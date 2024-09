Como fugir de golpes e comprar pacotes de viagens de forma segura (Comprar viagens sem cair em armadilhas exige atenção a detalhes específicos e adoção de práticas de segurança digital dos consumidores. (Foto: Freepik))

Golpes envolvendo pacotes de viagem têm crescido no Brasil nos últimos anos, por isso, comprar viagens sem cair em armadilhas exige atenção a detalhes específicos e adoção de práticas de segurança digital dos consumidores.

Marco Lisboa é CEO e fundador da 3, 2, 1, GO!, uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas e personalizadas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais, separou 6 dicas para comprar a viagem dos sonhos de forma segura:

Verifique a credibilidade da empresa

Certifique-se de que está comprando de uma agência de viagens reconhecida e com boa reputação no mercado. Verifique se a empresa tem registro em órgãos como a Cadastur, do Ministério do Turismo. Fique de olho nas avaliações de outros clientes em sites de reclamação para verificar o histórico da empresa. E sempre que fizer uma compra online, cheque se o site é seguro. Ele deve começar com “https://” e ter o ícone de cadeado ao lado do endereço.

O barato pode sair caro

Pacotes muito baratos, com valores muito diferentes dos praticados no mercado, é motivo o suficiente para ficar atento. Golpes costumam atrair consumidores com ofertas que parecem boas demais para serem verdade. Fique de olho nas promoções relâmpago e nas condições, especialmente aquelas divulgadas por redes sociais e aplicativos de mensagens.

“Se alguém estiver oferecendo viagem ou pacote para daqui a mais de um ano, verifique a idoneidade da empresa antes de fechar a compra. A malha aérea só começa a ser oferecer passagens para os próximos 365 dias, então comprar uma viagem para acontecer daqui a dois anos, significa que você está confiando que a empresa vai cumprir com o que foi oferecido, mas tenha ciência que a passagem só será emitida quando chegar mais próximo da data”, alerta Marco Lisboa.

Evite transferências diretas

Prefira realizar os pagamentos sempre por cartões de crédito ou plataformas reconhecidas, que oferecem proteção contra fraudes. Evite pagamentos por PIX, depósito bancário ou transferência direta, que são mais difíceis de rastrear e reverter em caso de golpes. Sempre que possível, faça o parcelamento da compra ou adquira seguros para sua viagem, o que pode facilitar reembolsos em caso de imprevistos.

Pesquise informações sobre o vendedor e a empresa

Pesquise se o vendedor ou a marca possui CNPJ e endereço físico disponíveis no site ou na nota fiscal. Também é possível checar a validade da documentação em sites como o da Receita Federal.

Cuidado com links suspeitos

Evite clicar em links enviados por e-mail ou mensagem de texto, a menos que tenha certeza de que são autênticos. “Verifique se suas passagens foram compradas diretamente no site oficial da companhia ou da empresa contratada, em vez de sair clicando em links desconhecidos. Toda a confirmação da viagem deve chegar por e-mail, com o código de reserva da passagem e o nome do hotel, por exemplo, que você pode pesquisar diretamente no site dessa empresa”, diz o CEO da 3, 2, 1, GO!

Fale com quem já foi

Pesquise na página da empresa ou do vendedor se tem comentários, fotos marcadas e faça contato com quem já foi. Ninguém melhor para falar se deu tudo certo do que um viajante. A partir da experiência de um outro cliente, a empresa passa a ter mais credibilidade.

