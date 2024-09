Já pensou em se hospedar em um tonel de vinho? (Em meio às parreiras, tonéis de vinho transformados em acomodações luxuosas e aconchegantes são o diferencial do local (Foto: Rui Antunes))

A Quinta do Olivardo, localizada em São Roque, oferece uma experiência de hospedagem exclusiva, unindo a tradição dos vinhos à beleza natural da região. Em meio às parreiras, tonéis de vinho transformados em acomodações luxuosas e aconchegantes são o diferencial do local sendo um passeio ideal para celebrar a chegada da primavera em setembro. Com nomes inspirados em variedades de uvas, cada tonel proporciona uma estadia única, com opções que vão desde banheiras de hidromassagem e lareiras até sacadas com vistas deslumbrantes da cidade.

LEIA TAMBÉM: Hotel Histórico Fazenda Dona Carolina: um refúgio de bem-estar e conexão com a natureza

Entre as opções, o Tonel Uva Tinta Roriz foi inaugurado recentemente e acomoda até quatro pessoas, oferecendo todo o conforto com uma banheira de hidromassagem, sofá-cama e um deck com lareira ao ar livre. O Tonel de Uva Touriga Nacional, com dois andares, destaca-se pela sua jacuzzi dupla e localização privilegiada entre as parreiras. O Tonel de Uva Lorena oferece um ambiente aconchegante com dois andares, acomodando até quatro pessoas. Localizado entre as parreiras de uvas, o tonel dispõe de uma jacuzzi dupla com deck, duas duchas, e uma sala com sofá-cama para um descanso perfeito. No quarto, uma cama queen, TV e uma sacada com vista para São Roque completam a experiência única que o tonel proporciona.Além disso, para os casais, o Tonel de Uva Malvasia, proporciona uma experiência íntima e sofisticada, com uma jacuzzi e uma vista incrível de São Roque.

Tonel Toriga (Foto: Rui Antunes)

Além dos tonéis, a Quinta do Olivardo também oferece chalés acolhedores como o Chalé Cabernet Sauvignon, ideal para um descanso ao ar livre, e o Chalé Alvarinho, que acomoda até cinco pessoas e é pet-friendly, perfeito para famílias, grupos de amigos e de quem gosta de estar ao lado se seu filho de quatro patas.. Todos os chalés contam com áreas externas com decks de madeira, ideais para apreciar o pôr do sol.

LEIA TAMBÉM: Labirinto Sensorial é inaugurado no Hotel Villa Rossa, em São Roque

“Se você está em busca de um refúgio em meio à natureza, com boa gastronomia e uma experiência de hospedagem única, a Quinta do Olivardo em São Roque é o destino ideal. Venha viver momentos inesquecíveis em um lugar onde o charme dos vinhos, uma gastronomia que celebra Portugal e alguns países da Europa, um atendimento caloroso e a tranquilidade da natureza se encontram”, celebra Olivardo Saqui, proprietário do local.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo