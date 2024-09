The Central Park and The Lake with people rowing in boats on a beautiful autumn day with yellow and red trees changing color. Manhattan, New York, November 2, 2016. - (crédito: Shutterstock)

8 destinos para aproveitar o outono no Hemisfério Norte (Os turistas podem explorar parques adornados com folhas douradas e vermelhas, que criam cenários pitorescos. (Foto: Divulgação))

O outono no Hemisfério Norte começou oficialmente no domingo, dia 22. Com a chegada dessa nova estação, os viajantes têm a oportunidade de economizar em passagens aéreas e hospedagem, enquanto desfrutam das cores vibrantes, da atmosfera acolhedora e das temperaturas amenas.

Para quem visita grandes cidades, essa época do ano oferece uma experiência singular, onde a paisagem urbana é realçada pelas tonalidades outonais. Os turistas podem explorar parques adornados com folhas douradas e vermelhas, que criam cenários pitorescos. Além disso, festivais culturais, feiras de outono e eventos gastronômicos trazem comidas típicas e artesanato local, enquanto cafés e restaurantes convidam a relaxar com uma bebida quente, observando o movimento das ruas.

Por outro lado, os destinos naturais proporcionam um espetáculo visual sem igual durante o outono. Os parques nacionais revelam trilhas cercadas por árvores que mudam de cor, oferecendo atividades ao ar livre, como caminhadas, escaladas, passeios de bicicleta e observação de vida selvagem. O ar fresco e as temperaturas agradáveis tornam a exploração ainda mais prazerosa, permitindo que os visitantes desfrutem da serenidade da natureza enquanto testemunham a transformação do ambiente ao seu redor.

A Civitatis , plataforma líder em reservas online de visitas guiadas, excursões e atividades, selecionou 8 destinos incríveis para aqueles que desejam apreciar a beleza do outono. Confira a lista:

Nova York, EUA

O Central Park se transforma em um espetáculo de cores quentes. As folhas douradas e vermelhas oferecem um cenário perfeito para passeios a pé ou para um tour de bicicleta .

Central Park (Foto: Divulgação)

Parque Nacional de Acadia, EUA

Localizado no Maine, este parque é famoso por suas paisagens costeiras e florestas. No outono, as folhas de bordo e outras árvores oferecem um espetáculo deslumbrante.

Acadia National Park (Foto: Divulgação)

Copenhague, Dinamarca

Com seus canais e parques, a capital dinamarquesa ganha ainda mais charme no outono. O Jardim de Tivoli é especialmente encantador nesta época do ano.

Copenhagen (Foto: Divulgação)

Montanhas Rochosas, Canadá

Os lagos e montanhas das Rochosas ressurgem com vida no outono, com florestas transformadas em um mar de cores. É o lugar ideal para caminhadas e aventuras ao ar livre, incluindo passeios de helicóptero para admirar a paisagem do alto.

Rocky Mountain National Park (Foto: Divulgação)

Budapeste, Hungria

As margens do Danúbio e os parques da cidade se tornam vibrantes no outono. Visite o Parque da Cidade e aprecie as cores enquanto explora a cidade. As Termas de Szechenyi são uma parada obrigatória.

Parlamento húngaro (Foto: Divulgação)

Parque Nacional da Penha, Portugal

Situado na Serra da Estrela, este parque apresenta rica biodiversidade e paisagens deslumbrantes, que se tornam ainda mais impressionantes no outono.

Serra da Estrela (Foto: Uai Turismo)

Cascades, Washington, EUA

A região das Cascades é conhecida por suas montanhas e florestas exuberantes. No outono, as trilhas e parques se iluminam com tons quentes, tornando-se ideais para caminhadas e acampamentos.

Wing Lake (Foto: Divulgação)

Parque Nacional de Plitvice, Croácia

Famoso por suas cascatas e lagos interconectados, Plitvice se transforma em um lugar mágico no outono, com folhas coloridas refletindo nas águas cristalinas. A Civitatis oferece excursões saindo de Split , Zagreb , Zadar e Trogir .

Plitvice National Park (Foto: Divulgação)

