Arraial d’Ajuda recebe 6ª edição do Festival Esquina do Mundo (A proposta do festival é de que os estabelecimentos elaborem pratos que vão além dos sabores e despertam memórias únicas numa atmosfera onde todos se sentem bem-vindos e representados, é o acolhimento e afeto em forma de comida. (Foto: Divulgação))

Já virou uma tradição e também já faz parte da agenda anual gastronômica e cultural de Arraial d’Ajuda em Porto Seguro na Bahia: O Festival Esquina do Mundo. O tema escolhido para esse ano foi “Gastronomia que Acolhe” e de fato faz jus a Arraial d’Ajuda, pois o distrito foi eleito através do site especializado Booking.com como o destino mais acolhedor do mundo, e isso é uma realidade tão palpável que vários chefs renomados do mundo escolheram a cidade como lar e o lugar para seus trabalhos e abertura de seus negócios.

O festival que chega na sua 6ª edição e acontece dos dias 01 a 16 de novembro de 2024, teve na sua edição anterior, a de 2023, um grande êxito e excelentes resultados. Foram 50 estabelecimentos participantes, 73 pratos e drinks e R$3.282.642,00 injetados na economia local durante o período de festival, confirmando toda a força e representatividade que Arraial d’Ajuda tem no segmento, tanto a nível estadual como nacional.

A edição deste ano promete repetir o sucesso da anterior com resultados ainda maiores, pois já se tem um recorde de estabelecimentos inscritos participantes. O Festival Esquina do Mundo é uma realização da Abrasel Costa do Descobrimento com correalização da Prefeitura de Porto Seguro juntamente com o Senac e o Sebrae e conta com patrocínio da Veracel Celulose e Cerveja Estrella Galícia.

A proposta do festival é de que os estabelecimentos elaborem pratos que vão além dos sabores e despertam memórias únicas numa atmosfera onde todos se sentem bem-vindos e representados, é o acolhimento e afeto em forma de comida. Serão 6 categorias, divididas em: Prato Principal, Petiscos, Lanches e Pizzas, Sobremesas e Sorvetes, Drinks e uma nova categoria Café da Manhã (para que se possa abranger a reconhecida e premiada hospitalidade dos hotéis locais).

Dentro da agenda de preparação para o evento além de diversas capacitações promovida pelos realizadores, acontecerá no dia 08 de outubro no Restaurante Relicário, o 1º Encontro de Negócios da Cadeia Agroalimentar, que será um café da manhã realizado com o propósito de promover a valorização da produção agroalimentar da região. O evento é destinado para Restaurantes; Cabanas de Praia; Hotéis e Pousadas; Mercados e Panificadoras; e outros empreendimentos do setor alimentício e promoverá oportunidades de relacionamentos e novos negócios.

Mais informações e a programação do evento estão nas redes sociais do festival @festivalesquinadomundo.

