Trem Republicano agora é Trem da República (A nova nomenclatura chega para reforçar o caráter histórico da atração, que remete à Proclamação da República, momento marcante da história do Brasil. (Foto: Adonai A.F))

A partir do dia 30 de setembro de 2024, o Trem Republicano, que liga as cidades de Itu e Salto, em São Paulo, passa a se chamar Trem da República. A mudança é sutil, mas significativa. A nova nomenclatura chega para reforçar o caráter histórico da atração, que remete à Proclamação da República, momento marcante da história do Brasil ocorrido em 1889.

Segundo Adonai Arruda Filho, diretor-geral do Trem da República, a alteração visa destacar a relevância histórica do trem. “Queremos que o nome esteja ainda mais alinhado com o legado que o trem representa. Ele é uma verdadeira testemunha de um marco histórico nacional e o novo nome reforça esse vínculo com o passado do país”, comenta Arruda Filho.

Estrutura e atrativos

O Trem da República percorre um trajeto de 7,6 quilômetros entre Itu e Salto, proporcionando uma viagem que vai além do transporte: é uma imersão na história do nosso país. Com vagões temáticos e uma ambientação que remete ao século XIX, a experiência é um convite para explorar o Brasil sob uma nova perspectiva. Além disso, o trajeto revela as belezas naturais da região e oferece atrações culturais e gastronômicas nas cidades que o trem interliga.

A estrutura do trem segue padrão de conforto e segurança, guias que contextualizam os pontos turísticos ao longo do percurso e intervenções artísticas durante o trajeto. Estes elementos tornam o passeio uma experiência diferenciada para visitantes de todas as idades.

Consolidação e alta temporada

Desde seu lançamento, em dezembro de 2020, o Trem da República (antigo Trem Republicano) tem se consolidado como um importante atrativo no turismo regional. A rota não apenas conecta as cidades históricas de Itu e Salto, como também fortalece o desenvolvimento local, gerando fluxo constante de turistas e impulsionando a economia.

A expectativa para os próximos meses é otimista, com diversos eventos programados. Entre eles, destaca-se o Hallowtrain, a popular “Festa das Bruxas” realizada a bordo do trem, que chega à sua terceira edição este ano. A procura pelo evento foi tão grande que as três datas programadas para outubro estão esgotadas. “O sucesso do Hallowtrain reflete o quanto as pessoas abraçaram o Trem da República como parte de sua rotina de lazer e cultura”, destaca Arruda Filho.

Outro destaque que promete atrair público é o Natal no Trem da República, que há anos transforma o trem em um ponto de encontro mágico, tanto para moradores da região quanto para turistas. A experiência natalina a bordo é marcada por cenários temáticos, iluminação especial e surpresas que encantam visitantes de todas as idades. “O Natal é sempre um momento muito aguardado. Nosso trem se transforma em um espaço mágico, onde a tradição e a fantasia se encontram”, acrescenta o diretor.

Projeções para o futuro

Com a alta temporada se aproximando, o Trem da República espera um aumento significativo no número de visitantes, impulsionado pelos eventos temáticos e pela experiência histórica que ele oferece. A expectativa é que o novo nome fortaleça ainda mais a conexão do trem com o legado histórico da Proclamação da República, além de seguir posicionando o passeio como uma das experiências turísticas mais emblemáticas da região.

“O Trem da República carrega uma história e nosso objetivo é continuar oferecendo experiências que agreguem cultura, lazer e aprendizado. A nova marca é parte desse esforço”, finaliza Arruda Filho.

