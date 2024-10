Blumenau recebe carros da Porsche Cup em ação solidária durante Oktoberfest (Blumenau vai virar palco da maior categoria monomarca do automobilismo na América Latina durante a Oktoberfest 2024. (Foto: Rodrigo Ruiz))

Blumenau vai virar palco da maior categoria monomarca do automobilismo na América Latina durante a Oktoberfest 2024. A cidade vai receber pela primeira vez na história uma exposição de carros da Porsche Cup, com sorteio de passeios com três pilotos da cidade que competem na categoria.

Cristian Mohr, da modalidade Sprint Challenge da Porsche Cup, é um dos pilotos que levarão os participantes para uma volta em um Porsche GT3 Cup 991 com 485 cavalos de potência.

“Como blumenauense é muito gratificante levar o nome da cidade para os campeonatos e agora trazer um pouco do automobilismo para a cidade com a Porsche, principalmente pelo motivo da ação. Esperamos fazer o Natal de muitas crianças mais alegre com o que for arrecadado e também levar uma experiência diferente para os turistas e moradores que participarem”, afirma Cristian Mohr.

A primeira exposição acontece no dia 12 de outubro, das 8h às 18h, na Secretaria de Cultura de Blumenau. Para participar do sorteio, é preciso levar um brinquedo para doação nesse dia. A cada brinquedo doado aumentam as chances de ganhar. Serão 25 voltas rápidas sorteadas ao final da exposição. A campanha “Nenhuma Criança Sem Brinquedo no Natal de Blumenau” é o primeiro evento oficial da Porsche Cup na cidade. As voltas acontecem no dia seguinte, 13 de outubro.

Após o evento na Secretaria de Cultura, os carros serão expostos na Vila Germânica em 14 e 15 de outubro, das 18h às 0h. No dia 16, os pilotos levarão os veículos para um desfile na Rua XV de novembro, às 19h.

Além de Cristian, os pilotos blumenauenses Silvio Morestoni e Cláudio Simão também participarão da ação.

Com 25 anos de atuação no automobilismo, Mohr já ganhou o Capacete de Ouro, principal premiação do automobilismo no país, foi campeão brasileiro na categoria Mercedes-Benz Challenge e em 2023 ficou em terceiro lugar na final da Sprint Challenge da Porsche Cup.

“O automobilismo é uma paixão que se profissionalizou e se tornou praticamente uma segunda profissão, da qual levo muitos aprendizados”, afirma o piloto e empresário que é genuinamente blumenauense e está à frente da Max Mohr, empresa da área da construção civil na cidade, fundada por seu avô e com mais de 50 anos de existência.

Programação

Sábado (12) – Exposição, arrecadação de brinquedos e sorteio na Secretaria de Cultura;

– Exposição, arrecadação de brinquedos e sorteio na Secretaria de Cultura; Domingo (13) – Voltas rápidas com 25 ganhadores dos sorteios;

– Voltas rápidas com 25 ganhadores dos sorteios; Segunda e terça-feira (14 e 15) – Exposição dos carros na Vila Germânica;

– Exposição dos carros na Vila Germânica; Quarta-feira (16) – Desfile com os carros na Rua XV de Novembro.

