Explorando 4 novos hotéis de luxo na Itália

A Itália, há muito tempo sinônimo de luxo atemporal, continua a encantar viajantes com sua arte, história e cultura. Em 2024, uma nova geração de hotéis abriu suas portas para oferecer experiências que combinam elegância moderna com o charme histórico. Da agitação de Milão a uma joia a poucos passos do Mar Mediterrâneo, no coração de Sorrento, descubra quatro novos points do luxo na Itália:

O Ara Maris, a nova jóia de Sorrento

Localizado a poucos passos do Mar Mediterrâneo, no coração da icônica cidade de Sorrento, o Ara Maris, da Preferred Hotels & Resorts proporciona fácil acesso a Nápoles, Capri, Ischia e à deslumbrante Costa Amalfitana. O design dos 49 quartos captura a essência de Sorrento, com cores vibrantes e detalhes contemporâneos de inspiração mediterrânea.

Área externa Ana Maris (Foto: Divulgação)

Os hóspedes podem embarcar em uma viagem sensorial única pelos sabores vibrantes da herança gastronômica da Campânia no Cora Bistrot, um santuário culinário que oferece um menu mediterrâneo sofisticado com produtos simples de origem local. No final da tarde e à noite, os hóspedes podem apreciar o pôr do sol italiano com bebidas na mão no Lumi Sky Lounge na cobertura que oferece vistas do Golfo de Nápoles.

A Rocco Forte House Milan, luxo íntimo na Capital da Moda

No centro da vibrante e cosmopolita Milão, a Rocco Forte House Milan oferece uma experiência de hospedagem íntima e exclusiva. Este novo empreendimento é composto por onze apartamentos exclusivos que oferecem aos hóspedes uma extraordinária combinação de luxo, privacidade e serviço personalizado. Ideal para estadias prolongadas ou viagens em grupo, o hotel combina o conforto de uma residência privada com os serviços excepcionais de um hotel de luxo.

Rocco Forte House Milan (Foto: Divulgação)

Cada apartamento é decorado com móveis italianos sob medida, arte contemporânea e toques de design que refletem o estilo elegante de Milão. Os hóspedes têm acesso a serviços de concierge personalizados, desde reservas em restaurantes estrelados a experiências exclusivas de moda e arte.

Tivoli Palazzo Gaddi, história e elegância no coração de Florença

O Tivoli Palazzo Gaddi Firenze é um luxuoso palácio do século XVI, localizado no centro histórico de Florença, que abriu suas portas após uma reforma completa que durou dois anos. Originalmente constituído por dois edifícios históricos pertencentes a duas famílias aristocráticas florentinas – os Gaddis e os Arrighettis, o Tivoli Palazzo Gaddi dispõe de 86 quartos, incluindo 8 suites, que combinam mobiliário autêntico de época e arte florentina com conforto e funcionalidade contemporâneos.

Quarto Premium no Tivoli Palazzo Gaddi (Foto: Divulgação)

Liderado pela reconhecida chef executiva italiana, Iside de Cesare, detentora de uma estrela Michelin, o restaurante Terrae oferece uma viagem gastronómica à cozinha toscana e italiana, trazendo os produtos frescos, locais e sazonais para o centro da experiência gastronómica.

Casa Monti, um retiro romano

O jovem grupo hoteleiro boutique Leitmotiv fez sucesso em 2023 com a inauguração do La Fantaisie em Paris e mantém o ritmo em 2024 com a inauguração do Casa Monti em Roma, que acabou de abrir as portas. Localizado perto do Panteão, no coração da capital italiana, o Casa Monti possui 26 quartos e 10 suítes projetados pela renomada designer francesa Laura Gonzalez, que se inspirou na rica e boêmia cultura local.

SPA Casa Monti (Foto: Jerome Galland)

O hotel é decorado com antiguidades, artesanato italiano e obras encomendadas, celebrando a arte italiana em todas as suas formas, com materiais elaborados, tons perfeitamente calibrados e estampas personalizadas. Para um toque de bem-estar romano, os hóspedes podem desfrutar de tratamentos no spa que se inspiram em plantas antigas e combinam ciência, artesanato e um profundo respeito pela natureza.

