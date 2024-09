Feira Equipotel 2024 superou todas as expectativa de expositores e visitantes (Foto: Divulgação)

A 61ª edição da Equipotel foi realizada entre os dias 17 e 20 de setembro no amplo e bem estruturado Expo Center Norte em São Paulo. Trata-se do maior evento de hospitalidade da América Latina no que se refere ao “matchmaking” (encontro) entre fornecedores de soluções, materiais, equipamentos e serviços e seus potenciais clientes, os hoteleiros além de representantes de todos os demais segmentos da hospitalidade, vindos de todas as partes do país.

26 mil visitantes e muitos negócios realizados duranate a Equipotel

Nesta edição do evento, que acontece anualmente na capital paulista, foram registrados ao longo dos quatro dias aproximadamente 26 mil visitantes entre profissionais do setor ávidos por novidades, expositores animados com a perspectiva da concretização de investimentos por parte dos clientes através das inúmeras rodadas de negócios que culminaram em fechamentos de vendas em volume recorde.

Ao longo do período foram realizados negócios da ordem de 165 milhões de Reais, além de negociações conduzidas com estimativa de geração de contratos em torno de outros 85 milhões de Reais ao longo dos próximos meses. Nas rodadas de negócios foram realizadas 345 reuniões entre fornecedores e compradores de redes hoteleiras, hoteleiros independentes que nesta edição estiveram presentes em grande número, além do segmento de motéis que esteve presente em um espaço chamado “Motel Xperience” onde palestraram nomes de destaque como o ator Miguel Falabella e o economista Ricardo Amorim que apresentou um cenário amplamente favorável para O Brasil dada a conjuntura global e conflitos em escala crescente em outras partes do mundo. “O Brasil é a bola da vez” destacou.

A organização do evento contabilizou índice de 43% de visitantes que estiveram na feira em pelo menos dois dias comprovando o interesse do público na diversificada programação de palestras em diversos espaços trazendo assuntos de total interesse tanto para fornecedores como gestores e profissionais da hospitalidade. Entre os muitos painéis de destaque que atraíram numeroso público, o do ex-craque e treinador de futebol Zico que proferiu palestra inspiradora sob o título: “Liderança que Impacta e Promove Vitórias”.

Evento crescem em relação ao ano de 2023

O credenciamento indicou que 54% dos visitantes eram donos ou profissionais de meios de hospedagem, um crescimento de 14 pontos percentuais em relação à edição do ano passado.

“Conseguirmos apresentar um evento com números surpreendentes e, mais do que isso, altamente qualificados. Além de oferecer 210 horas de conteúdo, a Equipotel este ano promoveu com primazia o encontro dos profissionais da indústria da hospitalidade, garantindo excelentes negócios. Não foi apenas a ocasião de conhecer lançamentos, mas de fechar negócios. Cerca de 80% dos visitantes eram decisores sendo que a maior parte do público que visitou a feira teve real intenção de investir no seu negócio”, explica Daniel Pereira, gerente da Equipotel.

LEIA TAMBÉM: Seu hotel recebeu uma avaliação ruim? Saiba como lidar com ela

Daniel explica que durante o evento, 40% dos espaços para a próxima edição já foram reservados. Está claro que a Equipotel reafirma a cada dia mais sua posição de plataforma comercial essencial para otimizar o tempo de vendedores e compradores. Trata-se de um novo momento para a indústria de feiras. O mercado brasileiro passou por um intenso processo de amadurecimento. Expositores e visitantes reconheceram que o networking foi fundamental durante os 4 dias a despeito de algumas incertezas motivadas pela iminente reforma tributária, fim do PERSE dentro de alguns meses, indefinição eleitoral e cenário geopolítico conturbado.

Muitas novidades na Equipotel 2024

Outra novidade trazida este ano foi o espaço “Food Solutions”, uma grande aposta para apresentar um ecossistema de inovação para Alimentos e Bebidas motivada em especial pela constante mudança de hábitos gastronômicos e seus respectivos padrões de consumo observados a cada dia por todos os empreendedores do imenso setor especializado em alimentação fora do lar.

Para Rafael Carvalho da RMC Sistemas “O evento apresentou maciças opções voltadas a tecnologia, automação e inovações na busca por melhoria de processos e controles além de ferramentas digitais de comercialização através de tráfego pago e estratégias ligadas tanto a adoção da I.A. (Inteligência Artificial) como na implantação de processos ESG cada vez mais requisitados na atividade”.

Outra atração desta Equipotel foram as apresentações de dois sistemas hoteleiros (PMS’s) já plenamente adequados aos processos 100% digitais de check-in e acesso aos apartamentos conforme legislação já em vigor, um deles inclusive com interface desenvolvida para a operação de empreendimentos em regime de Multipropriedade. Exemplo de como as empresas de tecnologia que desenvolvem constantes inovações acreditam no vasto potencial de crescimento do setor de hospitalidade no Brasil.

Para o CEO da RENTV, empresa líder no segmento de locação de equipamentos para hotéis, Júlio Cosentino a feira foi excelente. “O mercado está muito otimista com o retorno proporcionado pelo aumento das diárias-médias o que possibilita o investimento e a constante requalificação do produto. Na feira tivemos grande procura por televisores de 50’ e 55’ polegadas, equipamentos de academia e colchões inclusive para hotéis econômicos que enxergam a real possibilidade de puxar suas diárias para cima a reboque das categorias superiores”.

Rafael Pizarro da JM Representações que oferece amplo escopo de produtos e serviços para o setor (Onity, Sealy Colchões e Teka Enxovais entre outros), considerou a qualificação do público como excelente durante todos os dias da feira. “O movimento foi intenso com todos os visitantes dos stands buscando entender as soluções apresentadas e manifestando grande interesse em fechar negócios que devem inclusive se estender pelo período pós-feira”. Opinião semelhante colocada por Ariadne Leite da Mag Consultoria que também representa produtos e soluções para a hotelaria, ela enfatiza que “Este ano os clientes foram a feira com intenção real de compra e não somente para visitar os stands”.

LEIA TAMBÉM: Segmento hoteleiro cada vez mais integrado à transformação digital

Por sua vez a Gerente de Relacionamento da Saga Systems, Mônica Barranco considera que esta edição da Equipotel foi sem dúvida a melhor desde as edições anteriores a pandemia. “Nosso stand foi muito visitado, pudemos apresentar nosso mais novo produto: a fechadura eletrônica com biometria facial além de outros modelos incluindo fechaduras que resistem a intempéries climáticas para áreas externas entre outros modelos”. O projeto de Governança Ambiental da empresa na qual para cada novo contrato assinado é plantada uma árvore para o cliente foi outra novidade. “O cliente recebe um selo verde e um QR Code para acompanhar seu crescimento demonstrou o quanto nossa empresa está preocupada com as futuras gerações cuidando de nosso planeta”, ressalta Monica.

Carla Gorga, Diretora da Evolutix Intelligent Living, empresa brasileira líder em automação inteligente, especializada em criar ambientes disruptivos para setores como saúde, hotelaria e condomínio, considerou a feira um divisor de águas. “Apresentamos aos clientes da feira as possibilidades e ambientes através da plataforma ProXper – uma solução completa para automação e otimização de processos integrando soluções de hardware e software desenvolvendo tecnologias inovadoras de capital intelectual próprio incluindo implementando soluções disruptivas, flexíveis e seguras, garantindo a efetividade de nossos produtos e serviços, o que nos tornou referência em automação”. A Evolutix cada dia mais fortemente presente no mercado idealizou a tecnologia IRP (Intelligent Room Platform), inovação que apresenta uma variedade de módulos, incluindo a XperTV: a TV flexível. Uma solução de entretenimento inteligente, devidamente certificada pelos principais provedores com protocolos de segurança avançados para proteção de dados em consonância com a LGPD, proporcionando uma experiência ágil e sofisticada através de uma plataforma centralizada. “A feira foi fantástica para nossa empresa. Sentimos que esse novo conceito era algo que o mercado precisava e ainda não conhecia totalmente. Essas integrações com os processos de automação, pedidos, pesquisas de satisfação em tempo real e monetização através de parceiros era algo que o mercado sentia necessidade e agora pode dispor através de nossa plataforma” relata Luciana van Deursen Loew, Gerente de Marketing da Evolutix.

Sobre a EQUIPOTEL

A Equipotel é o único evento que agrega soluções inovadoras para todo mercado de hospitalidade no Brasil e na América Latina. Um ambiente propício para geração de negócios, exposição diversificada e vasta oferta de experiências permeada por extensa programação de conteúdo. Ela se consolida como o destino certo para aqueles que oferecem ou buscam produtos e serviços relacionados à arte de receber bem.

”A próxima edição da EQUIPOTEL acontecerá entre os dias 16 e 18 de setembro de 2025 e promete grandes novidades. Garanta sua presença desde já se inscrevendo no site oficial do evento: www.equipotel.com.br”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys e-mail: mvsluys@gmail.com Whatsapp: (31) 98756-3754

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo