Turismo da Suíça no Brasil lança temporada de inverno 24/25 em evento exclusivo e divulga o melhor do destino

O Turismo da Suíça no Brasil, sob a direção de Fabien Clerc, amplia a sua presença no mercado brasileiro com o Switzerland Travel Experience 2024 (STE), evento que conta com uma delegação especial composta por 23 representantes de destaque, dentre eles, destinos, hotéis, meios de transporte e atrações turísticas, que se reúnem através de reuniões de negócios com operadores, treinamentos para agentes de viagens e, pela primeira vez, em formato diferenciado por meio de painéis para a mídia e criadores de conteúdos para anunciar as inovações da temporada de inverno 2024/2025.

“A ação acontece em uma fase importante, considerando o notável crescimento do turismo brasileiro na Suíça”, afirma Fabien Clerc. “Entre janeiro e julho de 2024, o número de pernoites de brasileiros no país registrou um aumento de 21%, refletindo não apenas um maior interesse pelo destino, mas também estadias mais longas. Esses dados reforçam o crescente interesse do público brasileiro pelo destino”, complementa o diretor.

STE 2024

Fazem parte do STE 2024, representantes de destinos icônicos como Zurique, Genebra e Lucerna, além de Crans-Montana, Região de Jungfrau, Interlaken; atrações como Lindt Home of Chocolate e Swissminiatur; os hotéis Baur Au Lac, Guarda Golf Hotel & Residences, Sandoz Foundation, Belvedere Swiss Quality Hotel, Romantik Hotel Schweizerhof Grindelwald; atrações de montanha Titlis Cableways, Schilthorn Cableway, Jungfrau Railway, Monte Pilatus e de mobilidade contando com o Travel Switzerland, Rail Europe e SWISS.

Hoje, 03 de outubro, o evento acontece no Rosewood Hotel em um novo formato, dessa vez com painéis temáticos que serão divididos em cinco talks – variando entre 15 e 25 minutos cada, com foco nos destinos, atrações de montanha e turísticas, hospitalidade e transportes tendo como objetivo proporcionar uma visão abrangente e detalhada das inúmeras opções que a Suíça oferece aos viajantes brasileiros. Nos dias 01 e 02 de outubro, o STE aconteceu no Palácio Tangará com foco em reuniões individuais com operadores e treinamentos para agente de viagens.

Dentre os destaques dos painéis, as abordagens no que se refere às inovações e melhorias implementadas para a nova temporada de inverno 24/45, a precisão do sistema de transportes – trens e gôndolas que levam à tesouros escondidos, a excelência na hospitalidade e as inovações para atrair os visitantes brasileiros.

O evento é marcado pela presença da Head de Mercados do Ocidente e Membro do Board do Switzerland Tourism (ST) Global, Corinne Genoud, que vem especialmente para a ocasião, reafirmando a relevância do Brasil como mercado estratégico.

Abaixo, um breve panorama dos representantes presentes no STE 2024 para o lançamento da temporada do inverno 24/25:

Destinos

Zurique

A maior cidade da Suíça, emana um clima festivo surpreendente na estação de inverno e torna-se sinônimo de cidade natalina perfeita apresentando mercados multifacetados de Natal para todos os gostos com pistas de patinação no gelo e aconchegantes cabanas de fondue. Espalhado pelo centro histórico de Zurique, por exemplo, acontece o mercado de Natal mais antigo e o mais romântico da cidade. Situado a poucos passos da margem do lago, é fácil perder a noção de tempo neste charmoso mercado que encanta os visitantes de todas as idades e é visita obrigatória – mesmo que seja apenas para dar um passeio e degustar de um bom vinho quente.

Genebra

A cidade mais internacional da Suíça é repleta de vida, cultura e belas paisagens. Sede europeia da ONU, é também o berço da alta relojoaria e lar de inúmeros fabricantes de chocolate. Um dos seus símbolos mais proeminentes, “Jet d’eau” é uma fonte emblemática cujo jato d’água chega a 140 metros de altura e está situada no Lago Genebra. A recente reabertura do CERN Science Gateway, em comemoração ao 70º aniversário, reforça a cidade como um importante centro de ciência. A renovação do renomado Museu Internacional da Reforma destaca um período significativo da história da cidade, com novas e empolgantes exposições e tecnologias. O teleférico de Saléve, inteiramente reestruturado, transporta os visitantes a uma altitude de 1.100 metros em menos de cinco minutos até o Mont de Salève, na França.

Lucerna

Lucerne (Foto: Divulgação)

A cidade pitoresca, aninhada entre o Lago Lucerna e as montanhas, celebra o Rudolf’s Christmas Market, de 16 de novembro a 23 de dezembro, à beira do Lago Lucerna. O local ao ar livre, facilmente acessível a pé se transforma em um autêntico refúgio festivo. A partir de 13 de novembro, o KKL em Lucerna se torna o epicentro da diversão de inverno com o Lucerne Ice Magic, uma pista de patinação ao ar livre, cercada pelas deslumbrantes vistas do Lago Lucerna e dos picos nevados ao longe. Quando a decoração e luzes de Natal são removidas, a cidade recebe o LILU – Festival das Luzes de Lucerna, que acontece de 09 a 19 de janeiro de 2025. A Torre de Água da Ponte da Capela (Kapellbrücke) assim como edifícios, igrejas e monumentos da cidade são iluminados com cores vivas e em movimento, como um show de luzes e cores.

Crans-Montana

O refúgio ideal para os amantes de esportes de inverno, Crans Montana está localizado no distrito de Sierre, no cantão de Valais, a uma altitude que varia de 1.500 a 3.000 metros. Possui cerca de 140 km de pistas e 24 modernos teleféricos. Do Plaine Morte, a 3.000m, até a estação a 1.500m com ampla variedade de pistas para todos os níveis e vistas deslumbrantes. Ao final do dia, ainda é possível parar no Cry d’Er Club nas pistas ou em um dos bares après-ski no ponto de partida de qualquer uma das 3 gôndolas da estação.

Jungfrau Region

Foto: Divulgação

A bela região de Jungfrau está localizada no coração da Suíça, aos pés das imponentes montanhas Eiger, Mönch e Jungfrau. Nesta temporada de inverno, recebe grandes novidades, como o teleférico aéreo mais íngreme do mundo, o Schilthornbahn 20XX, e a reabertura do Hotel Murren Palace com localização magnífica voltada para a cadeia de montanhas alpinas.

Intelaken

Visita obrigatória para os amantes de emoções e entusiastas da natureza, a região de Interlaken está situada no coração da Suíça. A temporada de inverno na região oferece opções de descidas rápidas nas pistas de esqui, trenós e caminhadas de inverno por cenários deslumbrantes. Neste inverno, acontece o Interlaken Winterheart Festival, entre os dias 29 de novembro a 22 de dezembro, com 50 estandes ricamente adornados no Parque Kursaal de Interlaken, esculturas iluminadas, o caminho das lanternas, além da presença do Papai Noel paraquedista.

Atrações turísticas

Lindt Home of Chocolate

Foto: Divulgação

Projetada em um edifício impressionante em Kilchberg, no Lago Zurique, a Lindt Home of Chocolate é um verdadeiro sonho para os amantes da iguaria. Oferece uma autêntica jornada multimídia interativa que guia os visitantes por sete mundos diferentes do chocolate. Do cultivo do cacau à história do chocolate, passando pela degustação do chocolate suíço de alta qualidade. Em meio à atmosfera única da Lindt Chocolateria e sob a orientação especializada dos Lindt Maîtres Chocolatiers, os visitantes podem aprender a manusear o chocolate e criar suas próprias obras-primas.

Swuissminiatur

Swissminature (Foto: Divulgação)

O Swissminiatur é o maior museu em miniatura a céu aberto da Suíça. Localizado em Melide, às margens do Lago de Lugano, o parque é cercado por majestosas montanhas, incluindo o Monte Generoso, San Salvatore e também San Giorgio, declarado Patrimônio Mundial da UNESCO. O parque oferece passeios guiados com experiência única para explorar os bastidores do Swissminiatur.

Hospitalidade

Baur Au Lac

Baur au Lac (Foto: Divulgação)

Com uma localização exclusiva em seu próprio parque privativo, no centro de Zurique e com vista do Lago de Zurique e dos Alpes, o Baur au Lac é um ícone da cidade. Elegância atemporal, design moderno e uma pitada de glamour compõem o estilo refinado e charmosamente eclético da propriedade de 180 anos que está em sua 7º geração. Nesta temporada, a grande novidade gira em torno do novo restaurante Marguita que se tornou um dos locais mais celebrados de Zurique e perfeito para aproveitar a temporada de inverno.

Guarda Golf Hotel & Residences

O cinco-estrelas comandado por proprietária brasileira oferece experiências customizadas em espaço que une sofisticação e conforto no coração dos Alpes Suíços, o Guarda Golf Hotel & Residences é reconhecido internacionalmente como uma sofisticada e aconchegante opção de hospedagem em Crans-Monstana. Possui 23 suítes, além de sete apartamentos com até três quartos, sala e cozinha, sendo todos os apartamentos com varando privada e vista excepcional para as montanhas.

Sandoz Foundation Hotel

Beau-Rivage Palace, Lausanne (Foto: Divulgação)

A fundação responsável pela administração de seis hotéis suíços, destaca algumas propriedades no mercado brasileiro. O Beau-Rivage Palace inaugurou seu novo Guerlain Spa em um local exclusivo e excepcional. Tanto o spa quanto o hotel incorporam luxo e excelência, tornando a arte de viver e a beleza um ethos absoluto para cada momento. O Lausanne Palace Hotel, localizado no centro da cidade, onde é possível observar de perto toda a essência da capital olímpica e o Riffelalp Resort 2222m, localizado em Zermatt também reforça os benefícios das montanhas com vista para o Matterhorn e perfeito para ski-in, ski-out.

Belvedere Swuiss Quality Hotel

Construído em 1904, e inaugurado em junho de 1907, o hotel localizado na deslumbrante região de Jungfrau, dispõe de suítes, quartos duplos e familiares – todos projetados individualmente. Delícias culinárias nos restaurantes gourmet atendem aos mais diversos paladares. O Restaurante “1910 · Gourmet by Hausers” foi premiado com uma estrela na seleção do Guia MICHELIN 2023 e 15 pontos pelo Gault&Millau.

Atrações de Montanha

Titlis Cableways

Titlis, Rotair (Foto: Divulgação)

Situado no coração dos Alpes Suíços, o Monte Titlis se ergue majestoso como um playground de inverno que vai além do imaginável. A montanha oferece uma vasta gama de atividades que encantam aventureiros de todas as idades, desde esquiadores experientes até aqueles que desejam apenas experimentar a neve pela primeira vez. O Ice Flyer, um teleférico que desliza suavemente sobre o glaciar, proporciona uma vista aérea deslumbrante das paisagens nevadas e do azul gélido das fendas do gelo. E para os mais audaciosos, a dica é atravessar a ponte suspensa mais alta da Europa, a 3.041 metros de altitude – uma experiência única durante a temporada de inverno, cercada por um panorama de tirar o fôlego.

Schilthorn Cableway

A região de Schilthorn oferece uma das mais extraordinárias experiências de montanha. Os visitantes do cume de Schilthorn desfrutam de vistas panorâmicas inigualáveis ??para os picos de Eiger, Mönch e Jungfrau – Patrimônio Mundial da UNESCO. Experiências cheias de adrenalina como, por exemplo, na passarela de observação SKYLINE WALK ou no caminho do penhasco THRILL WALK na Estação Birg.

Schilthorn, Piz Gloria (Foto: Divulgação)

Neste ano, o Schilthorn Cableway comemora seu 50º.aniversário de acesso ao cume do Schilthorn e ao mundialmente famoso restaurante giratório Piz Gloria, que serviu de cenário do emblemático filme de James Bond “A Serviço Secreto de Sua Majestade”. O local serviu como quartel-general do vilão Blofeld e chamado de “Piz Gloria”cujo nome foi mantido até hoje.

Monte Pilatus

Pilatus (Foto: Divulgação)

Próximo a Lucerna e facilmente acessível por transporte público, o Monte Pilatus possui 2.132 metros de altitude é a aventura de montanha ideal para toda a família.

O trem de cremalheira mais íngreme do mundo começa sua escalada em Alpnachstad até Pilatus Kulm, com uma inclinação máxima de 48%, passando por florestas, prados e falésias.

Com o novo teleférico Dragon Ride que apresenta design semelhante a uma cabine de comando –janelas do chão ao teto, os visitantes têm acesso em apenas três minutos e meio ao Monte Pilatus. O passeio oferece vistas de tirar o fôlego em todas as direções.

Mobilidade

Travel Switzerland

Reconhecida globalmente pelo sistema de transporte integrado com infraestrutura impecável – nomeado, até então, como Swiss Travel System e recentemente rebatizado como Travel Switzerland – a Suíça possui uma das mais robustas redes de transportes públicos do mundo com cerca de 29.000 quilômetros de vias interconectadas de trem, ônibus e barcos que funcionam com a precisão de um relógio suíço.

