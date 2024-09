LATAM leva mockup de avião e experiência imersiva para o público viajar Sem Fronteiras no Rock in Rio Brasil 2024 ((Foto: divulgação))

A LATAM Airlines Brasil, Companhia Aérea Oficial do Rock in Rio Brasil 2024, levará o público do maior festival de música e entretenimento do mundo para uma verdadeira viagem Sem Fronteiras em seu espaço na Cidade do Rock. Em um projeto idealizado e executado em parceria com a Agência Samba, a companhia irá instalar um mockup simulando o interior de uma aeronave e promoverá uma experiência imersiva em todo o seu ecossistema para embarcar mais de 5 mil pessoas que passarão pelo estande durante os sete dias de festival. Esta é a terceira edição consecutiva do Rock in Rio Brasil a contar com o apoio oficial da LATAM para reforçar o conceito “A música te faz viajar sem fronteiras”, que é parte de sua assinatura de marca “Sem Fronteiras” para estabelecer uma relação mais próxima com os clientes brasileiros e fortalecer o seu compromisso com o Brasil.

Mariana Karrer, gerente de Marketing da LATAM Airlines Brasil

(Foto: Divulgação LATAM)

Segundo Mariana Karrer, gerente de Marketing da LATAM Airlines Brasil, as ações da companhia na edição deste ano do Rock in Rio Brasil apresentarão a jornada completa de viagem com a LATAM. “Vamos aproveitar a paixão do público pela música para promover uma verdadeira imersão de ponta a ponta na experiência de voar com a LATAM e viver um mundo Sem Fronteiras. Preparamos um espaço diferente de tudo o que o público do Rock in Rio já viu, misturando criatividade com tecnologia para apresentar a robustez de todo o nosso ecossistema”, explica a executiva.

LEIA TAMBÉM: Já pensou em se hospedar em um tonel de vinho?

Como será o espaço da LATAM no Rock in Rio?

A experiência imersiva no estande da LATAM no Rock in Rio Brasil 2024 começará pela escolha do destino e realização do check-in nos conhecidos totens de autoatendimento da companhia, uma tecnologia que permite viagens mais rápidas, simples e seguras, com despacho de bagagem de forma autônoma em menos de 40 segundos. Na sequência, o público embarcará no mockup que representará o conforto, a comodidade e a privacidade de voar nos assentos da cabine Premium Business da companhia. Ao desembarcar, um passeio virtual aos principais pontos do destino escolhido pelo passageiro será realizado com o auxílio de um telão com comandos de interação e fone de ouvido.

Por último, para apresentar que o LATAM Pass é o programa de fidelidade oficial da LATAM Airlines e que eleva a experiência de viagem do passageiro com benefícios exclusivos, uma roleta de acúmulo de pontos sorteará brindes exclusivos e pontos LATAM Pass que poderão ser usados para resgatar passagens aéreas ou produtos em seu marketplace, o Shopping LATAM Pass.

Além da experiência única e dos brindes, um QR Code com acesso ao vídeo da experiência imersiva virtual no destino será disponibilizado para download. O público que baixar o arquivo e postar no Instagram e TikTok a #LATAMnoRockinRio concorrerá a passagens aéreas de ida e volta para Lisboa com acompanhante.

LEIA TAMBÉM: Controlar a gula em Cabrália é uma missão quase impossível

O espaço da LATAM no Rock in Rio Brasil 2024 também contará com um Lounge VIP em parceria com a Delta Air Lines para reforçar as vantagens e benefícios da Joint Venture entre as duas companhias, que oferece a melhor conectividade e experiência dos passageiros que viajam entre a América do Sul (Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai) e a América do Norte (Estados Unidos e Canadá).

No espaço, serão recebidos os clientes mais fiéis das companhias, além de parceiros e influenciadores digitais de ambas as marcas. São esperados no espaço personalidades, como Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Silvia Braz, Marcus Vinícius, Patrícia Ramos, Letticia Muniz, Theodoro, entre outros.

Sustentabilidade e valor compartilhado

Além das ativações de marketing, a LATAM também promoverá o pilar Valor Compartilhado de sua estratégia Global de Sustentabilidade durante o Rock in Rio Brasil 2024. Em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas), a companhia levará dez jovens que obtiveram a formação em audiovisual e tiveram a oportunidade de realizar uma capacitação no The Town 2023 para ter a experiência de produzir conteúdos profissionais do festival que serão postados nas redes sociais da LATAM, CUFA, Instituto HNK e Favela Filmes. A companhia também contará com o apoio da Gastromotiva, um projeto de impacto social de cozinhas solidárias, para realizar a preparação das comidas servidas em seu espaço.

LATAM no Rock in Rio Brasil

Em março deste ano, a LATAM anunciou a renovação da sua parceria com o festival até 2026 em um acordo que contempla as duas próximas edições do Rock in Rio Brasil, além da edição de 2025 do The Town, em São Paulo. A edição deste ano vai acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, com 700 mil pessoas na Cidade do Rock.

LEIA TAMBÉM: Personalizar a bagagem pode evitar transtornos durante a viagem

Além de uma aeronave especialmente personalizada ao festival, a LATAM terá um espaço exclusivo na Cidade do Rock e inserções nos telões dos palcos. Entre as atrações já confirmadas, estão Travis Scott, Imagine Dragons, Ed Sheeran, Katy Perry, OneRepublic, Zara Larsson, Joss Stone, Lulu Santos, TETO, Matuê e WIU, Jão, Ivete Sangalo, Iza, Gloria Gaynor e Angelique Kidjo.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo