Resorts são todos iguais? Em Punta Cana não (Vista do 4º andar de uma das acomodações do Preferred Club do Secrets Tides Punta Cana (Foto: Uai Turismo) )

Há anos Punta Cana é um destino que atrai, principalmente, americanos e canadenses. Mas o público brasileiro aos poucos vem descobrindo a região e, desde a pandemia, o volume de turistas partindo do Brasil têm crescido. Atualmente, são muitas opções de voos saindo de várias cidades brasileiras com conexão no Panamá que facilitam o acesso às paradisíacas praias caribenhas do distrito dominicano.

Com garantia de sol praticamente o ano inteiro, águas incrivelmente mornas e cristalinas, e paisagens deslumbrantes, esse é o destino certo para quem busca férias incríveis. Além disso, o turismo em Punta Cana cresceu e se desenvolveu para além dos limites dos resorts, oferecendo atrativos naturais e culturais únicos. Dessa forma, assim como o destino evoluiu, os resorts seguiram o mesmo caminho. Um exemplo é o grupo “Hight Inclusive Collection” que oferece 10 opções diferentes de marcas de resorts, cada um atendendo a um perfil específico de hóspede, contudo, sempre mantendo um alto padrão de qualidade.

Mas, para quem gosta de luxo, o grupo possui duas opções de resorts bem diferentes uma da outra, mas com excelência no atendimento para que o viajante possa desfrutar da melhor forma deste caliente paraíso latino. E, para os que gostam de aproveitar além das programações dos resorts, conheça também o que fazer fora de seus limites e ainda, as exigências para entrar na República Dominicana sem nenhuma complicação.

Os Resorts

Secrets Tides Punta Cana

Secrets Tides Punta Cana (Foto: Uai Turismo)

O all inclusive Secrets Tides está localizado à beira da magnífica praia de Uvero Alto, rodeada por palmeiras que compõem um cenário cinematográfico. Este moderno e luxuoso resort foi todo construído do zero pelo grupo “Hight Inclusive Collection”, com atenção em todos os detalhes para atender a um alto padrão, exclusivamente para adultos, principalmente casais que buscam romance. Inaugurado em janeiro de 2024, um local belíssimo, com decoração elegante e um visual de cair o queixo logo na entrada.

As acomodações

São 668 acomodações, distribuídos em 12 categorias diferentes. Todos os quartos possuem decoração caribenha de bom gosto, frigobar reabastecido diariamente, máquinas de café e chá, serviço de quarto 24 horas, amenidades de banho, incluindo protetor solar, o que é muito necessário em Punta Cana. O uso de tecnologia foi muito bem utilizado no controle de luzes, ar-condicionado e para serviços de camareira, sem dificuldades e de maneira bastante intuitiva.

Acomodação de uma das categorias do Preferred Club. Reposição de bebidas e snacks todos os dias (Foto: Uai Turismo)

Todas as noites é deixado no quarto um impresso com a programação do dia seguinte oferecida pelo resort, uma comodidade que facilita a estadia do hóspede. Apesar disso, também é possível acessar de forma on-line tudo o que acontece. As programações incluem aulas de dança, workshop de charutos, músicas ao vivo, aulas de espanhol, de coquetel, entre outras. Toda noite tem um show diferente e muito animado. Aos domingos acontecem as Beach Parties.

Bares e restaurantes

Restaurante Tierra possui menu de cozinha sul-americana bem variado e delicioso (Foto: Uai Turismo)

O resort possui 9 opções de restaurantes gourmet, dentre eles, o Tierra, que oferece um cardápio de cozinha sul-americana e o Meraki, de comida mediterrânea que necessitam reservas antecipadas. Possui também 7 bares e lounges, espalhados pela propriedade. Um dos bares mais animados é o de jogos. Nele é possível assistir partidas, jogar sinuca ou cantar no karaokê.

Duas de suas deliciosas piscinas aquecidas possuem bar molhado e as outras possuem atendimento bem próximo que oferecem todos os tipos de bebidas e drinks. Na praia, também possui ótima estrutura para quem deseja manter o pé na areia. Para quem não renuncia à academia mesmo durante as férias, o resort possui uma estrutura completa e diferenciada com excelentes equipamentos.

Uma das piscinas com bar molhado no Secrets Tides. (Foto: Uai Turismo)

A recepção principal é 24 horas, contudo, as categorias Preferred Club possuem concierge particular e área exclusiva para lanches, incluindo bebidas alcoólicas, aberto 24 horas. Para quem não se hospeda em uma das categorias Preferred Club, nas dependências do resort possui o Coco Café 24 horas, com lanches, doces e bebidas não alcoólicas, que atende a todos os hóspedes.

Um outro diferencial para quem se hospeda no Secrets Tides é a possibilidade de aproveitar a noite fora em resorts vizinhos.

Beira Mar

Mas, além de todo o conforto, luxo e facilidades oferecidas pelo Secrets Tides, é possível viver uma experiencia encantadora andando poucos passos pela praia. Bem perto do resort o mar forma piscinas naturais onde é possível ver a vida marinha através das águas cristalinas e quentes sem sequer precisar mergulhar. Certamente, é possível passar horas admirando tanta perfeição.

Piscinas naturais formadas bem perto da praia e o acesso é tranquilamente feito a pé (Fotos: Uai Turismo)

Para completar, o Secrets Tides, apesar de não aceitar crianças, permite cães de pequeno porte.

O que não está incluído na diária

Para quem tem o sonho de um casamento na praia, o resort possui um departamento exclusivo para a realização do evento. Se o desejo é comemorar alguma outra data especial, como bodas ou aniversários, eles também organizam tudo com muito capricho.

Spa possui piscinas privativas, além de uma gama de serviços para promover o bem estar (Foto: Uai Turismo)

O Secrets Tides possui spa com serviço completo de massagens, aromaterapias, saunas quentes e secas, salão de beleza e piscinas exclusivas. Também é possível contratar serviços de massagem na praia. Além disso, possui serviços de salão de beleza, o que facilita caso se realize um evento como um casamento no resort.

Para saber mais, acesse Secrets Tides Punta Cana

Zoetry Agua

Vista incrível da praia de uma das suítes do Zoetry Agua (Foto: Uai Turismo)

Para aqueles que estão dispostos a gastar mais para uma experiência de romance exclusiva e intimista em Punta Cana, o Zoetry Agua é o lugar certo. Este resort boutique luxo all inclusive, localizado na beira da praia de Uvero Alto é um verdadeiro oásis onde as belas construções rústicas se harmonizam com a natureza.

O significado do nome Zoetry Agua, que quer dizer “A Arte da Vida”, reflete o conceito holístico do resort com entretenimento totalmente focado no bem-estar de maneira mais tranquila e natural possível.

Muitos diferenciais no resort boutique

O check-in e check-out podem ser realizados em qualquer horário no Zoetry Agua. Logo na chegada, o hóspede é recepcionado com um suco orgânico e refrescante. Depois da recepção, é convidado a escolher entre 4 essências que serão utilizadas para personalizar vários momentos ao longo de sua estadia, como os aromas de sua acomodação e experiências de massagens e saunas. Cada essência possui um objetivo diferente.

Zoetry Agua oferece muitos amenities aos hóspedes (Foto: Uai Turismo)

São 96 suítes, dentre elas, cinco “vilas” que acomodam ente 5 e 8 pessoas, todas decoradas em harmonia com a natureza e equipadas com amenidades de banho Bvlgari. Crianças não são proibidas, mas não possui programação ou entretenimento para elas. No quarto, os hóspedes recebem uma garrafa de vinho e frutas como boas-vindas. O mini bar das suítes é reabastecido duas vezes ao dia com bebidas e petiscos e possui serviço de arrumadeira três vezes ao dia.

Massagens de 20 minutos no spa estão incluídas nas diárias para cada hóspede, assim como acesso à sauna seca e molhada, chá da tarde com infusões aromáticas, chuveiro de sensações e banheira de hidromassagem. Outra experiência imperdível é o passeio a cavalo pela praia, com duração de 45 minutos.

Massagens de 20 minutos estão incluídas nas diárias (Foto: Uai Turismo)

Refeições disponíveis 24 horas

Os 4 restaurantes à la carte oferecem opções de refeições e bebidas orgânicas com ingredientes cultivados na região, além de vinhos e espumantes à vontade. Contudo, caso o hóspede deseje escolher uma bebida da carta de vinhos é cobrado à parte e ele poderá ter acesso a um ambiente exclusivo do restaurante. Um dos restaurantes, o Amaya, funciona 24 horas sem necessidade de reservas.

Além dos restaurantes, possui um café que funciona das 07h às 19h com várias opções deliciosas, desde frutas até doces. Mas, se o desejo é aproveitar o momento de forma mais íntima, o serviço de quarto fica disponível 24 horas.

Zoetry Agua oferece muitas atividades externas, como a Yoga, de frente para o mar (Foto: Uai Turismo)

O Zoetry Agua ainda oferece diversas atividades como snorkeling, kayak, yoga, aulas de culinária, golfe, pescaria, mergulho e muito mais.

Outro diferencial deste luxuoso resort boutique é que ele disponibiliza serviço de concierge 24 horas bem como chamadas internacionais gratuitas ilimitadas.

Para acessar tudo isso, a diária para casal é a partir de 500 dólares.

Mais informações, acesse o Zoetry Agua Punta Cana.

Punta Cana para além dos limites dos resorts

Opções de hospedagem em Punta Cana você já tem. Mas, para além dos limites dos resorts gostaria de conhecer a cultura e a história do povo dominicano?

Casa de Maria é um convite a conhecer a culinária dominicana bem caseira (Foto: Uai Turismo)

A Bavaro Runners Adventure leva o viajante para um passeio diferente, com um guia local e experiente, que conta sobre a origem de seu povo e seus costumes. É possível escolher os atrativos que mais se adequam ao perfil. Desde visita à Ilha dos Macacos, descidas em tirolesas, assim como ver de perto a produção artesanal de charutos até um período incrível na Casa de Maria. Maria é uma moradora local que abre as portas de sua casa e apresenta um ambiente encantador e riquíssimo. O visitante conhecerá a forma de se fazer o chocolate, desde o pé de cacau, sem auxílio de máquinas, apenas utilizando as próprias mãos. Para completar, Maria oferece um almoço típico, preparado por ela mesma. O ambiente é cercado por natureza, com plantações de diversos frutos.

Praia de Macau, fora dos resorts. Mar calmo com águas bem quentes com variação de cores lindas (Foto: Uai Turismo)

Para finalizar o passeio, o guia leva o grupo à praia de Macau que está fora dos resorts. O visual é maravilhoso. O mar cristalino com cores estonteantes é indescritível, a areia fina e o entorno repleto de coqueiros formam uma paisagem de cair o queixo. Vale a pena cada segundo passado lá… e como passam rápido!

Para informações sobre este e outros passeios, acesse Bavaro Runners.

Informações essenciais

Para entrar na República Dominicana é necessário o preenchimento antecipado da Declaração Aduaneira para gerar o e-ticket, tanto para o voo de ida quanto para o de volta. Ambas podem ser feitas ao mesmo tempo. Não é necessário imprimir, apenas apresentá-la no próprio celular.

Outra exigência é o comprovante internacional de vacina contra a febre amarela. Uma vez que esteja imunizado, é bem simples adquiri-lo através do Gov.br. Também não é necessária a impressão do documento.

Procure fazer o câmbio da moeda antes, pois as casas de câmbio mais acessíveis serão no aeroporto e nos hotéis e, portanto, as taxas não serão as melhores. A moeda utilizada é o Peso Dominicano, mas aceitam o Dólar Americano também. Gorjetas não são obrigatórias, mas normalmente os funcionários locais recebem salários baixos, então faz muita diferença para eles como complemento de renda. Se puder, deixe a sua.

E lembre-se, além do filtro solar e óculos escuro, leve na bagagem boné ou chapéu, pois o sol na região não dará trégua. Outro item indispensável é o repelente de mosquitos.

Finalmente, tudo preparado, basta se preocupar em arrumar as malas e buen viaje.