Embratur lança campanha para atrair turistas da América do Sul (Com o conceito Visite o Brasil. É indescritível, a campanha visa atrair mais turistas e aumentar o fluxo de viajantes estrangeiros. (Foto: Embratur - Campanha Latino 2024 (Búzios)))

Criada pela Propeg, a Embratur lança campanha com o objetivo de promover o Brasil como um destino turístico irresistível para visitantes dos países vizinhos da América do Sul. Com o conceito Visite o Brasil. É indescritível, a campanha visa atrair mais turistas e aumentar o fluxo de viajantes estrangeiros.

A essência da campanha gira em torno da dificuldade de colocar em palavras as experiências de uma viagem pelo Brasil, um país conhecido por sua pluralidade de paisagens, cultura e sensações únicas. O conceito central busca transmitir que as belezas naturais, diversidade cultural e as experiências gastronômicas oferecidas são tão ricas que só podem ser verdadeiramente compreendidas vivenciando-as.

Os filmes foram gravados em cinco destinos icônicos do turismo brasileiro: Porto de Galinhas (PE), Praia do Forte (BA), Búzios (RJ), Florianópolis (SC) e Gramado (RS). Em cada local, as paisagens deslumbrantes e as experiências de alto padrão foram capturadas, mostrando um casal de turistas vivenciando momentos únicos em contato com as riquezas do Brasil. A ideia é mostrar o país como um destino de beleza, conforto e infinitas possibilidades para quem deseja aproveitar férias memoráveis.

Confira um dos filmes: Embratur – Campanha América Latina 2024

“Queremos mostrar que o Brasil é um destino que vai além das palavras. É uma experiência indescritível, que só pode ser compreendida vivendo-a. Nossa campanha convida os turistas a descobrir esse Brasil plural e vibrante”, reforça Duda Guedes, Diretora-Geral da Propeg Brasília.

A campanha foi lançada durante a FIT Argentina, uma das mais importantes feiras internacionais de turismo, para a qual o Brasil foi o país convidado este ano. Esse momento foi uma oportunidade estratégica para o país promover seu potencial turístico como um destino atraente, seguro e com excelente infraestrutura, especialmente no mercado latino-americano.

No ar até meados de novembro, a campanha será veiculada na Argentina, Chile, Peru, Colômbia e Paraguai. Terá foco massivo no meio digital, com banners e postagens segmentadas e direcionadas não apenas ao público turista mas também a agências de viagens internacionais, operadoras de turismo e plataformas de reservas que já promovem o Brasil como um dos principais destinos da América do Sul.

