Oktoberfest Beagá acontecerá no Expominas com 12 horas de festa

A capital das cervejarias artesanais se prepara para receber a Oktoberfest Beagá no dia 12 de outubro com mais de 25 mil litros de chope espalhados em 150 torneiras e trinta rótulos diferenciados. O evento se consolidou e já faz parte do calendário de projetos turísticos e gastronômicos da cidade, fomentado pelo mercado pujante de artesanais em Minas, que cresce a cada ano, com cervejas premiadas mundialmente. Então é hora de mostrar a força deste segmento e comemorar. O Oktoberfest Beagá tem cota de ingressos gratuitos e promoções já disponíveis no link do Sympla.

Entre as cervejarias participantes, o destaque é para a tradição da Krug Bier, com seus 27 anos de mercado, inclusive com um rotulo sazonal em homenagem à festa, e o Albano’s, outro ícone de BH. A Läut, também premiadíssima marca mineira, participa da festa. De Nova Lima, consolidado polo cervejeiro, vem a Küd com cervejas marcantes e especiais, a Verace e a Slod, ambas com diversos rótulos premiados, e estilos de cerveja que vão agregar experiências ao público. Pra fechar, a Stadt Jever, marca que faz parte da história da capital mineira confirmou presença e a Hofbräuhaus BH, cervejaria legitimamente alemã, única unidade na América Latina, que não poderia ficar de fora desta celebração. Haverá praça de alimentação com comidas típicas da Alemanha, como salsichas e joelho de porco, além de outras opções.

É uma festa que foi adotada pelo Brasil, e comemorada geralmente no mês de outubro. E esse ano a Oktoberfest Beagá promete muitas emoções, com show do Biquini, na atração principal e shows com Foo Fighters Cover, Velotrol, Harley Queen, Lurex e apresentação da Comunidade Alemã, com danças típicas para o público.

A Oktoberfest é uma festa cervejeira, original de Munique na Alemanha. Foi criado pelo rei bávaro Luís I para celebrar o seu casamento em 1810.

