Dia das Crianças: Zico comanda escolinha de futebol no resort Le Canton (Zico, o maior ídolo do futebol brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, comandará uma escolinha de futebol no resort Le Canton (Foto: Reprodução Instagram @lecanton))

O Dia das Crianças se aproxima e, se você é apaixonado por futebol, não pode perder essa! Nos dias 12 e 13 de outubro, Zico, o maior ídolo do futebol brasileiro nas décadas de 1970 e 1980, comandará uma escolinha de futebol no resort Le Canton, em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, para crianças e jovens entre 6 e 15 anos. Isso mesmo!

O Camp 10 Zico é voltado tanto para jogadores iniciantes quanto para os que já têm uma certa experiência e estão em busca de aprimoramento e dicas valiosas de um dos maiores craques do país.

LEIA TAMBÉM: Resorts são todos iguais? Em Punta Cana não

Durante o Camp 10 Zico, o craque vai compartilhar todos os seus conhecimentos e experiências adquiridos em décadas de profissão. O pacote (de 11 a 13 de outubro) custa a partir de 12 x de R$ 459. Para participar das aulas (R$ 400 + taxa, o primeiro lote), é necessário inscrever-se antes no site.

Escolinha do Zico (Foto: Reprodução Instagram @lecanton)

Zico teve uma passagem marcante pelo Flamengo entre as décadas de 1970 e 1980. Pelo clube, ele conquistou sete vezes o título Estadual, três vezes o Campeonato Brasileiro, uma vez a Copa União, além da Libertadores e do Mundial de Clubes. Com mais de 500 gols, tornou-se o maior artilheiro do clube. No início da década de 1990, deu início a uma carreira de sucesso como técnico no Japão.

LEIA TAMBÉM: Costa Rica: um presente da natureza no coração da América Central

Mais atrações

Além da escolinha com Zico, o pacote de hospedagem do Le Canton inclui recreação com programação infantil e adulta e passeio à Fazendinha, com direito à interação com os bichos e passeio de pônei. Também é possível visitar a queijaria, que tem produtos premiados em concursos nacionais e internacionais. Os hóspedes têm acesso, ainda, às piscinas climatizadas e às quadras de tênis, de basquete e de beach tennis. Jogo de xadrez, baralho e dominó no Cabaret Voltaire, o novo show de som e luzes no Castelo Medieval, boliche, Sport Bar e esportes radicais, como arvorismo e tirolesa completam a experiência.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo