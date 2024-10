ABAV Expo 2024: LATAM celebra crescimento de 120% dos passageiros internacionais em Brasília (Com o tema "Destinadas a estarem juntas", LATAM e Delta Air Lines se apresentam juntas pela segunda vez consecutiva na ABAV Expo (Foto: Divulgação))

A LATAM acaba de desembarcar na ABAV Expo 2024 para celebrar o crescimento de 120% no volume de passageiros que embarcaram ou desembarcaram em seus voos internacionais de Brasília em 2024, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O aumento de janeiro a agosto na comparação com o mesmo período de 2023 reflete o acerto da rota Santiago-Brasília, inaugurada em junho de 2024, além da consolidação da operação Lima-Brasília, inaugurada em março de 2023. Em conjunto, esses voos aproximaram a América Latina e a Oceania de Brasília e do Norte-Nordeste brasileiro. Além disso, transformaram o Distrito Federal na quarta força da LATAM em voos internacionais no País.

LEIA TAMBÉM: Embratur inicia desenvolvimento de novo plano de promoção internacional do Brasil

De janeiro a agosto de 2024, mais de 92 mil passageiros de voos internacionais da LATAM escolheram Brasília como origem ou destino, segundo a ANAC. Em 2023, foram 42 mil no mesmo período. Também nos oito primeiros meses de 2024, a companhia ampliou em 93% a sua oferta internacional de assentos medida em ASK (Assentos-Quilômetros Oferecidos) em Brasília. Além dos bons números no mercado internacional, a LATAM também lidera o número de passageiros transportados em voos domésticos de/para Brasília com 56% do market share. De janeiro a agosto de 2024, foram mais de 4,8 milhões de passageiros transportados, crescimento de 8% em relação ao ano anterior. Isto significa que, de cada dez passageiros que embarcaram ou desembarcaram em Brasília no período, mais da metade foi transportada em voos da LATAM.

A capital federal brasileira, vale lembrar, é a sede da edição 2024 da maior feira de turismo do Brasil, realizada de 26 a 28 de setembro no Centro Internacional de Convenções do Brasil. Durante todos os dias da ABAV Expo, a LATAM se apresentará ao público ao lado da Delta Air Lines, a sua parceira de Joint Venture.

LEIA TAMBÉM: ABAV EXPO 2024: Belotur e Sebrae Minas lançam catálogo com experiências turísticas de Belo Horizonte

“A escolha de Brasília para sediar a edição de 2024 do maior evento de turismo do Brasil ocorre em um momento oportuno para a LATAM. Fizemos importantes investimentos nos últimos anos para melhorar a conectividade da capital federal no mercado internacional. Hoje, além de oferecer uma malha robusta para quem parte de Brasília, também somos responsáveis por apresentar a cidade como porta de entrada do Brasil para boa parte dos turistas estrangeiros”, explica Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

Espaço LATAM e Delta Air Lines na ABAV EXPO 2024

Com o tema “Destinadas a estarem juntas”, LATAM e Delta Air Lines se apresentam juntas pela segunda vez consecutiva na ABAV Expo, para reforçar os benefícios de sua Joint Venture como maiores companhias aéreas das Américas. O espaço foi idealizado com o intuito de receber os profissionais e parceiros de turismo do mundo inteiro e estabelecer conexões e relacionamentos cada vez mais próximos. Estarão no espaço nos dois dias de evento Aline Mafra, diretora de Vendas e Marketing da LATAM Brasil, e Ricardo Oliveira, gerente Regional de Vendas da Delta Air Lines no Brasil.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo