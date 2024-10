Brasília: luxo, exclusividade e experiência, além da política (O cenário político de Brasília é parada obrigatória, mas a capital federal tem muito mais a oferecer (Foto: Congresso Nacional e apartamento "The Level"no Meliá Brasil 21 | Uai Turismo))

Quando se fala em Brasília, a primeira coisa que se pensa é o dia a dia de decisões federais que impactam o país. Seja no legislativo através da Câmara dos Deputados e do Senado, no Executivo onde são tomadas as decisões via Presidência da República ou ainda no judiciário, que explicando de maneira simplista tem o papel de julgar os conflitos sociais, baseados na leis. Neste cenário, é claro que o turismo cívico chega a ser óbvio! Mas Brasília também oferece luxo e experiência, envolta em hospedagens de alto padrão, arquitetura e urbanismo singulares e gastronomia que traduz todo o território brasileiro.

A capital do Brasil e sede do Governo do Distrito Federal está localizada na região Centro Oeste do país, ao longo da região geográfica conhecida como Planalto Central e é a maior cidade do mundo construída no século XX. Por isso, em uma primeira visita, é impossível não visitar o Eixo Monumental e apreciar alguns dos mais importantes monumentos e prédios governamentais do país, como a Catedral Metropolitana, a Esplanada dos Ministérios e o Palácio do Itamaraty, ao longo de seus 16 quilômetros de extensão e 250 metros de largura, ligando o leste ao oeste da cidade.

Mas Brasília vai além, e oferece também outras possibilidades de turismo, que podem unir luxo e experiências diferenciadas! É possível assistir Brasília de cima em um passeio de balão, conhecer a cidade de bicicleta e entender sua arquitetura única e ainda desfrutar de passeios de barco e banhos no Lago Paranoá.

O Lago Paranoá

O espelho-d’água do Paranoá se espalha por 48 quilômetros quadrados, abraçando a cidade de norte a sul. Nada menos do que 95% das áreas públicas às margens do lago são águas apropriadas para banho e atividades esportivas. Pode-se nadar, mergulhar e remar sem medo de contrair doenças. Entre essas áreas, as mais procuradas são a orla da Ponte JK e as prainhas da Ermida Dom Bosco e da Praça dos Orixás.

Além do por do sol mais bonito de Brasília, o Lago Paranoá é um reduto de lazer, gastronomia e aventura (Foto: Damião Caetano)

O Pontão do Lago Sul é local obrigatório para quem visita Brasília. Atrativos não faltam ao maior centro de lazer e entretenimento da capital federal. Com cenário de cartão-postal, gastronomia variada, programação cultural e esportiva, amplo estacionamento e inúmeros serviços, além do seu clima quase praiano e do pôr-do-sol mais belo da cidade. E é lá que se encontram moradores mais abastados e turistas que buscam luxo e experiências genuínas. Afinal é um dos pontos mais nobres da cidade.

Hospedagem com luxo e focada na experiência do hóspede: Meliá Brasil 21 é a melhor opção

Quem não está habituado a frequentar Brasília pode achar a cidade complicada de se entender. Afinal ela é organizada por setores, onde existem concentrações de empreendimentos da mesma categoria como, hotéis, restaurantes e médico-hospitalar, por exemplo.

Entretanto, existe o Complexo 21 que fica no setor hoteleiro e oferece tudo que o visitante precisa e pode ir a pé. É o único complexo multi empresarial da Região Centro-Oeste e reúne restaurantes, farmácias, lojas, salões de beleza, 2 shopping centers e claro, o hotel Meliá Brasil 21. Pelo terceiro ano consecutivo o hotel está entre os 25 melhores hotéis de luxo do Brasil, ao lado de importantes players desta categoria e um dos únicos da Capital Federal. O ranking foi divulgado pelo Travellers´s Choice do TripAdvisor que todo ano premia o que há de melhor em turismo e hospitalidade, de acordo com quem mais importa: os hóspedes.

A piscina do terraço do hotel vai trazer relaxamento após conhecer a cidade (Foto: divulgação)

O Meliá Brasil 21 aporta toda a contemporaneidade de Brasília. Além da arquitetura diferenciada, assinada por Alberto Dávila, o hotel oferece estrutura completa e serviços exclusivos, em localização privilegiada. O lobby já encanta os hóspedes com a charmosa decoração. Os quartos possuem internet, TV a cabo com streaming, minibar, cofre de segurança, ar-condicionado, entre outros diferenciais. As acomodações são espaçosas e bem equipadas, e o hotel conta com áreas de bem-estar, com academia Evolve Gym Box e sauna. O espaço gastronômico traz opções para diferentes gostos. O Restaurante Norton é conhecido pelas carnes e pelos peixes grelhados, e o Churchill Lounge Bar é ideal para ouvir o melhor do Jazz, Blues e Rock Clássico, acompanhado de deliciosos aperitivos e drinques.

A academia Evolve é ideal para quem não abre mão dos treinos. Apesar de ser aberta aos moradores da cidade, os hóspedes do Meliá Brasil 21 têm acesso gratuito na academia e alto padrão (Foto: divulgação)

De acordo com Jacques Bezençon, Gerente Geral do Meliá Brasil 21, “além dos hóspedes que vem à Brasília a negócios ou política, a cidade possui uma cena musical forte, com shows de médio e grande porte semanalmente, que atraem não apenas o público brasiliense, mas inclusive o entorno. Além disso, estamos bem localizados no centro do Brasil e hospeda-se conosco também quem vai visitar a Chapada dos Veadeiros ou Pirenópolis, mas não abre mão da estrutura e serviços que oferecemos”.

Mais luxo e exclusividade no The Level, do Meliá Brasil 21

No prédio de 20 anos de construção, o hotel acaba de concluir uma reforma nas acomodações The Level, que vai elevar ainda mais o seu padrão de luxo e exclusividade. 19 apartamentos das categorias The Level Premium, The Level Grand Premium e The Level Suites foram completamente renovados, com quartos mais modernos e aconchegantes, e prometem uma experiência única de hospedagem, alinhada ao prestigiado padrão internacional da marca Meliá Hotels & Resorts.

Hóspedes que reservam acomodações nestas categorias e aqueles que são membros Platinum do programa de fidelidade MeliáRewards – com cadastro gratuito – podem usar o serviço diferenciado e exclusivo The Level, o The Level Lounge: um espaço moderno e elegante, projetado para proporcionar o máximo conforto e conveniência. Ele é equipado com computadores, internet, TV a cabo, jogos de mesa, espaço para reuniões e leitura à disposição dos clientes, além de uma portaria social exclusiva e um agradável e amplo terraço.

Na experiência The Level, além de quartos espaçosos e confortáveis, o hóspede tem acesso a serviços privativos (Foto: divulgação)

Neste espaço, o hóspede poderá fazer o seu check-in e check-out de forma mais ágil e reservada, realizar pequenas reuniões, tomar o seu café da manhã e ainda ter acesso a um happy hour todo final de tarde – inclusive com DJ às sextas -, quando será possível desfrutar do serviço cortesia de bar e socializar-se com outros hóspedes.

