13ª edição do Brazil Travel Market tem expectativa de reunir 5 mil profissionais de turismo (O pontapé inicial da 13ª edição do BTM - Brazil Travel Market 2024 foi dado nesta quinta-feira, 12, com o almoço de lançamento do maior evento de turismo B2B (business to business) do Norte-Nordeste. (Foto: Divulgação))

O maior evento de turismo B2B (business to business) do Norte-Nordeste, o BTM – Brazil Travel Market anunciou oficialmente sua 13ª edição nesta quinta-feira (12). A programação, que recebe feiras de negócios, capacitações nacionais e internacionais, será realizada nos dias 24 e 25 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O público-alvo inclui agentes e operadores de viagens, além de caravanas vindas de diversas partes do Brasil. Ao longo dos dois dias do evento, é esperado que 5 mil profissionais do turismo compareçam, incluindo expositores, agentes e operadores de viagens, representantes de órgãos de turismo, governos municipais, estaduais e federal, associações da indústria do turismo, imprensa especializada e outros participantes relevantes do setor.

Além da feira de negócios, o BTM 2024 também oferecerá uma programação rica em palestras e rodada de negócios, com temas que vão desde as tendências tecnológicas no turismo até as estratégias para o crescimento do turismo sustentável. A curadoria de Thiago Akira, especialista renomado no setor, garantirá capacitações de alto nível com a participação de palestrantes de destaque como Daniel Turbox, Saulo Bocannera e Thais Medina.

Grandes parcerias

Integração Trade, que convidará agentes de viagem para participar do evento, e Frontur Operadora, que trará a primeira caravana vinda do estado de Minas Gerais, ampliando a representatividade regional. Para facilitar a chegada dos profissionais de turismo, a Azul Linhas Aéreas oferecerá um desconto de 15% em suas tarifas, tornando o evento ainda mais acessível.

Befly, Bestbuy, BRT, Brasileiros em Ushuaia, Brasileiros em Mendonza, CVC, Diversa, Euromarmara, E-HTL, Expedia TAAP, FRT, Frontur, G7, Orinter, Personal RGE Tours, Qualitours, Quensberry, Queops, Lusanova, Multiserviços Operadora, Noronha Brasil, Schultz, Trend e R11 também estarão no evento.

Durante o lançamento, os organizadores destacaram o crescimento contínuo do evento, que atrai cada vez mais novos expositores, ampliando as oportunidades de negócios para o mercado. Claudio Junior comemorou o sucesso da comercialização dos estandes e reforçou a expectativa de uma alta na movimentação turística para a região nordeste nos próximos meses.

“Nós temos um forte compromisso com a formação de profissionais durante o evento. Por isso, as salas de capacitação servirão como locais dedicados ao treinamento e à atualização sobre produtos e destinos turísticos, tanto nacionais quanto internacionais”, explica afirma Claudio Junior, CEO da BBC, empresa realizadora do BTM.

O Brazil Travel Market também foi selecionado como ponto de encontro para diversas reuniões regionais e nacionais, incluindo encontros da ABAV N/NE, FORNATUR, Observatório de Turismo do CE e o Programa de Regionalização do MTUR. Essas reuniões refletem a importância do evento como um hub de networking e desenvolvimento para o setor de turismo.

O BTM é produzido pela BBC Eventos e tem como objetivo reunir e promover a integração do setor de viagens e turismo, além de oferecer novos produtos ao mercado.

BTM – Brazil Travel Market

BTM – Brazil Travel Market é considerado o maior evento de turismo B2B do Norte-Nordeste. Realizado pela BBC Eventos, o BTM reúne profissionais do turismo brasileiro e do exterior em um ambiente de negócios focado para os agentes de viagens, resultando em importantes parcerias comerciais. O BTM tem sido também um ambiente propício para lançamento de roteiros turísticos nacionais e internacionais, além de produtos que antecipam tendências no mercado turístico. O evento de 2025 será realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza (CE), nos dias 24 e 25 de outubro.

