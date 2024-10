Chile Week chega a Belo Horizonte nos dias 3 e 4 de outubro (A ação tem o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios entre os países nas áreas de alimentos, bebidas, investimentos, turismo e mineração. (Foto: Reprodução Site))

Maior parceiro comercial do Chile na América Latina e 3º principal mercado de destinos de exportações chilenas no mundo, o Brasil sediará entre os dias 30 de setembro e 4 de outubro a semana de negócios Chile Week nas cidades de São Paulo, Brasília (DF) e Belo Horizonte (MG). Promovida pelo ProChile, instituição do Ministério das Relações Exteriores do Chile, a ação tem o objetivo de ampliar as oportunidades de negócios entre os países nas áreas de alimentos, bebidas, investimentos, turismo e mineração.

Com uma agenda robusta, a abertura ocorrerá na capital paulista e contará com a presença de Sebastián Depolo Cabrera, embaixador do Chile no Brasil, Ignacio Fernandez, diretor geral de ProChile, além de Hugo Corales, diretor de ProChile São Paulo e representantes da indústria chilena e brasileira dos setores de turismo, marca país, agronegócio, alimentos e bebidas dentre outros.

“Mais uma vez, e pelo segundo ano consecutivo, o Brasil será foco de diversas ações promocionais em São Paulo, Brasília e Belo Horizonte, cidades onde a ProChile organizará conferências de negócios, seminários técnicos, visitas a centros de distribuição e supermercados, entre outras. Este ano, será realizada em São Paulo, a Rodada de Negócios de Alimentos e Bebidas onde empresas exportadoras chilenas se reunirão com potenciais compradores brasileiros para promover o comércio bilateral. “Atualmente, o Brasil é o terceiro principal destino das exportações chilenas, mercado que se consolida como o principal parceiro comercial da América Latina”, afirma Hugo Corales, diretor do ProChile no Brasil.

Belo Horizonte se torna palco de negócios e de novidades sobre energias renováveis e soluções globais durante a Chile Week

A Chile Week, iniciativa da ProChile, vinculada ao Ministério de Relações Exteriores do Chile, acontecerá no dia 3 de outubro em Belo Horizonte, reunindo empresas líderes nos setores de mineração, eficiência energética, energia limpa e renováveis. O evento tem como objetivo fomentar parcerias estratégicas que ampliem as exportações chilenas para o Brasil e apresentar cases de inovação, já que o Chile é uma referência global nesses setores; A programação contempla ainda Rodada de Negócios, Pitch Comercial e visitas técnicas em empresas e indústrias mineiras no dia 4.

A representante comercial da ProChile em Belo Horizonte, Fernanda Franco, destaca a importância estratégica do evento, reforçando o papel central do mercado mineiro para as exportações chilenas. “A escolha de Belo Horizonte para finalizar a Chile Week não é apenas simbólica, mas altamente estratégica. Minas Gerais é um dos principais motores econômicos do Brasil, com uma forte presença em setores cruciais para o comércio bilateral, como mineração, metalurgia e energias renováveis. A posição de destaque do estado como importador de produtos chilenos ligados à mineração como bolas de moinho; salmão fresco; frutas secas e vinhos, reflete o potencial de crescimento das relações comerciais entre o Chile e o Brasil, criando oportunidades significativas para empresas de ambos os países”, destaca.

Minas Gerais desempenha um papel central, especialmente nos setores de mineração e metalurgia. O estado é um dos principais destinos das exportações chilenas de tecnologias e inovações voltadas para a mineração, com o Brasil ocupando o segundo lugar entre os maiores mercados para fornecedores chilenos, somando US$ 99,5 milhões em 2023. A Chile Week, ao ressaltar a expertise chilena em práticas eficientes e sustentáveis, reforça o intercâmbio entre as duas nações e amplia as oportunidades de negócios, especialmente para empresas mineiras que buscam soluções de ponta em eficiência energética e operações sustentáveis.

Soluções Globais: Chile como referência em iniciativas inovadoras e tecnológicas

O Chile se consolidou como uma das maiores referências globais em energias renováveis, com uma matriz diversificada que o coloca na vanguarda das soluções globais. Durante a Chile Week, essa expertise será destacada em painéis e palestras dedicados à aplicação de tecnologias limpas e renováveis, com o objetivo de compartilhar experiências e apresentar propostas ao Brasil, que tem como desafio fortalecer sua própria matriz energética. O evento, com foco em soluções globais, é uma plataforma estratégica para aproximar ainda mais os dois países, promovendo a troca de conhecimento e o desenvolvimento de projetos que equilibrem crescimento econômico e sustentabilidade.

O evento que conta com inscrição gratuita e tradução simultânea em espanhol/português tem início às 9h, em Belo Horizonte, com cerimônia de abertura no bairro Estoril, na região oeste da capital mineira. O Chile Week contará com a presença de figuras de destaque, na abertura como Ignacio Fernández, Diretor Geral do ProChile, reforçando o caráter estratégico da parceria entre Brasil e Chile, além de apresentações das Associações Comerciais Chilenas. Às 9h30, o evento avança com o painel “Integração de Soluções, Produtividade da Indústria e o Modelo ESCO“, que promete ser um dos pontos altos da programação. Mónica Gazmuri, Gerente Geral da Associação Nacional de Empresas de Eficiência Energética (ANESCO), irá explanar sobre o modelo ESCO, uma solução de ponta que tem transformado a produtividade industrial por meio de maior eficiência energética.

No painel II sobre ” Inovação Sustentável: Desafios para a Empresa do Século XXI“, às 9h50, apresentado por Alejandra Molina, Gerente Geral da Associação Gremial do Ecossistema Minerador Chileno – MINNOVEX, o público irá explorar como a sustentabilidade tem se tornado um componente essencial para a competitividade empresarial, especialmente no setor de mineração, um dos mais críticos para a economia chilena e global. Já Marcela Puntí, Gerente Geral da Associação Chilena de Energias Solares – ACESOL, conduzirá o tema “Energia Inteligente: Indústria 4.0 e Operações Energéticas“, às 10h10, explicando o conceito que consiste na integração de tecnologias avançadas que otimizam a geração, distribuição e consumo de energia, promovendo eficiência e sustentabilidade em uma escala ampla.

Encerrando o ciclo de painéis, às 10h30, Fernando Madariaga, Diretor do Projeto Premiado COMASA H2V, abordará o tema “Inovação em Energia Limpa e Renovável: Transformação de Biomassa em Fertilizante Neutro em Carbono”. Ele explicará como a biomassa, um recurso natural frequentemente subutilizado, pode ser convertida em fertilizante neutro em carbono, contribuindo para a economia circular, além de destacar o papel da captura de CO2 e da integração de setores agrícolas, florestais e energéticos na criação de soluções sustentáveis que reduzem a dependência de combustíveis fósseis e as emissões de carbono.

De 11h às 12h, haverá o Pitch Comercial “Made by Chile” para empresas renomadas chilenas apresentarem suas soluções inovadoras ao mercado brasileiro. Entre as participantes, destacam-se a AltumLab, uma das três startups mais inovadoras em soluções com inteligência artificial, com sua ferramenta AIBRUNA que otimiza a gestão produtiva; a Tubomin, líder em soluções para perfuração e mineração, fornecendo suprimentos essenciais para poços profundos e sondagens minerais; e a Prevsis, líder em software para Gestão do Risco, com módulos flexíveis que se adaptam tanto a pequenas quanto a grandes empresas, integráveis a múltiplos ERPs, oferecendo uma excelente opção para a gestão operativa.

Rodadas de negócios e visitas institucionais: Oportunidades concretas de parceria

Na tarde do dia 3, o foco será nas rodadas de negócios e no incentivo a parcerias estratégicas, com visitas institucionais da diretoria do ProChile à CEMIG. Já no dia 4 de outubro, a programação será dedicada a visitas técnicas às indústrias mineiras, fortalecendo o diálogo entre os setores estratégicos do Chile e as indústrias de Minas Gerais, ampliando as oportunidades de colaboração e desenvolvimento.

Belo Horizonte se transformará em um hub de discussões e negócios inovadores. “Estamos entusiasmados com o potencial deste evento para estreitar os laços entre o Brasil e o Chile, contribuindo para um futuro mais sustentável e próspero para ambos os países”, conclui a Representante Comercial da ProChile em Belo Horizonte.

Chile Week em Belo Horizonte

Datas: 3 e 4 de outubro

Local: Espaço Vista – Rua Juiz Achilles Velloso, 385 Estoril

Evento com tradução simultânea espanhol-português.

Ingresso Gratuito: https://www.sympla.com.br/evento/encontro-de-negocios-chile-brasil-solucoes-globais/2649117#event-location

