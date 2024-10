Cerveja e cachaça à vontade: Hotéis promovem eventos em que as bebidas são as protagonistas - (crédito: Uai Turismo)

Cerveja e cachaça à vontade: Hotéis promovem eventos em que as bebidas são as protagonistas (Em diferentes pontos do Brasil, os hotéis também investem nos eventos, atraindo cada vez mais hóspedes. (Foto: Arcobaleno - Arco Beer Fest))

O primeiro fim de semana de outubro promete bons momentos de confraternização entre amigos e familiares, principalmente para quem não dispensa uma boa cerveja ou cachaça. Em diferentes pontos do Brasil, os hotéis também investem nos eventos, atraindo cada vez mais hóspedes. Confira a seleção abaixo:

Le Canton (Teresópolis – RJ)

Beer Fest Le Canton (Foto: Reprodução Site Le Canton)

Em Teresópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, o resort Le Canton oferece aos hóspedes o Beer Fest (4 a 6 de outubro), no qual os visitantes poderão desfrutar de uma ampla seleção de cervejas artesanais e tradicionais, acompanhadas de deliciosos petiscos. Para tornar a experiência mais especial, haverá música ao vivo. O evento está incluído na diária, mas as bebidas são pagas à parte. E mais: fazendo uma reserva de 3 a 6/10 ou de 4 a 7/10, o hóspede ganha uma diária de cortesia. O pacote custa a partir de 12x de R$ 249. Site.

Resort Arcobaleno (Porto Seguro – BA)

Arco Beer Festival (Foto: Reprodução Site Arcobaleno)

O fim de semana Entre os dias 03 e 05 de outubro, Porto Seguro, no sul da Bahia, será o palco do Arco Beer Fest, um evento exclusivo do Resort All Inclusive Arcobaleno, que promete ser uma celebração inesquecível para os apaixonados por cerveja e boa música. No final de semana do evento, o pacote com 3 diárias para o casal custa R$ 2.955 com até duas crianças sem custo adicional e inclui todas as atividades do festival, hospedagem, alimentação e bebidas, além, é claro, daquela cerveja gelada no grau!

Além da cerveja à vontade, já incluída no sistema All Inclusive do resort, o Arco Beer Fest reserva aos hóspedes Degustação de cervejas artesanais da Bahia, selecionadas para agradar aos mais variados paladares; Shows de rock no autêntico estilo cervejeiro-raiz; Roda de samba e pagode com uma deliciosa feijoada para harmonizar; e Heinenkein Sunset Experience à beira-mar com DJ, proporcionando o cenário perfeito para relaxar ao som de boa música. Site.

Fazenda Vilarejo (Conservatória – RJ)

Cachaça Beer Fest e Aniversário do Fantasma (Foto: Reprodução Site Fazenda Vilarejo)

De 11 a 13 de outubro, o Hotel Fazenda Vilarejo, em Conservatória, organizou o Cachaça Beer Fest, um festival que promete agradar os paladares mais exigentes com uma variedade de cachaças artesanais e petiscos deliciosos. É a oportunidade perfeita para os pais relaxarem enquanto as crianças se divertem sob a supervisão de monitores especializados. Aliás, para os pequenos, o hotel será palco do “Aniversário do Fantasma”, um evento especialmente planejado para trazer alegria e diversão para as crianças e suas famílias. A Turma da Alegria estará presente para animar os pequenos com atividades lúdicas, brincadeiras ao ar livre e muitas surpresas. Site.

