Belotur e Sebrae Minas lançam catálogo com experiências turísticas de Belo Horizonte (‘Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte', portfólio que apresenta 19 experiências inovadoras que podem ser vivenciadas na capital mineira. (Foto: Kellen Pavão/Agência Deviance))

A Belotur e o Sebrae Minas apresentaram hoje (26) o catálogo ‘Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte‘, portfólio que apresenta 19 experiências inovadoras que podem ser vivenciadas na capital mineira. O lançamento oficial ocorrerá durante a Abav Expo 2024, um dos eventos mais relevantes do setor, que será realizado em Brasília-DF, entre os dias 25 e 28 de setembro. A apresentação será no estande da Belotur, às 14h. Além disso, o material também será apresentado na Feira Internacional de Turismo América Latina (FIT), marcada para acontecer em Buenos Aires, de 28 de setembro a 1° de outubro. O ‘Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte’ será disponibilizado para agentes de viagem e profissionais do trade turístico, além de ser acessível ao público em geral por meio do Portal Belo Horizonte.

O catálogo apresenta 19 experiências inovadoras nas áreas de gastronomia, música, agroecologia, cervejaria, arte e design, entre outras, para aqueles que desejam vivenciar Belo Horizonte de uma maneira única. Esses roteiros foram elaborados e aprimorados por meio de um trabalho de diversificação e ampliação da oferta turística na cidade, fruto de um convênio entre o Sebrae Minas e a Belotur.

Os principais objetivos deste trabalho colaborativo são promover a convergência de ações e investimentos voltados para a inovação, promoção e fomento ao empreendedorismo e ao desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo, da gastronomia e de eventos de Belo Horizonte. Um foco especial será dado aos atores locais do trade turístico, ao carnaval, à produção de eventos e aos gestores de experiências. Essa abordagem visa fortalecer o posicionamento de Belo Horizonte como um destino turístico de destaque, além de gerar riqueza por meio da ampliação de oportunidades de emprego, qualificação profissional e inovação nos serviços, produtos e roteiros turísticos da capital.]

A elaboração dos roteiros do catálogo ‘Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte’ faz parte do projeto ‘Acelera Check-in Turismo’, trabalho da Belotur e do Sebrae Minas que mapeia os principais produtos e experiências turísticas da capital mineira, levando em consideração a demanda do mercado. Também participaram da produção do material os empreendedores do setor de turismo que fazem parte do ‘Programa Belo Horizonte Receptiva’, iniciativa da Belotur que visa sensibilizar e capacitar os profissionais da cadeia produtiva da cidade, apoiando na estruturação e qualificação dos produtos e serviços ofertados a fim de comercializá-los de maneira eficaz.

