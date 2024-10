BTM 2025 já tem data confirmada (Foto: Divulgação)

O BTM — Brazil Travel Market (BTM), maior evento de turismo B2B do Nordeste, já tem data marcada para sua edição de 2025. Nos dias 23 e 24 de outubro, o Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, será palco de mais uma edição do BTM, reunindo profissionais, empresas e destinos turísticos de todo o mundo para discutir tendências, inovações e oportunidades no setor.

Conhecido por sua importância estratégica para o mercado de turismo, o BTM 2025 promete ser ainda mais grandioso, trazendo uma programação rica em conteúdo, com palestras, painéis de discussão e rodadas de negócios. O evento também contará com uma série de capacitações para agentes de viagens, apresentando novos destinos e produtos turísticos, além de inovações tecnológicas que estão transformando a indústria do turismo.

Claudio Junior, CEO da BBC, empresa realizadora do BTM, destaca a importância do evento para o setor e as expectativas para 2025. “O BTM se consolidou como um dos principais pontos de encontro do turismo no Brasil e na América Latina. Estamos muito animados com a edição de 2025. Nossa missão é continuar oferecendo um espaço de conexão entre os principais players do mercado, promovendo capacitação e gerando negócios”, destaca.

Sobre o BTM

BTM — Brazil Travel Market é considerado o maior evento de turismo B2B do Norte-Nordeste. Realizado pela BBC Eventos, o BTM reúne profissionais do turismo brasileiro e do exterior em um ambiente de negócios focado para os agentes de viagens, resultando em importantes parcerias comerciais. O BTM tem sido também um ambiente propício para lançamento de roteiros turísticos nacionais e internacionais, além de produtos que antecipam tendências no mercado turístico. O evento de 2025 será realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza–CE, nos dias 23 e 24 de outubro.