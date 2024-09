Embratur inicia desenvolvimento de novo plano de promoção internacional do Brasil (Marcelo Freixo, Presidente da Embratur na abertura da ABAV Expo em 25/09/2024 (Foto: Embratur Brasil/ Flickr))

Embratur e o Sebrae estão desenvolvendo um novo plano de promoção internacional do país após quase 20 anos do lançamento do Plano Aquarela, plano internacional de marketing que inaugurou uma nova era na divulgação do Brasil como destino turístico no exterior. E o passo inicial deste trabalho, que está sendo realizado em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, será o de ouvir as pessoas que fazem o turismo acontecer: gestores públicos e privados, empresários, trabalhadores e pesquisadores.

A Embratur iniciou esse jornada na Abav Expo, que começou na quarta-feira (25). Durante o evento, a Agência inicia a divulgação de um link para um formulário, que busca entender o ponto de vista das pessoas que atuam no turismo sobre as potencialidades e desafios de nosso país. (Clique aqui e participe). O formulário ficará disponível até o dia 18 de outubro.

Durante a reunião do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo (Fornatur), nesta quinta-feira (26), a gerente de Projetos Estruturantes, Ana Paula Jaques, apresentará o cronograma de formulação do novo plano, e iniciará o planejamento das etapas regionalizadas com representantes de cada estado.

O processo de escuta acontece entre setembro e outubro, período em que também serão entrevistados especialistas em marketing e marca. As pesquisas vão subsidiar a definição de objetivos e estratégias, que deverão estar alinhadas ao Plano Nacional de Turismo 2024-2027 e ao Plano Estratégico da Embratur 2024-2027.

De setembro a dezembro, a Embratur apresenta as proposições iniciais do Plano de Marketing e dos Planos de Promoção Turística Internacional dos estados. Já de janeiro a abril de 2025, a Embratur faz a elaboração dos planos regionalizados. O lançamento acontece em maio – durante o ano estão previstos os encontros nas unidades federativas sobre os planos locais.

O documento traduzirá a estratégia de promoção do Brasil no exterior para o período de 2025 a 2028. Levará em consideração também estudos de demandas dos viajantes estrangeiros e o benchmarking, que é a comparação da metodologia de promoção internacional do Brasil e os produtos brasileiros com os de outros mercados.

“Queremos entregar um planejamento com robustez de evidências, dados e indicadores, com uma ampla pesquisa de tendências e que nos aponte onde e como podemos inovar para alcançar os resultados desejados no médio e longo prazo. Mas o mais importante é que esse processo será feito envolvendo todos os atores que fazem o turismo acontecer. Esse plano só vai ter resultado se nortear as ações de promoção de todos os estados e municípios, com a participação do setor privado”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Passado e futuro

O Plano Aquarela foi o primeiro plano de marketing turístico internacional do Brasil, lançado juntamente com a Marca Brasil. A iniciativa ajudou a posicionar o país como um destino turístico de destaque nas últimas duas décadas. Com o novo plano, a Embratur reforça sua missão institucional, que é de tornar o Brasil mais competitivo e reconhecido por sua diversidade de destinos, povos, culturas e experiências turísticas autênticas e sustentáveis. O objetivo é fortalecer a entrada de visitantes internacionais e de divisas estrangeiras no país.

“Nas últimas décadas o mundo mudou e, sobretudo, o perfil do turista internacional também mudou. Portanto, o novo Plano de Marketing Turístico Internacional do Brasil é uma visão e um compromisso para o futuro. Queremos posicionar o Brasil no cenário turístico internacional com inovação, criatividade e ainda mais brasilidade”, adiantou Freixo.

