. Para sua recepção, foi construído o Campo Bahia, um hotel de luxo à beira mar. O hotel conta com um conjunto de 13 villas confortáveis em meio a uma vegetação exuberante, que podem ser reservadas como uma villa inteira ou apenas com a quantidade de suítes desejáveis. As villas se encontram a uma distância considerável uma da outra, mas caso a reserva seja apenas de uma suíte, a sala ou áreas externas se tornarão compartilháveis.

Villa no Campo Bahia (Foto: Uai Turismo)

As villas não possuem cozinha, mas no hotel existe o requintado Flor de Caju Restaurante, que eleva a gastronomia do Campo a outro nível, proporcionando para o seu paladar incríveis sensações, com técnicas e ingredientes pensados para que você usufrua o melhor da culinária regional. Além das refeições tradicionais, é possível viver experiências gastronômicas no hotel, como por exemplo, jantar romântico com vista para o mar, com serviço completo e menu exclusivo; almoços com vista para o mar, com pratos exclusivos para a ocasião; almoços ou jantares sob o charmoso cajueiro existente no hotel, que criam um clima único e ainda aproveitar o beach louge, com petiscos diversos e drinks com frutas da estação.

Além das experiências gastronômicas, o Campo Bahia é um ambiente para relaxar e aproveitar a tranquilidade de Santo André. Por isso, o hotel também conta com um espaço de relaxamento, pensado para quem procura um local para se acalmar, meditar ou praticar uma yoga, mas, para os que desejam se entregar de vez para o relaxamento, há ainda o Campo Bahia Spa By L’OCCITANE, com tratamentos diferenciados para afastar de vez o estresse do corpo e da mente.

Campo Bahia (Foto: Uai Turismo)

Villa Angatu

Caso alugar uma villa ou compartilhar áreas comuns não seja a sua intenção no momento, a escolha é o vizinho Villa Angatu Eco Resort & Spa. O resort conta com 122 acomodações, divididas em 5 categorias, que podem receber de 2 a 4 pessoas, sendo elas: suíte master e suíte luxo, que comportam até 2 pessoas; chalé e standard, que comportam até 3 pessoas e luxo família, ideal para casais que viajam com até dois filhos. Além da variedade de categorias, o Villa Angatu apresenta um charme único na sua decoração, onde cada acomodação está alencada a um estilo diferente.

Casarios inspirados nas cidades de Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG) (Foto: Uai Turismo)

Ao caminhar pelo resort é possível encontrar desde harmonizações mais contemporâneas a uma verdadeira viagem no espaço e no tempo. Além das suítes que estão na área principal do hotel, o empreendimento conta com casarios e calçamentos construídos inspirados nas cidades de Paraty (RJ) e Ouro Preto (MG), do século 17; com chalés inspirados nas casas de pescadores da região e até um prédio inspirado em um Mosteiro de freiras.

O resort conta com uma área de lazer completa, com piscina, quadra de tênis e poliesportiva, fitness center, sauna, Spa, sala de meditação e ioga, playground, serviço de praia e área de recreação. E, claro, um restaurante com um requinte gastronômico que um destino baiano tem. O Restaurante Aromar, além de servir o café da manhã em regime Buffet, também funciona para o almoço e jantar em formato La Carte, proporcionando um casamento entre as cozinhas internacional, brasileira e baiana.

Gastronomia Restaurante Aromar (Foto: Uai Turismo)

Maroca

Para quem procura ainda mais intimistmo na hora de se hospedar, é o momento de decidir pela Maroca Pousada de Charme. Com apenas 10 acomodações, divididas entre três categorias, a pousada é o local ideal para quem deseja um momento de tranquilidade e exclusividade com toda a família. Sem deixar ninguém de fora, já que a Maroca é pet friendly. As acomodações estão em meio a natureza e a poucos passos do pé na areia, proporcionando uma imersão completa para o seu descanso, podendo até se dar ao luxo de tomar café da manhã na varanda do próprio quarto, enquanto contempla o jardim.

A gastronomia da pousada é um show à parte, a pousada funciona também como restaurante e pizzaria, atendendo a não hóspedes. Pelas mãos do conceituado chef Danilo Amaral, os pratos servidos no local proporcionam uma explosão de sabores únicos, pois mesclam a essência da Bahia com um toque contemporâneo e sofisticado. O carro chefe da casa é a moqueca, que pode até ser um “clássico” da região, mas nas mãos do chef ganham um tempero especial.

Gastronomia da Pousada e Restaurante Maroca (Foto: Uai Turismo)

A gula começa já nos meios de hospedagem, mas aumenta ainda mais ao conhecer os outros restaurantes da região. E não se esqueça dos restaurantes apresentados no texto anterior.

Restaurante Gaivota

Localizado ao lado do Rio João de Tiba, o Restaurante Gaivota encanta desde a chegada, contando com uma varanda aconchegante e muito bem decorada, além da vista de tirar o fôlego. O restaurante é o local ideal para quem quer aproveitar uma tarde tranquila à beira rio, enquanto aprecia uma gastronomia singular que mistura o melhor da culinária contemporânea, mediterrânea e baiana. Os frutos do mar são um diferencial da casa, com pratos tão saborosos que te levarão a uma verdadeira viagem de sabores. Para acompanhar, o Gaivota ainda conta com uma carta de vinhos muito diversa.

Gastronomia Restaurante Gaivota (Foto: Leonardo Resende)

Pier João de Tiba

Vizinho do Restaurante Gaivota, está o Pier João de Tiba. Um restaurante que convida o cliente a navegar pelos sabores do rio João de Tiba, em um espaço contemporâneo pensado para reunir pessoas. O Pier João de Tiba transborda Santa Cruz Cabrália, desde a decoração até a gastronomia. Nas paredes, pinturas pataxós e artesanato local que remetem à história da região, nos pratos, releituras de clássicos da culinária baiana elaborados por um chef local. Em complemento, uma boa música pelos vocais de artistas locais e drinks autorais da casa.

Gastronomia Pier João de Tiba (Foto: Uai Turismo)

Luz de Minas

Ainda na Beira Rio, um pedacinho de Minas Gerais em Santo André. O Luz de Minas começou em Barão de Cocais, a pouco mais de 100km de Belo Horizonte, mas chegou e se estabeleceu em Santo André há seis anos, quando os proprietários, Said e Renata Dias, decidiram abandonar a agitada vida mineira e se entregar ao pacato vilarejo baiano. Esse encontro de gastronomias excepcionais não poderia proporcionar nada além que um sabor inigualável, utilizando toques mineiros e baianos na cozinha, criando combinações diferenciadas e autorais, como por exemplo a casquinha de siri com queijo canastra e farofa ou o chutney de rapadura e mostarda. Tire um bom tempo para apreciar o espaço, porque como bons mineiros, os proprietários não irão te deixar sair enquanto não estiver bem cheio!

Gastronomia Luz de Minas (Foto: Uai Turismo)

Por ser uma vila pacata e afastada, Santo André tem se tornado casa de eventos privados de grande porte, gerando parcerias entre os meios de hospedagem e os restautantes da região. Se seu desejo é casar em frente a praia, com muita exclusividade e uma gastronomia surreal, não deixe de explorar bem Santo André.

Guaiú

O clima intimista domina a região de Cabrália que está do outro lado da balsa. Além da pacata Santo André, conheça também a exuberante Guaiú. A pequena vila encanta com seu visual, onde o encontro da água doce e da água salgada proporcionam uma paisagem que merece ser apreciada com calma. Por isso, aproveite para conhecer a praia e não deixe de se deliciar com o pastel de siri e a caipirinha de biribiri (fruta típica da região) servidas na Barraca Elias & Leonice.

Guaiú (Foto: Uai Turismo)

Santo Antônio

A maior estátua de Santo Antônio do mundo está em Santa Cruz Cabrália: na vila de Santo Antônio! A obra tem 16,5 metros de altura. Além do apego religioso, a vila tem seu forte na prática de esportes, convidando o visitante a ir além da tranquilidade das praias, conhecendo também rios, matas e as diversas trilhas ecológicas existentes na localidade. Permita que a adrenalina tome conta ao conhecer a vila de Santo Antônio.

Restaurante Maroca Praia, em Santo Antônio (Foto: Divulgação Secretaria de Turismo de Santa Cruz Cabrália)

Organizando a viagem

Existem os que gostam de organizar as suas viagens por conta própria, mas há os que preferem o conforto e a segurança que a organização com uma agência de viagem pode oferecer. A sua viagem para Santa Cruz Cabrália pode ser simplificada com a ajuda da Azul Viagens, que pode incluir no seu pacote aéreo, transfer, hospedagem e até passeios com o receptivo parceiro.

O receptivo da Azul Viagens em Cabrália é o Porto Azul Receptivos, que realiza serviços de transfer e passeios turísticos. Além da facilidade para visitar atrativos, o receptivo também será um ponto extremamente positivo na sua viagem, pois acompanhado de um guia você conseguirá informações, aprenderá muito mais sobre o destino e estará em maior segurança.

