Hotéis fazenda e resorts são opções para a introdução dos pequenos aos ambientes naturais (É importante que os pais estejam atentos e levem seus filhos para realizar atividades ao ar livre e em contato com a natureza, sejam parques, praças ou jardins botânicos. (Foto: Divulgação))

Estudos indicam que os meninos e meninas que passam mais tempo em ambientes naturais contam com melhor desenvolvimento cognitivo, emocional e social, além de fortalecer o sistema imunológico. Mas pesquisadores da área da saúde e da educação estão atentos ao que vem sendo chamado de “Transtorno de Déficit de Natureza”. Apesar de não ser um diagnóstico médico, o aumento no uso de telas, que está diretamente conectado à falta de atividades ao ar livre para os pequenos, está gerando grande impacto no desenvolvimento das crianças.

“Os sintomas, inclusive de transtornos mentais e comportamentais podem ser observados por muitos pediatras na clínica, [o Déficit de Natureza] ainda não é um diagnóstico oficial, mas a gente já acaba usando muito. Os malefícios são, com certeza, obesidade, sedentarismo, hiperatividade, crianças com baixa motricidade, com falta de equilíbrio e agilidade, pouca habilidade física, transtornos comportamentais, mais ansiosas, mais deprimidas, mais estressadas, que são todos sintomas desse confinamento e de quando a criança não entra em contato frequente com a natureza”, explica a pediatra Marina Barreto Corrêa.

Para reverter essa situação, é importante que os pais estejam atentos e levem seus filhos para realizar atividades ao ar livre e em contato com a natureza, sejam parques, praças ou jardins botânicos. Na hora de decidir para onde viajar nas férias ou feriadões, hotéis fazendas ou resorts que disponham de espaços naturais são uma ótima opção para inserir o hábito de conectar as crianças ao natural.

“A gente prioriza que o tempo mínimo seja diário e em torno de uma hora por dia. Dando oportunidade dessa criança brincar, aprender e conviver em sociedade com a natureza. Para que possa desenvolver a saúde mental, física, emocional e social”, complementa Marina. “Ele vai melhorar o controle de doenças crônicas, como diabetes, asma, obesidade, vai favorecer o desenvolvimento neuropsicomotor, vai reduzir os problemas de comportamento, vai equilibrar os níveis de vitamina D, já que essas crianças estarão mais expostas ao sol e, como consequência, vai diminuir o número de visitas ao médico”.

E os benefícios não param por aí. A pediatra ainda menciona as melhorias sociais e psicológicas das crianças que convivem com ambientes naturais: “O contato com essa natureza, ele vai também ajudar a desenvolver a criatividade das crianças. Vão desenvolver iniciativa, autoconfiança, capacidade de escolha, de resolver problemas sozinha, sem intervenção dos pais. Então vai acabar contribuindo no desenvolvimento e melhora de múltiplas linguagens”.

O Fazzenda Park Resort, localizado em Gaspar, em Santa Catarina, conta com mais de 2 milhões de m² de lazer e entretenimento em meio ao verdejante Vale do Itajaí. Dentre as atrações diversificadas, destaca-se a piscina aquecida que se estende por mais de 3 mil m² (a maior do sul do país). Além disso, os hóspedes podem desfrutar de diversas atividades em ambientes naturais como cavalgada, passeios de bicicleta, áreas de lazer com mesas de ping pong, sinuca e pebolim, além das apresentações especiais produzidas pela equipe recreativa do Fazzenda, os Fazzendásticos.

Fazzenda Park Resort (Foto: Divulgação)

Para tornar a experiência ainda mais próxima da natureza, o resort dispõe de atividades como arvorismo, trilha com quadriciclo (sempre acompanhado de um adulto) e trilha a pé em meio à mata nativa. Em meio a todas as atrações, o Fazzenda possui uma variedade de animais pelo empreendimento, além de cavalos e pôneis com interação direta com os hóspedes*.

“Estamos localizados em um espaço repleto de natureza, o que acreditamos ser algo muito benéfico para os nossos hóspedes. Dessa forma, tentamos desenvolver atividades que possam aliar esse contato dos hóspedes com o verde e com os animais, para realmente imergir eles em um momento diferenciado e desconectá-los do ‘concreto’ que vivem diariamente”, explica Cássia Treuk, gerente de geral do Fazzenda.

Pacotes temáticos

O Fazzenda Park Resort oferece os pacotes de forma temática: a cada mês são temas diversificados que se enquadram nas datas comemorativas, com programações diferenciadas em cada uma delas. Do dia 10 a 13 de outubro, o resort realiza o pacote de Dia das Crianças com muitas atividades para toda a família, com tudo incluso durante a hospedagem.

*Verificar disponibilidade.

