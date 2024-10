Ouro Preto recebe workshop de cafés especiais (Foto: vectsock/ Freepik)

O mercado de cafés especiais vem ganhando adeptos no Brasil e crescendo a cada ano. Porém, a variedade de sabores, preparos e extrações pode assustar quem começa a procurar o saber original do café. Para incentivar a formação do público consumidor de cafés a conhecer o universo de possibilidades do café especial, o Ópera Café (Ouro Preto/MG) e o Tem Café? (Itabirito/MG) se unem no oferecimento do workshop Café Especial. O encontro é no dia 19 de outubro, sábado, das 15h às 17h, no Ópera Café (rua Direita, 75 – Centro • Ouro Preto/MG). O investimento é de R$150,00 por pessoa, via Pix.

Em duas horas, os participantes vão aprender sobre cafés especiais e suas diferenças para o café tradicional, receitas para o preparo do café, pesagem e moagem, métodos de extração e harmonização com café. A tarde é dedicada à informação, degustação e harmonização do café, em um momento de educação, sabores e prazeres.

“A ideia de fazer eventos sobre o universo encantador do café especial é antiga. Queremos unir pessoas que amem o café para eventos informativos e educativos, criando momentos de troca de experiências e de informações”, explica Juliana Alves, especialista em cafés especiais e proprietária do Ópera Café. A parceria com Giseli Siriani e Fernando Batista, do Tem Café? de Itabirito/MG foi natural: o trio compartilha o amor pelos cafés especiais.

Cafés especiais

Os cafés especiais possuem grãos isentos de impurezas e defeitos, gerando atributos sensoriais diferenciados. Para ser classificado como especial, o café precisa atingir 80 pontos pela classificação internacional SCAA (Specialty Coffee Association of America). Além da qualidade no plantio, na colheita e no beneficiamento, eles precisam respeitar critérios de sustentabilidade ambiental, econômica e social, em todas as etapas de produção.

Com os cafés especiais, é possível descobrir novos sabores, que passam pelo terroir (o terreno de plantio, com suas características próprias), pela forma de plantio, de colheita, de beneficiamento. Os graus de torra levam a aromas e sabores diferentes, assim como a apresentação do café, moído ou em grão, e a forma de extração. Desta forma, é possível que uma mesma variedade seja trabalhada de diferentes maneiras, proporcionando experiências sensoriais diversificadas.

Inscrições e informações: (31) 98661-4148

