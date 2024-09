Thermas da Mata lança promoção do mês do cliente para ajudar a fugir do calor - (crédito: Uai Turismo)

Com o calor intenso que tem feito em São Paulo, o Thermas da Mata, localizado a apenas 20 minutos da capital, surge como uma opção perfeita para se refrescar e se divertir em família. O parque aquático, de fácil acesso pela Rodovia Raposo Tavares e pelo Rodoanel, oferece uma ampla estrutura de lazer em meio à natureza, com mais de 200 mil metros quadrados e diversas atrações para todas as idades.

E, para celebrar o Mês do Cliente, em alusão ao Dia do Cliente, no próximo dia 15, o Thermas da Mata preparou promoções especiais para quem adquirir ingressos online:

Combo 3 + Estacionamento Grátis: Válido de 19 a 21 de setembro. Na compra do Combo 3 online, os clientes ganham estacionamento gratuito.

Combo 3 + Recarga de R$50 no Cartão Consumo: Válido de 26 a 28 de setembro. Na compra do Combo 3 online, os clientes recebem uma recarga de R$50 no Cartão Consumo do parque.

Diversão para toda a família

Com mais de 15 atrações, o parque aquático garante a diversão dos visitantes de todas as idades. Destaque para a Praia da Mata, com sua piscina de ondas aquecida a 32 graus, perfeita para relaxar e se refrescar nos dias quentes. E o Brabus, um complexo de toboáguas radicais, que promete adrenalina e emoção para os aventureiros de plantão.

As crianças também têm vez no Thermas da Mata, com áreas dedicadas como a Vila da Mata e o Vale das Águas, além da equipe de recreadores AnimaThermas e dos mascotes Thermalucos, que garantem a alegria e o entretenimento dos pequenos.

Estrutura completa

Além das atrações aquáticas, o parque conta com um lago para passeios de pedalinho, um bosque para caminhadas em meio à natureza, a Praça das Águas com seus jatos interativos e a emocionante tirolesa. E, para repor as energias, os visitantes podem escolher entre mais de 20 pontos de alimentação, com opções para todos os gostos.

Thermas sem chuva

Para garantir a diversão dos visitantes em qualquer período, o Thermas da Mata conta com o programa “Thermas sem chuva”. Em caso de chuva por mais de uma hora, o cliente pode voltar ao parque em até 30 dias. Será cobrada uma taxa de R$10,00 por pessoa para remarcar a data da visita. Todas as informações estão disponíveis no regulamento pelo link.

Vale lembrar que o benefício está disponível apenas para compras online, com no mínimo um dia de antecedência, e é imprescindível a apresentação dos ingressos em bom estado na data da visita.

Para mais informações e compra de ingressos, acesse o site.