Novidade no Rockefeller Center vai permitir ver Nova York de um novo ângulo, a 280 metros do chão (Projeção do do Skylift, no Top of the Rock (Foto: Tishman Speyer))

Já estão à venda os ingressos para o Skylift, a nova atração do Rockefeller Center que elevará os visitantes a quase 280 metros de altura e oferecerá uma vista panorâmica totalmente desobstruída da cidade de Nova York. O Skylift estará aberto ao público na próxima terça-feira, 1o de outubro.

Situado no deck de observação conhecido como Top of the Rock, no 70º andar do 30 Rockefeller Plaza, os visitantes sobem na plataforma que chega a uma altura extra equivalente a três andares, gira para proporcionar uma experiência de 360 graus e proporciona um momento fotográfico panorâmico, criando uma sensação emocionante de flutuar entre os arranha-céus. Os ingressos para o Skylift são vendidos a partir de US$ 35 por pessoa como um complemento opcional ao valor de entrada para o Top of the Rock. A atração está inclusa nos passes VIP e VIP Rock.

Projetado para celebrar a arquitetura art déco clássica do Rockefeller Center, a plataforma circular do Skylift, de fibra de vidro e com camadas semelhantes a mármore ecoam os icônico elementos de design encontrados em todo o prédio. O Skylift também possui 96 caminhos de LED, que produzem um show de luzes que poderá ser visto no horizonte da cidade para uma experiência de dia ou de noite. As luzes também podem ser personalizadas para comemorar datas e feriados notáveis.

A atração é o último elemento da modernização completa do Top of the Rock, que também introduziu o The Beam, uma experiência fotográfica interativa no 69º andar do 30 Rockefeller Plaza que recria a famosa fotografia de 1932 “Almoço no topo de um arranha-céu”, no fim de 2023. Neste ano, a Welcome Gallery também foi aberta ao público, com um espetáculo de teatro imersivo que apresenta a história de todo o Rockefeller Center. A revitalização também inclui a abertura de restaurantes como Júpiter, Le Rock e NARO, e lojas como N.Peal, Todd Snyder, Rough Trade e McNally Jackson, entre outras novidades.

Projeção noturna do Skylift, no Top of the Rock (Foto: Tishman Speyer)

“O Rockefeller Center está cheio de experiências incríveis, mas nenhuma tão deslumbrante quanto o Skylift”, disse EB Kelly, diretor administrativo sênior da Tishman Speyer e chefe do Rockefeller Center. “A experiência emocionante de girar 280 metros acima do solo, com vistas em 360 graus, olho no olho com arranha-céus no coração pulsante da cidade de Nova York, é uma que nenhum visitante esquecerá. O Skylift é a joia da nossa revitalização do Rockefeller Center, que trouxe uma nova vibração e energia para todos os cantos da propriedade”, concluiu.

“A TAIT está entusiasmada por ter sido convidada pela Tishman Speyer e nossos amigos da THG para fazer parte de trazer uma nova experiência incrível para o horizonte histórico e icônico da cidade de Nova York. Este projeto teve seus próprios desafios únicos, todos superados pela incrível equipe e mal podemos esperar para ver os primeiros visitantes apreciarem a vista. Estamos orgulhosos da experiência em engenharia, fabricação e instalação que trouxemos para o Skylift, juntamente com nossa plataforma TAIT Navigator Automation e Show Control, para integrar perfeitamente todos os aspectos dessa experiência”, disse Jim Shumway, vice-presidente de entrega de projetos da TAIT.

Os ingressos do Skylift podem ser comprados no site oficial.

