Azul reforça sua operação e terá mais de 3 mil voos extras na temporada de verão (Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Companhia terá 43,3 mil voos na temporada, incluindo novos voos internacionais. (Foto: Uai Turismo))

A Azul, maior companhia aérea em número de voos diários e cidades atendidas no Brasil, terá 3.048 voos extras durante a alta temporada de verão, entre 16 de dezembro de 2024 e 2 de fevereiro de 2025. O aumento foi de 12% na comparação com o ano passado, quando foram realizados 2.705 voos extras. Ao todo, entre regulares, voos extras e dedicados da Azul Viagens, a Companhia terá 43,3 mil voos na temporada, incluindo novos voos internacionais.

“Esse aumento será muito importante para comportar a demanda, oferecer novas possibilidades de rotas e conexões diretas, além de ser essencial para que, mesmo com a alta procura, os preços se mantenham acessíveis. Teremos uma oferta de cerca de 460 mil assentos a mais na alta temporada, em comparação ao último verão”, afirma Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

Mais voos para o Nordeste e Sudeste

As duas regiões que mais receberão voos serão o Sudeste e o Nordeste. O primeiro se destaca por ser uma importante origem e ter dois dos principais hubs da Azul no Brasil, Viracopos e o BH Airport, em Campinas (SP) e Belo Horizonte (MG), respectivamente, responsáveis por conectar as diferentes regiões do país, e serão os aeroportos que mais terão pousos e decolagens no período.

Ao todos serão 1.471 voos na região, que contempla os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Já o Nordeste é a região mais procurada como destino de férias, recebendo 1.159 voos durante o período, com destaque para Recife, Maceió e Porto Seguro, as cidades que mais terão voos.

Os aeroportos mais movimentados no período serão os hubs de Viracopos, em Campinas (SP), Confins – BH Airport (MG) e Recife (PE), importantes para a conexão dos Clientes com os mais de 160 destinos atendidos pela Azul.

Novas rotas nacionais

A alta temporada contará com 10 rotas diretas inéditas, como entre o aeroporto de Guarulhos e Ilhéus (BA), além de Navegantes, que contará com voos direto para Recife (PE), Vitória (ES) e Rio de Janeiro (RJ).

Voos na madrugada na alta temporada

Outra novidade serão os voos extras que acontecerão em Campinas durante a madrugada, nos dias 21 e 28 de dezembro de 2024, e 4, 6, 11 e 13 de janeiro de 2025. Ao todo, serão 68 decolagens durante a madrugada nesse período, com destino aos aeroportos de Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Galeão (RJ), Goiânia (GO), Londrina (PR), Presidente Prudente (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG) e Chapecó (SC).

Novas rotas internacionais

Campinas – Punta del Este

Além do reforço nos voos domésticos, a Azul iniciará operação de Campinas para Punta del Este, famoso destino de férias no litoral do país vizinho, de 18 de dezembro de 2024 a 2 de fevereiro de 2025. Os voos de Campinas (SP) para Punta del Este acontecerão sempre às quartas e aos domingos, saindo às 9h25 de Campinas e chegando às 11h55 no balneário. O retorno acontece às 13h10, com chegada prevista às 15h40.

Florianópolis – Montevidéu

A companhia oferecerá ainda um voo direto entre Florianópolis e Montevidéu, na capital uruguaia, de 16 de dezembro de 2024 a 7 de março de 2025. Os voos de Florianópolis (SC) para Montevidéu acontecerão às segunda e sextas-feiras, decolando às 12h de Florianópolis e pousando às 13h55 em Montevidéu. Já a volta acontece às 15h10, chegando às 16h55 na capital catarinense. Ambas as operações serão realizadas em aeronaves Embraer E2, com capacidade para 136 Clientes.

Voos extras para Orlando

Com seus famosos parques de diversão, lojas e muito entretenimento, a cidade de Orlando, um dos destinos de férias mais procurados pelos brasileiros nos Estados Unidos, terá voos extras da Azul saindo de Viracopos no próximo verão. Entre 16 e 23 de novembro deste ano, além do voo operado diariamente, haverá um voo extra aos sábados. Já partir de 30 de novembro, a frequência extra passa a ser diária, e os Clientes contarão com duas saídas por dia de Campinas.

