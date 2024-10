Fórum Mundial sobre Turismo Gastronômico acontece pela primeira vez no Oriente Médio (Turismo Gastronômico: Um Motor de Diversificação Econômica e Inclusão (Foto: Reprodução Site OMT))

Esta é a primeira vez que o Fórum será realizado no Oriente Médio. Reunindo líderes globais, formuladores de políticas, especialistas da indústria e chefs renomados, o evento enfatizará o poder transformador do turismo gastronômico no avanço da resiliência econômica, inclusão, sustentabilidade e construção de uma imagem forte para os destinos.

Os melhores chefs juntam-se aos líderes do setor

Co-organizado com o Basque Culinary Center (BCC) e sediado pelo Reino do Bahrein, as discussões contarão com Ministros do Turismo de todo o mundo e do Oriente Médio. Juntando-se a eles, chefs premiados, como a Chef Alejandra Espinoza do Somos Restaurant (Equador) e o Chef Rudolf Stefan do Konoba Pelegrini (Croácia). A participação principal incluirá Tim Brooke-Webb, Diretor Executivo da 50 Best, capacitando chefs em todo o mundo e promovendo um diálogo global que eleva a gastronomia como uma força cultural, econômica e criativa fundamental.

O fórum destacará as principais iniciativas que enfatizam a qualidade e as origens dos produtos, como a iniciativa “From Farm to Fork” da Jordânia, um exemplo de turismo culinário sustentável, e o Collège Culinaire de France, reconhecido por promover refeições de qualidade e apoiar artesãos comprometidos com a preservação do savoir-faire tradicional. O evento também apresentará o Grupo Sagardi da Espanha, um grupo líder em hospitalidade que se baseia em raízes gastronômicas para oferecer experiências culinárias autênticas e de alta qualidade.

Alinhado com as discussões sobre alavancar o patrimônio cultural intangível, o fórum explorará temas-chave como o uso de propriedade intelectual e branding para aprimorar o branding do destino, a preservação do patrimônio culinário e da biodiversidade, e a promoção de experiências culturais autênticas e imersivas que envolvam toda a cadeia de valor do turismo gastronômico. Especialistas da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), do movimento global Slow Food e da Creative Tourism Network abordarão esses tópicos.

Desperdício de alimentos e inovação para a sustentabilidade

A sustentabilidade continuará sendo um foco central, com discussões sobre redução do desperdício de alimentos, integração de princípios de economia circular e promoção de fornecimento local. Uma masterclass da LightBlue Consulting (Tailândia) se aprofundará em soluções circulares para redução do desperdício de alimentos, seguida por uma sessão com contribuições da renomada chef e defensora do desperdício de alimentos do PNUMA para a Recipe of Change, Leyla Fathallah (EAU), coordenadora do One Planet Sustainable Tourism Programme (UNEP), e Ehfaaz (EAU), uma start-up de economia circular especializada em reciclagem de circuito fechado.

A inovação também será um pilar fundamental do evento, com a Meta liderando uma masterclass sobre o impacto das mídias sociais e da tecnologia na reformulação do turismo gastronômico. Um painel de discussão explorará ainda mais como construir a imagem de um destino por meio da gastronomia. Além disso, o Fórum sediará a final da 4ª Competição Global de Startups de Turismo Gastronômico da ONU , onde startups de todo o mundo apresentarão soluções inovadoras voltadas para o enfrentamento dos desafios do setor de turismo gastronômico.

Demonstrações ao vivo por chefs de Bahrein oferecerão aos participantes uma experiência imersiva das tradições culinárias únicas do país, enquanto atividades paralelas permitirão que os participantes explorem a rica herança cultural e histórica nacional.

As inscrições estão abertas até 31 de outubro de 2024.

