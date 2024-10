Parquetur: ingresso dos parques e pacotes de hospedagem, em breve tudo em um só lugar (Lodge - Abrigo Rebouças no Parque Nacional do Itatiaia (Foto: Divulgação))

Parquetur Hospedagem é o mais novo braço e âncora do portfólio que vem sendo formado pela Parquetur como gestora do uso público de parques naturais. A partir de outubro, visitantes do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (GO), parque Caminhos do Mar (SP), Parque Nacional do Itatiaia (RJ) e Parque Estadual do Ibitipoca (MG) poderão comprar pacotes de hospedagem nos mesmos canais oficiais em que adquirem os ingressos.

Com a oferta dividida em três modelos, o objetivo da Parquetur é apresentar ao público o conceito de hospedagem em diferentes formatos. A categoria “Camping” estará disponível nos quatro parques concessionados, “Refugio” no parque Caminhos do Mar, e “Lodge” inicialmente no Parque Nacional do Itatiaia, com uma opção na Parte Alta e outra na Baixa, ainda em fase de implantação.

LEIA A NOTÍCIA: Embratur inicia desenvolvimento de novo plano de promoção internacional do Brasil

“Nossa proposta é oferecer conforto, comodidade e inserção na natureza, em meio a uma atmosfera totalmente inovadora, onde o hóspede terá a possibilidade de conviver com a fauna e flora dos nossos biomas, usufruindo de serviços e atividades que unem contemplação, imersão e interação”, explica Heber Garrido, diretor de Marketing da Parquetur.

De acordo com Heber, a ideia é expandir a visibilidade sobre como e porque as pessoas devem visitar e vivenciar uma Unidade de Conservação, a partir de um dos grandes pilares da missão da Parquetur na gestão do uso público dos parques naturais, que é a educação ambiental.

Entre as grandes apostas está o conceito da hospedagem “Refúgio”, que no Caminhos do Mar envolve três trailers aconchegantes localizados em um ponto recluso e geograficamente privilegiado do parque e conta com serviço all-exclusive, em que o visitante desfruta de todas as experiências que o parque tem a oferecer sem custo adicional.

Trailer (Refúgio) e camping no Caminhos do Mar (Foto: Divulgação)

Optando por essa modalidade, o visitante terá disponível um pacote completo de experiência, que inclui as trilhas, voos de tirolesa, a prática de esportes náuticos, passeio de bicicleta, uso da van internamente e o café da manhã no parque. Os trailers são entregues com roupa de cama e banho, amenities básicos, bebidas como água, refrigerante, leite e petiscos.

Os “refúgios” podem acomodar grupos pequenos, em um único trailer, ou grandes que podem dividir a ocupação entre dois ou três veículos, o que é ideal para famílias e amigos que buscam conforto e novas experiências, totalmente imersos na natureza.

LEIA TAMBÉM: Belotur e Sebrae Minas lançam catálogo com experiências turísticas de Belo Horizonte

Vale consultar a agenda disponível no portal oficial da Parquetur porque todos os serviços do all-exclusive estão sujeitos à disponibilidade diária; o uso da base náutica e das bicicletas fica disponível apenas nos fins de semana e feriados, e o Roteiro Aventura, que inclui visita à Cachoeira da Torre, requer agendamento prévio.

Maior aproximação com o trade

O lançamento da Parquetur Hospedagem durante a ABAV Expo reforça o objetivo da empresa de estreitar as relações com o trade turístico. Outras iniciativas nesse sentido englobam um conjunto de medidas para oferecer acesso às agências de turismo e aos receptivos nas localidades dos parques concessionados por meio de apoio na confecção de materiais de comunicação eficazes, treinamentos especializados e um sistema de comissões competitivo.

O Parque Nacional do Itatiaia foi o primeiro a implantar um programa de parceria com o trade local envolvendo treinamento de vendas. “Lançamos o Somos PNI com o objetivo de capacitar as empresas a venderem os parques naturais de maneira eficaz, enquanto promovem práticas sustentáveis e responsáveis”, explica Heber Garrido. “Estamos unindo esforços para fortalecer o turismo em todas as regiões em que atuamos como gestores do uso público dos parques, porque temos um compromisso firme com a conservação ambiental e com a qualidade da experiência que oferecemos aos visitantes”, completa.

LEIA TAMBÉM: São Francisco do Sul: uma viagem que une cultura, aventura e beleza natural

Outro projeto pioneiro que também iniciou em Itatiaia é o Guias da Natureza, focado nos guias de turismo que são fundamentais para conectar os turistas aos parques. “Além de profissionais experientes, os guias são apaixonados pelo ofício e pelos parques concessionados Parquetur”, conta Garrido, explicando que o nome foi escolhido por sua conexão direta com o principal atrativo dos parques, que é a natureza.

Em etapas futuras, a ideia é que ambos os projetos sejam replicados nos demais parques concessionados da Parquetur.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo