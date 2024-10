‘Muitas pessoas não entendem a atuação do SeaWorld. Existe uma missão que as pessoas não sabem!’ Diz, Cristina Muniz - (crédito: Uai Turismo)

‘Muitas pessoas não entendem a atuação do SeaWorld. Existe uma missão que as pessoas não sabem!’ Diz, Cristina Muniz ((Foto: Uai Turismo))

No podcast Uai Turismo desta semana, um bate papo com Cris Muniz, a gerente de treinamento e marketing do SeaWorld e dos parques da United Parks & Resorts no Brasil, que falou abertamente sobre as polêmicas que já envolveram e ainda envolvem o trato dos animais no parque temático e explicou em detalhes a atuação do SeaWorld, que é principal parque do grupo.

Confira o episódio completo:

Ela explicou a importância do Fundo de Conservação sem fins lucrativos que faz parte de um dos compromissos da empresa. Este fundo tem um impacto direto na conservação ambiental através da venda de ingressos para esses parques. A cada ingresso vendido, uma porcentagem é destinada a projetos de resgate ou manutenção de partes essenciais dos parques. Muniz destaca que esta é uma visita com significado, já que os visitantes contribuem para iniciativas importantes de conservação apenas por participarem da experiência oferecida pelos parques.

VEJA TAMBÉM: “A cachaça é um símbolo de Minas Gerais”, diz especialista na bebida

“Existe uma missão que as pessoas não sabem”, explica a gerente do SeaWorld Brasil. Segundo ela, existe um aspecto muitas vezes desconhecido do grupo de parques, que é a missão embasada em três pilares centrais: o resgate, a reabilitação e o retorno de animais órfãos, doentes e feridos à natureza. A história da instituição começou há mais de 60 anos, antes mesmo da inauguração do primeiro parque em San Diego.

LEIA TAMBÉM: ODS 13 – Ação contra mudança global do clima

De acordo com Muniz, ao contrário do que alguns podem pensar, não é o SeaWorld que decide o destino dos animais reabilitados, mas sim um órgão governamental americano especializado. Esta missão se reflete diariamente nas ações e decisões tomadas pela equipe, sempre visando o bem-estar animal.

Confira também no @portaluaiturismo os vídeos de resgate dos animais.

Além do SeaWorld Orlando, o grupo United Parks & Resort ainda faz a gestão dos parques temáticos:

Busch Gardens Tampa Bay: atrações radicais, experiências com animais enquanto se aprende mais sobre como podemos preservar as espécies na natureza e apresentações

atrações radicais, experiências com animais enquanto se aprende mais sobre como podemos preservar as espécies na natureza e apresentações Aquatica Orlando: diversas atrações aquáticas, além de restaurantes e parques

diversas atrações aquáticas, além de restaurantes e parques Discovery Cove: experiências incríveis com animais aquáticos

experiências incríveis com animais aquáticos Adventure Island Tampa Bay: parque aquático com muitas atividades para as crianças menores