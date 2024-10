Rede Windsor Hoteis e Senac RJ promovem curso gratuito voltado a pessoas com deficiência (PcD) (O curso de Camareiro (a): Técnicas de Limpeza e Arrumação tem carga horária de 40 horas e aborda técnicas para atividades de limpeza, arrumação, higienização e desinfecção de áreas comuns e privadas dos meios de hospedagem. (Foto: Divulgação))

As inscrições para a nova turma do curso gratuito de capacitação profissional PcD estão abertas até o dia 11/10. Os interessados devem realizar as inscrições pelo formulário.. Fruto da parceria entre o Senac e a Rede Windsor Hoteis, são oferecidas 15 vagas para formação de Camareiro (a): Técnicas de Limpeza e Arrumação. Esta será a quarta turma, com início das aulas previsto para 16/10, na unidade da Faculdade Senac, localizada no Centro do Rio de Janeiro, às segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h.

LEIA TAMBÉM: Brasília: luxo, exclusividade e experiência, além da política

A iniciativa busca preparar os participantes para o mercado de trabalho, oferecendo ensino de qualidade e oportunidades de emprego no setor hoteleiro. Após a conclusão do curso, os alunos que se destacarem, poderão participar de processo seletivo para compor o quadro de colaboradores da Rede Windsor Hoteis.

O curso de Camareiro (a): Técnicas de Limpeza e Arrumação tem carga horária de 40 horas e aborda técnicas para atividades de limpeza, arrumação, higienização e desinfecção de áreas comuns e privadas dos meios de hospedagem. As aulas acontecem em uma suíte pedagógica, que simula o quarto de um hotel, para que os alunos possam aprender as novas competências na prática desde a primeira aula. Com a abertura desta quarta turma, a ideia é que o projeto forme em torno de 50 profissionais PcD.

“Acreditamos que a integração é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Essa parceria com o Senac RJ nos permite não apenas capacitar pessoas com deficiência, mas também oferecer a oportunidade de inseri-las em um setor que está em constante crescimento e que valoriza o profissionalismo. Estamos muito orgulhosos dos resultados alcançados até agora e ansiosos para continuar promovendo essa transformação”, diz Vitor Almeida, gerente de Marketing da Rede Windsor Hoteis.

LEIA TAMBÉM: Transamerica Executive Paulista oferece ingresso cortesia para teatro em outubro

Para se inscrever, os candidatos devem ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e apresentar RG e CPF, laudo comprobatório de deficiência, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de saber ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo