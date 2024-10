Vêm aí o 23º Encontro da Hotelaria (Foto: Divulgação)

Acontecerá nos próximos dias 1 e 2 de novembro na cidade mineira de Araxá o, sempre ansiosamente aguardado, ENCONTRO DA HOTELARIA, um dos únicos eventos itinerantes da hotelaria brasileira. Promovido pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação – FBHA, nesta edição contará com o patrocínio da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, e apoio do Sindcomércio de Araxá, Fecomércio-MG, Sesc Senac, Associação Comercial de Araxá, IGR Circuito Turístico Nascentes das Gerais e Canastra e da Prefeitura de Araxá.

Após percorrer quinze cidades mineiras: Belo Horizonte, Caxambu, Poços de Caldas, Juiz de Fora, Ouro Preto, Montes Claros, Governador Valadares, Capitólio, Uberlândia, Monte Verde, Confins-BHAirport, Tiradentes, Brumadinho, Pouso Alegre e Sete Lagoas além de duas edições virtuais realizadas em 2020 devido a pandemia, Araxá foi a cidade escolhida para o evento deste ano. O evento teve sua primeira edição em 2006 no Minascentro em Belo Horizonte a partir do então Arraiátur idealizado e realizado com habitual primor por Marcos Valério Rocha, coordenador do escritório regional FBHA em Minas Gerais. “Realizar a vigésima terceira edição em Araxá, tem uma grande relevância, dada a importância do seu patrimônio natural, turístico, cultural e econômico. Uma das principais cidades de Minas Gerais. Polo de desenvolvimento e de oportunidades para bons negócios”. Destaca Marcos Valério.

O Encontro da Hotelaria

O evento tem como principais objetivos desde seus primórdios, analisar cenários atuais, compartilhar procedimentos operacionais e divulgar as principais tendências do mercado. Ao longo de todas as suas edições contou com a participação de palestrantes de reconhecida experiência e conhecimento, que contribuem para o desenvolvimento do setor além de favorecer a realização de novos negócios atrelados a uma mostra de produtos e serviços, com permanente participação das mais importantes empresas fornecedoras do segmento hoteleiro.

O público-alvo do ENCONTRO DA HOTELARIA é composto por empresários e executivos dos principais hotéis da região, profissionais atuantes junto às redes nacionais e internacionais, dirigentes sindicais, representantes de entidades, agentes de viagens, turismólogos, fornecedores de produtos e serviços, membros da administração pública municipal e estadual, consultores, influenciadores e jornalistas.

Durante a mostra de produtos e serviços são apresentadas ao público pelos expositores novas tecnologias, inovações, produtos se serviços que maximizam resultados para os hotéis. O evento será uma grande oportunidade para empresários e profissionais dos setores: hoteleiro, gastronômico, turístico, eventos e comércio, adquirirem novos conhecimentos, além da satisfação de reencontrar pessoalmente os amigos e parceiros do “trade”.

A programação do evento deste ano foi criteriosamente elaborada pela organização e abordará temas pertinentes para o atual momento do setor turístico e hoteleiro brasileiro, em especial do “Estado-Nação” Minas Gerais com toda sua diversidade climática, geográfica e cultural. Temas como: Impactos para hotelaria do Projeto de Lei que regulamenta Cassinos no Brasil, liderança de equipes multifuncionais, tendências inovadoras do varejo aplicadas a hotelaria e gastronomia e a expansão projetada de redes hoteleiras em cidades de médio porte fazem parte da programação. Para tal renomados profissionais estão confirmados como palestrantes e painelistas como: Abel Castro (Accor Hotels), Cristiano Lopes (Professor de Gestão Estratégica e Marketing), Magnho José (Instituto Brasileiro do Jogo Legal), Maarten van Sluys (MVS Consultoria) e Chef Edson Puiati (SENAC MG).

Uma das principais atrações do diversificado evento será o painel: “Gestoras Hoteleiras Mineiras que fazem a diferença” com expoentes de nossa hotelaria como: Flávia Araújo (Presidente da ABIH-MG e Diretora da San Diego Hotéis), Ana Paula Rennó (Diretora da Class Hotéis) além de Lizete Ribeiro (CEO do Grupo Tauá Hotéis e Resorts) e Erica Drumond (Diretora do Hotel Ouro Minas Dolce by Wyndham em BH), estas duas últimas ainda a confirmar.

Agenda do 23º Encontro da Hotelaria

A 23ª edição do ENCONTRO DA HOTELARIA será concluída em grande estilo com workshops relacionados a gastronomia que acontecerão no segundo dia do evento no SESC Araxá.

Confira as datas e horários:

?????1 de novembro (6ª feira)

????Grande Hotel e Termas de Araxá (Grupo Tauá)

????9 as 18 horas

?????2 de novembro (sábado)

????SESC Araxá

????9 as 18 horas

Site Oficial: encontrohotel.com.br

Inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Sympla.

Sobre a Cidade de Araxá

Araxá é um município brasileiro do estado de Minas Gerais, no Sudoeste Mineiro localizado na Região Geográfica do Alto Paranaíba, situado a 362 Km de Belo Horizonte. Com 111.691 habitantes, segundo o censo de 2022 do IBGE, é o 28° município mais populoso de Minas Gerais.

O nome “Araxá” provavelmente é de origem tupi-guarani, formado pela união dos termos “ara” e “cha”, que significariam, respectivamente, “lugar” e “alto/elevado”, ou seja, um “lugar” ou terreno elevado. Paralelamente, o termo também foi utilizado para identificar alguns grupos indígenas locais, denominados em algumas fontes históricas como Araxás ou Arachás.

A mineração é a maior fonte geradora da economia de Araxá. Na década de 1950 teve início um novo ciclo de desenvolvimento econômico do município com a instalação da COMIG – Companhia Mineradora de Minas Gerais, e da implantação de indústrias, como a CAMIG – Companhia Agrícola de Minas Gerais e a CBMM Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A ação dessas empresas deu sustentação econômica ao município, fazendo surgir novas indústrias, o que gerou fluxo migratório para o município. Tal situação foi reforçada a partir de 1971, com a instalação da Arafértil, atual Mosaic Fertilizantes, do setor de fertilizantes.

Araxá fortaleceu-se como polo turístico na década de 1940, com a inauguração em 1944 do Complexo Termal – Grande Hotel e Balneário. Que atrai turistas de todas as regiões do Brasil e do mundo para usufruir de suas águas medicinais, de seus sabonetes e cremes para a pele e do rico artesanato. O município integra o Circuito Turístico da Canastra.

Pontos turísticos

Grande Hotel de Araxá

Termas de Araxá

Fonte Andrade Júnior

Horizonte Perdido

Árvores dos Enforcados

Parque do Cristo

Museu Dona Beja

Museu Calmon Barreto

Museu Sacro de São Sebastião

Fundação Cultural Calmon Barreto (Antiga Estação Ferroviária).

“O ENCONTRO DA HOTELARIA é tradicionalmente composto por palestras, painéis interativos, oficinas, workshops e visitas técnicas nos locais onde é realizado”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

