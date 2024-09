5 motivos para visitar Bonito (MS) na primavera (Rio do Peixe (Foto: Hudson Garcia))

Bonito, no Mato Grosso do Sul, é um destino que oferece experiências únicas durante todo o ano, e a primavera é uma das estações que mais realça as belezas naturais da região. Com suas águas cristalinas, flora exuberante e um clima agradável, a cidade se destaca como a Capital Nacional do Ecoturismo.

Entre setembro e novembro, por exemplo, as cachoeiras voltam a ganhar volume e os avistamentos da fauna se tornam mais frequentes, tornando este período ideal para quem busca aventuras ao ar livre e contato direto com a natureza.

Além de proporcionar cenários deslumbrantes, a primavera em Bonito oferece ótimas condições para atividades de ecoturismo e aventura. Pensando nisso, a Pousada Arte da Natureza, que está situada no coração do destino, listou 5 motivos para visitar na cidade sul-mato-grossense nesta primavera. Descubra:

Águas cristalinas e passeios de flutuação

Durante a primavera, as águas dos rios da região permanecem cristalinas, proporcionando excelentes condições para passeios de flutuação no Rio da Prata e na nascente do Rio Sucuri, por exemplo. A transparência das águas azul-esverdeadas torna possível observar a diversidade de peixes e a beleza subaquática da região.

Estância Mimosa (Foto: Hudson Garcia)

Cachoeiras com mais volume

Com a chegada da primavera, as cachoeiras de Bonito, como as quedas da Estância Mimosa e Ceita-Corê ganham mais volume. Além disso, as trilhas ao redor dessas quedas d’água oferecem uma oportunidade única de explorar a natureza, com temperaturas agradáveis e cenários revigorantes.

Período de observação da fauna

Essa também é uma estação de maior atividade animal, sendo comum avistar espécies da fauna pantaneira em passeios por Bonito e arredores. Durante este período, o acasalamento de várias espécies é frequente, tornando os avistamentos ainda mais diversificados e fotogênicos.

Tucano (Foto: Hudson Garcia)

Clima ideal para passeios ao ar livre

O clima durante a primavera no destino é caracterizado por temperaturas amenas e baixa incidência de chuvas. Esse cenário facilita atividades como trilhas, cavalgadas e caminhadas, permitindo aos visitantes aproveitar ao máximo a natureza exuberante da região.

Tarifas especiais de baixa temporada

A primavera é considerada baixa temporada em Bonito, o que significa que muitos passeios e atrações oferecem tarifas promocionais. Este fator torna o período ideal para quem busca explorar o ecoturismo com um ótimo custo-benefício.

Onde ficar

A Pousada Arte da Natureza, localizada no centro de Bonito, oferece uma infraestrutura completa para quem deseja combinar conforto com proximidade à natureza.

Pousada Arte da Natureza (Foto: Fernando Peres)

Com 104 apartamentos de alto padrão, incluindo opções com piscina privativa, a pousada conta ainda com três piscinas externas, uma piscina coberta aquecida, hidromassagens ao ar livre, e opções gastronômicas diversificadas no restaurante e em bares molhados.

