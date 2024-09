“Um hotel não pode estar sozinho”, diz Érica Drumond, Diretora do Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte ((Foto: Uai Turismo))

O Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte foi o primeiro 5 estrelas da capital mineira e vem se atualizando a cada dia, sendo agora reconhecido como resort urbano e com a bandeira Dolce by Wynhdham. “Com essa mudança o turista do mundo inteiro consegue acessar o hotel com a garantia de um padrão internacional”, disse Érica Drumond ao podcast Uai Turismo dessa semana.

Ela ainda reforçou a importância do trabalho voltado para o destino já que um hotel não pode estar sozinho, ele precisa ser integrado a totalidade de um destino. Neste sentido, Érica Drumond ainda falou sobre a importância do Convention and Visitors Bureau na promoção de destinos turísticos, captação de eventos e atração de turistas de maneira organizada e estratégica. Para ela, só assim o setor consegue se desenvolver, como acontece em outros destinos no mundo. A a cidade precisa ser percebida como um destino completo e eficiente, desde o desembarque no aeroporto, passando pelos meios de hospedagem, alimentação e atrativos.

Durante a conversa, Érica Drumond ainda contou as novidades das novas instalações do Hotel Ouro Minas em Belo Horizonte, como a reforma de quartos e o novo bar que será inaugurado no 25º andar do prédio e ainda sobre a relação que a empresa desenvolve com os seus colaboradores. Ela refletiu ainda sobre a vida noturna de Belo Horizonte e o fechamento de bares e restaurantes

Confira o episódio completo:

